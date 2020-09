"24h du Mans : Toyota sans joker, la course en direct et le classement"

24 HEURES DU MANS - Toyota est en tête des 24 Heures du Mans en début de matinée avec la n°8 mais la n°7 a reculé derrière les Rebellion en raison d'un problème de turbo. Suivez la course en direct et vivez en intégralité la fin des ces 24 Heures du Mans en direct via notre live !

Sommaire

Classement

Diffusion TV

Grille de départ

Liste des engagés

Horaires de l'arrivée L'essentiel sur les 24h du Mans 2020 : Nuit très agitée et tendue aux 24 Heures du Mans 2020 ! Alors que Toyota avait confortablement placé ses deux prototypes TS050 en tête, la n°7 du trio Conway-Lopez-Kobayashi a perdu de nombreuses minutes vers 3h du matin suite à un problème de turbo. Elle a perdu 30 minutes aux stands et est repartie au 4e rang derrière les deux Rebellion à six tours de la Toyota de tête, la n°8. A 4h30, soit après 14 heures de course, la n°7 possédait deux tours d'avance sur la Rebellion n°1 deuxième.

Fantastique bataille en LMP2 où les écarts restent très faibles. Avantage au United Autosports qui conserve ses deux voitures bien placées. Les n°32 et 22 s'échangent la tête en fonction des ravitaillements et dominent l'Oreca du Team Jota n°38 de deux minutes. A noter que l'Alpine n°36 est revenue dans le top 10 de la catégorie.

En GTE Pro, la bagarre à coups de secondes se poursuit entre la Ferrari AF Corse n°51 et l'Aston Martin n°97. Aston Martin domine en GTE Am.

L'arrivée des 24 Heures du Mans, qui se déroulent à huis-clos en raison du contexte sanitaire, est prévue à 14h30.

La course est à suivre en direct sur cette page. Retrouvez tous les faits de course, les classements, les résumés au fil de la course puis les résultats. Les 24 Heures du Mans 2020 en direct Recevoir nos alertes live !

