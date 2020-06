24h du Mans 2020 : après le virtuel, quand aura lieu la "vraie" course ? Les infos

24 HEURES DU MANS - Après le succès de l'édition virtuelle disputée mi-juin en remplacement des 24h du Mans, les organisateurs préparent l'édition "réelle" de la course qui se tiendra bien cette année. A quelle date, qui seront les engagés ? Voici le programme complet des 24h du Mans 2020.

[Mis à jour le 15 juin 2020 à 09h02] Les 24h du Mans virtuelles ont trouvé leur public. Organisée le week-end des 13 et 14 juin 2020, soit aux dates initiales de la course finalement reportée en raison de l'épidémie de coronavirus, la course sur jeu vidéo a à la fois séduit les pilotes, qu'ils soient spécialistes de ces jeux ou pilotant dans les plus grands championnats, de la F1 à l'Endurance en passant par l'Indycar mais aussi le public qui a été nombreux à suivre l'épreuve sur les réseaux sociaux, en direct en vidéo sur plusieurs plateformes web, ou même à la télévision. C'est finalement le quatuor du team Rebellion Williams e-sport Louis Deletraz, Raffaele Marciello, Nikodem Wisniewski et Kuba Brzezinski qui a remporté cette édition unique.

Les 24h du Mans virtuelles ne remplaceront toutefois pas la "vraie" course cette année. Seules les deux guerres mondiales avaient empêché l'épreuve de se courir et cette édition 2020 de la classique mancelle se déroulera bien, mais en septembre. Rendez-vous est pris les 20 et 21 septembre prochain. Ce ne sera pas la première fois que les 24h du Mans se dérouleront à la rentrée puisque l'édition 1968, reportée en raison des événements de mai 1968, s'était également tenue en septembre, les 28 et 29 septembre 1968.

C'est donc le team Rebellion Williams e-sport qui a remporté ces premières 24h du Mans virtuelles grâce à l'Oreca LMP2 n°1 confiée à Louis Deletraz, Raffaele Marciello, Nikodem Wisniewski et Kuba Brzezinski dans un équipage composé de deux pilotes "réels" et de deux "sims-racers", les spécialistes de courses sur jeu vidéo. Auteure de la pole-position, l'équipe ByKolles Burst Esport termine 2e à 17 secondes avec l'Oreca confiée à Tom Dillmann, Esteban Guerrieri, Jernej Simoncic et Jesper Pedersen). L'autre Rebellion, la n°13 d'Augustin Canapino, Jack Aitken, Alex Arana et Michael Romanidis, complète le podium.

En GTE, Porsche s'est imposée grâce à la 911 RSR n°93 du Porsche Esports Team de Nick Tandy, Ayhancan Güven, Joshua Rogers et Tommy Østgaard. L'Aston Martin Vantage n°95 prend la deuxième place devant la Corvette C7R du R8G Esports Team, l'équipe montée par Romain Grosjean.

Les 24 Heures du Mans 2020 sont pour l'heure maintenues. L'Automobile Club de l'Ouest (ACO), qui organise la compétition depuis 1923, avait officialisé en mars le report de cette édition, prévue initialement le week-end des 13 et 14 juin. En raison de l'épidémie de coronavirus Covid-19 et de l'état d'urgence sanitaire en vigueur en France qui interdit tout rassemblement de public et l'organisation de tels événements, les 24h du Mans ne pouvaient avoir lieu aux dates prévues. Que les fans se rassurent, les 24h du Mans devraient bien avoir lieu en 2020, avec une édition désormais programmée les samedi 19 et dimanche 20 septembre 2020. L'ACO avait précisé lors de l'annonce du report que les billets précédemment achetés pour cette édition 2020 des 24 Heures du Mans resteraient valables "sans nécessité d'échange". Pour ceux qui souhaiteraient se faire rembourser, un formulaire est toutefois disponible en ligne (voir plus bas sur cette page).