05:29 - Abandon officiel pour la DragonSpeed n°21 Si la n°22 reste en course avec la 8e place provisoire en LMP2, la DragonSpeed USA n°21 vient officiellement d'abandonner. Juan Pablo Montoya ne verra donc pas l'arrivée de ces 24 Heures du Mans comme ses coéquipiers, le Français Thimothée Buret et le Mexicain Memo Rojas. C'est le 10e abandon officiel dans ces 24 Heures du Mans. 05:26 - Toujours deux à trois tours de retard pour l'Alpine n°36 sur la tête des LMP2 Après avoir perdu de nombreuses minutes en début de course avec un problème détecté dès le départ, l'Alpine Signatech n°36 tente de remonter. Elle occupe la 9e place de la catégorie et la 14e au classement général. L'écart reste toutefois conséquent, deux à trois tours de retard sur les leaders d'United Autosports. Thomas Laurent est au volant et va déjà s'attacher à revenir sur la DragonSpeed USA n°27, 8e. L'Alpine n'a plus que 24 secondes de retard sur Ben Hanley. 05:22 - Le Panis Racing chasse le podium en LMP2 L'Oreca du Panis Racing, engagée par Olivier Panis vainqueur du GP de Monaco 1996, occupe une solide 4e place en LMP2 et se trouve à deux minutes de la Jota n°38 troisième de cette catégorie. Nicolas Jamin est à son volant. 05:19 - Les Rebellion y croient et font le forcing en piste Après les déboires de la Toyota n°8, les deux Rebellion sont sur le podium provisoire de ces 24 Heures du Mans et chassent la n°7 de tête. L'écart est de plus de deux tours mais Louis Deletraz tente de réduire l'écart avec la Rebellion n°3 troisième. Le Suisse a réalisé un tour en 3'26 dernièrement. Kazuki Nakajima réagit en tête avec un tour en 3'25. 05:06 - Quelle bataille en GTE Pro, la Ferrari AF Corse et l'Aston Martin roues dans roues ! Avantage à Alessandro Pier Guidi au volant de la Ferrari AF Corse n°71 qui résiste à Maxime Martin en piste. Le pilote Aston Martin n°97 est revenu dans la même seconde ! Il passe finalement dans les Hunaudières ! Changement de leader en catégorie GTE Pro. 05:03 - La Jackie Chan DC Racing n°37 a été disqualifiée Coup dur en LMP2 pour le 2e de la catégorie LMP2 au classement du championnat du monde WEC. L'Oreca du Jackie Chan DC Racing n°37 ne marquera pas de points. En difficulté dans ces 24h du Mans, elle a été disqualifiée cette nuit. La raison ? Après un arrêt en bord de piste et une communication avec un mécanicien, le pilote a pu installer un composant dans sa voiture, composant fourni par le mécanicien. Or, le pilote peut disposer de conseils mais ne doit pas obtenir d'aide sur la piste pour faire revenir la voiture aux stands... Cette infraction au règlement a valu une disqualification à l'équipe qui avait marqué de son empreinte les 24 Heures du Mans 2017 avec un podium au classement général. 04:58 - Toujours pas de pluie au Mans Annoncée à de multiples reprises depuis le départ de ces 24 Heures du Mans, la pluie n'est toujours pas tombée sur le circuit du Mans ! Les prévisions restent incertaines pour la fin de course. 04:57 - 5 secondes d'écart entre les deux leaders en GTE Pro ! La catégorie GTE Pro affiche les écarts les plus serrés en tête. La Ferrari AF Corse n°71 domine la catégorie avec Alessandro Pier Guidi à son volant en ce moment. L'Italien n'a que cinq petites secondes d'avance sur Maxime Martin au volant de l'Aston Martin AMR n°97 ! Le tout après 14 heures de course... Nicki Thiim est à un tour de ses deux hommes avec l'Aston Martin n°95. 04:51 - Changement de leader en GTE AM Bien connu des passionnés du Mans pour sa faculté à faire le show en piste, Paul Dalla Lanna, au volant de l'Aston Martin n°97, cède le commandement de la catégorie GTE Am à Jonathan Adam. Le pilote de l'Aston Martin n°90 du TF Sport a pris l'avantage en piste sur l'Aston Martin AMR officielle... Mais la course est encore longue et les prochains relais d'Augusto Farfus et Rob Dunn, coéquipiers du gentleman driver Dalla Lanna, pourraient bien changer la donne. A noter que ces deux voitures possèdent environ un tour d'avance sur la Porsche Dempsey Proton n°77 troisième. 04:47 - Bienvenue dans ce direct pour vivre la fin des 24H du Mans en intégralité 4h30 et quelques minutes... Nous reprenons ce direct consacré aux 24 Heures du Mans 2020 et vous préparons un petit résumé de la nuit. Vous pouvez retrouver plus bas sur cette page le classement actualisé à 4h30. En quelques mots, cette édition tient toutes ses promesses : Toyota est certes en tête avec la n°7 mais a perdu une sérieuse cartouche avec un problème turbo sur la n°8 vers 3h du matin qui a causé une longue réparation aux stands et 30 minutes perdues ! Le trio Conway-Lopez-Kobayashi est décidément maudit ces dernières années au Mans... Elle occupe la 4e place mais à 30 minutes de la voiture soeur leader. 19/09/20 - 23:06 - Le point sur la course des 24h du Mans Il est temps pour nous de faire une pause dans ce live consacré aux 24h du Mans ! Mais pas de panique, on vous retrouve très tôt demain matin avec le résumé de la nuit, le tout dernier classement et les faits de course qui risquent d'être nombreux avec la pluie qui est annoncée. En attendant, voici un point sur les classements à un peu plus de 23h soit après 8h30 de course ! En LMP1 : la Toyota n°7 est solidement installée en tête avec Mike Conway au volant. Elle devance de plus d'un tour la n°8 qui a connu des problèmes de refroidissement des freins en début de nuit. Derrière, les Rebellion ne sont malheureusement pas dans le rythme avec la n°1 à plus de deux tours et la n°3 à plus de trois tours.

En LMP2 : C'est certainement la catégorie la plus excitante dans cette 88e édition avec une grosse bataille entre les numéros 32 et 22 du Team United Autosports et la n°26 du G-Drive Racing.

En GTE Pro : Féroce bataille entre les Ferrari et Aston Martin. La Ferrari n°51 possède seulement 5 secondes d'avance sur l'Aston Martin n°97.

En GTE Am : Même bataille mais cette fois ce sont les Aston Martin qui mènent la danse avec la n°90 qui possède plus d'une minute d'avance sur la n°98. 19/09/20 - 22:52 - Hartley confirme le problème de refroidissement des freins de la Toyota n°8 Interrogé par l'organisation des 24h du Mans, Brendon Hartley fait sur le points sur les différents problèmes sur la Toyota n°8 depuis le début de la soirée : "Malheureusement, nous avons eu un problème de température avec les freins avant. Nous avons donc dû gérer cela. Nous avons perdu du temps aux deux changements de pilote parce que nous essayions de retirer du caoutchouc de l'un des conduits. Cela compromet un peu notre voiture mais nous sommes toujours dans le combat et il y a un long chemin à parcourir. Mon relais était tôt dans la course donc je me suis montré prudent et je n’ai pas commis d’erreur." 19/09/20 - 22:43 - Changement de pilote pour la Toyota n°7 Leader de la course, la Toyota n°7 vient de s'arrêter pour un ravitaillement et un changement de pilote. C'est Mike Conway, starter de ces 24h du Mans qui prend le volant avec un peu plus d'un tour d'avance sur sa "soeur" la n°8. 19/09/20 - 22:40 - Le classement après 8h de course Voici le point sur le classement en LMP1 après 8h de course dans ces 24h du Mans : 1er. Toyota TS050 - Hybrid n°7 (Lopez au volant)

2e Toyota TS050 - Hybrid n°8 (Nakajima au volant) à plus de deux tours

3e Rebellion R13 - Gibson n°1 (Nato au volant) à plus de deux tours

4e Rebellion R13 - Gibson n°3 (Delètraz au volant) à plus de trois tours 19/09/20 - 22:26 - Le classement en LMP2 après huit heures de course Et vous savez quoi ? Il est très serré avec trois voitures collées dans ces 24h du Mans. Pour l'heure, c'est l'United Autosports d'Alex Brundle qui mène devant la G-Drive n°26 de Jean-Eric Vergne et la n°38 du Team Jota d'Anthony Davidson. LIRE PLUS

Vous retrouverez sur cette page, sous forme d'un top 5, les classements de toutes les catégories de ces 24h du Mans avec une mise à jour toutes les heures pour vous maintenir informé de l'évolution de la course. Voici les derniers classements :

Classement à 4h30 après 14 heures de course : 1. Toyota n°7, 2. Rebellion n°1 à deux tours, 3. Rebellion n°3 à trois tours, 4. Toyota n°8 à six tours. En LMP2 : 1. United Autosport n°32, 2. United Autosport n°22 à 25 secondes, 3. Jota n°38 à 2 minutes... En GTE Pro : 1. Ferrari AF Corse n°71, 2. Aston Martin AMR n°97 à une minute et 15 secondes, 3. Aston Martin n°95 à un tour... En GTE AM : 1. Aston Martin AMR n°98, 2. Aston Martin TF Sport n°90 à 11 secondes, 3. Porsche Dempsey Proton Racing n°77 à un tour...

Classement à 2h30 à mi-course, soit après 12 heures de course : 1. Toyota n°7, 2. Toyota n°8 à un tour, 3. Rebellion n°3 à deux tours... En LMP2 : 1. United Autosport n°32, 2. United Autosport n°22 à moins d'une seconde, 3. Jota n°38 à un tour. En GTE Pro : 1. Ferrari AF Corse n°71, 2. Aston Martin AMR n°97 à 20 secondes, 3. Aston Martin n°95 à un tour... En GTE Am : 1. Aston Martin n°98, 2. Aston Martin TF Sport n°90, 3. Ferrari AF Corse n°83...

Classement à 22h30 après huit heures de course : 1.Toyota n°7, 2.Toyota n°8 à plus d'un tour, Rebellion n°3 à plus d'un tour. En LMP2 : 1. United Autosports n°32, 2. G-Drive n°26 à moins d'une seconde, 3. United Autosports n°22 à six secondes. En GTE Pro : 1. Aston Martin n°97, 2.Ferrari AF Corse n°51 à une seconde, 3.Ferrari AF Corse n°71 à un tour , En GTE AM : 1. Ferrari 488 GTE Evo n°83 2.Aston Martin AMR n°90 à 6 secondes, 3. Aston Martin AMR n°98 à sept secondes.