La 88e édition des 24 Heures du Mans se déroulera le samedi 19 et le dimanche 20 septembre 2020. La célèbre course d'endurance devait avoir lieu les 13 et 14 juin, mais la dégradation de la situation sanitaire en France à cause de la pandémie mondiale de coronavirus Covid-19 a forcé les organisateurs à trouver de nouvelles dates. Le départ sera donné à 14h30, avec une arrivée à 14h30 le dimanche donc. Les qualifications auront lieu lors de la semaine qui précède la course. En revanche, la traditionnelle journée test, qui se tient habituellement 2 à 3 semaines avant la course, n'aura pas lieu en 2020. Le traditionnel pesage devrait également se tenir sur le circuit et non comme habituellement en centre-ville du Mans. Le programme provisoire est à retrouver ci-dessous.

Dimanche 13 septembre 2020

De 8h00 à 17h30 : Vérifications administratives et techniques (dit le "pesage") sur le circuit.

Lundi 14 septembre

De 8h00 à 17h30 : Suite et fin des vérifications administratives et techniques sur le circuit.

Mercredi 16 septembre

De 13h00 à 18h00 : Séance d'essais libres 1.

De 20h00 à 23h00 : Séance d'essais libres 2.

De 23h15 à 00h00 : Qualifications.

Jeudi 17 Septembre

De 17h00 à 18h00 : Séance d'essais libres 3.

De 20h00 à 20h30 : Hyperpole 24 Heures.

De 21h00 à 00h00 : Séance d'essais libres 4.

Samedi 19 Septembre

De 8h15 à 8h30 : Warm Up.

De 13h40 à 14h21 : Procédure de départ.

14h30 : Départ de la 88e édition des 24 Heures du Mans.

Dimanche 20 septembre

14h30 : Arrivée de la 88e édition des 24 Heures du Mans.

La billetterie des 24 Heures du Mans 2020 est d'ores et déjà ouverte ! Comme chaque année, plusieurs tarifs sont pratiqués en fonction des jours que vous sélectionnez. Le billet Enceinte générale semaine est vendu au prix préférentiel de 82 euros si vous réservez dès maintenant. Les membres de l'ACO, quant à eux, peuvent profiter de ce billet au tarif de 49 euros ! Un billet Enceinte générale dimanche existe, avec une validité seulement le dimanche à partir de 6h.

A noter qu'il est également possible de s'offrir un billet appelé "Pitlounge 24", qui donne accès à une loge avec vue sur la ligne droite des stands, et par conséquent les stands. D'autres billets Enceinte générale permettent quant à eux d'accéder au circuit uniquement le mercredi ou le jeudi, afin d'assister aux préparatifs. Un billet donnant accès uniquement aux virages de Mulsanne et Arnage existe aussi, avec un tarif fixé à 37 euros. Enfin, les 24 Heures du Mans sont gratuites pour les moins de 16 ans nés après le 14 juin 2004, accompagnés d'un adulte munis d'un billet. Il est possible d'acheter son billet sur la billetterie en ligne des 24 Heures du Mans, ou en téléphonant au service billetterie de l'ACO au 02 43 40 80 00. Une réservation par mail à l'adresse ticket@lemans.org est aussi possible. Des boutiques officielles existent : sur place au circuit des 24 Heures, à Paris au 118 boulevard Haussmann (dans le VIIIe arrondissement), à Rouen au 24 rue de l'hôpital, et à Tours au 32 rue Marceau. L'ACO a également ses agences à Angers (7 place de la République), à Nantes (6 boulevard Gabriel-Guist'Hau), à Caen (20 avenue du 6-Juin), à Rennes (40 boulevard de la Liberté) et à Saint-Brieuc (6 place Duguesclin).

Les nouvelles dates annoncées pour l'édition 2020 des 24 Heures du Mans ne vous arrangent pas ? Pas d'inquiétude : l'ACO a mis en ligne un formulaire que vous pouvez remplir afin d'obtenir le remboursement de vos billets. Il vous suffit de le remplir en indiquant le numéro de votre commande, votre identité, le moyen de paiement utilisé ainsi que votre adresse. A noter que vous avez au plus tard jusqu'au 31 mai 2020 pour réclamer le remboursement de vos billets pour les 24 Heures du Mans. Le formulaire est à envoyer à l'adresse suivante : Automobile Club de l'Ouest — Service billetterie, Demande remboursement 24 Heures du Mans, Circuit des 24 Heures du Mans — CS 21928, 72019 Le Mans Cedex 2, France.