Classement à 21h30 après sept heures de course : 1.Toyota n°7, 2. Rebellion n°3 à plus d'un tour, 3.Toyota n°8 à plus d'un tour. En LMP2 : 1. G-Drive n°26, 2. United Autosports n°32 à une seconde du leader, Jota n° 38 à 1 seconde. En GTE Pro : 1. Ferrari AF Corse n°51 2. Aston Martin n°97 à une seconde, 3.Ferrari AF Corse n°71 à 7 secondes, 2... En GTE AM : 1. Aston Martin TF Sport n°90 à 4 secondes, 2. Aston Martin AMR n°98 à 6 secondes, 3. Ferrari Hub n° 75 à 4 secondes.

Classement à 20h30 après six heures de course : 1. Toyota n°8, 2. Toyota n°7 à 17 secondes, 3. Rebellion n°3 à plus d'un tour... En LMP2 : 1. Jackie Chan DC Racing n°37, 2. G-Drive n°26 à 2 secondes, 3. United Autosports n°32 à six secondes du leader. En GTE Pro : 1. Ferrari AF Corse n°71, 2. Ferrari AF Corse n°51 à une seconde, 3. Aston Martin n°98 à huit secondes... En GTE AM : 1. Aston Martin TF Sport n°90 à 4 secondes, 2. Aston Martin AMR n°98 à 6 secondes, 3. Ferrari Hub n° 75 à 4 secondes.

Classement à 19h30 après cinq heures de course : 1. Toyota n°7, 2. Toyota n°8 à 34 secondes, 3. Rebellion n°3 à plus de deux minutes... En LMP2 : 1. Jackie Chan DC Racing n°37, 2. G-Drive n°26 à une minute et 27 secondes, 3. United Autosports n°32 à une minute et 47 secondes du leader. En GTE Pro : 1. Ferrari AF Corse n°71, 2. Ferrari AF Corse n°51 à moins d'une seconde, 3. Aston Martin n°98 à six secondes... En GTE AM : 1. Ferrari Hub n° 72, 2. Aston Martin TF Sport n°90 à 4 secondes, 3. Aston Martin AMR n°98 à 6 secondes.

Classement à 18h30 après quatre heures de course : 1. Toyota n°8, 2. Toyota n°7 à 16 secondes, 3. Rebellion n°3 à plus de deux minutes... En LMP2 : 1. United Autosport n°32, 2. Jota n°38 à 19 secondes, 3. Duqueine Team n°30 à 20 secondes du leader... En GTE Pro : 1. Ferrari AF Corse n°71, 2. Aston Martin n°98 à sept secondes, 3. Ferrari AF Corse n°51 à neuf secondes... En GTE AM : 1. Ferrari AF Corse n°83, 2. Ferrari Hub n° 72 à 24 secondes, 3. Porsche Project 1 n°56 à 32 secondes.

Classement à 17h30 après trois heures de course : 1. Toyota n°7, 2. Toyota n°8 à une minute, 3. Rebellion n°3 à deux minutes, 4. Rebellion n°1 à près d'un tour. En LMP2 : 1. Jackie Chan DC Racing n°37, 2. United Autosports n°32 à 34 secondes, 3. Team Jota n°38 à 43 secondes... En GTE Pro : 1. Aston Martin n°97, 2. Ferrari AF Corse n°51 à 8 secondes, 3. Ferrari AF Corse n°71 à 10 secondes... En GTE Am : 1. Porsche Project 1 n°56, 2. Aston Martin TF Sport n°90 à 8 secondes, 3. Ferrari AF Corse n°83 à 13 secondes...

Si vous êtes un passionné des 24h du Mans, vous pourrez suivre l'évolution en direct sur notre page, mais si vous souhaitez suivre la course à la télé, deux chaines proposent la diffusion des 24h du Mans. Tout d'abord, sachez que les deux tiers de la course sera diffusée en clair sur France 3 avec le départ, l'arrivée mais également un très long relais dans la nuit. En revanche, la course sera diffusée en intégralité sur l'antenne d'Eurosport 2 avec l'hyperpole sur Eurosport 1 vendredi matin. Pour pouvoir suivre la course, il faut être abonné via MyCanal ou encore via Eurosport Player, à 9,99 euros pour un abonnement mensuel et 69,99 euros en abonnement annuel.

Le programme TV des 24h du Mans 2020

Samedi 19 septembre sur Eurosport 2 et France 3

Sur Eurosport 2 :

Le warm-up : 10h30 - 10h45

L'avant course : 10h45 - 12h15

La grille : 14h - 14h15

La course des 24h du Mans : 14h15 - 00h00

Sur France 3 : la course des 24h du Mans : 14h15 - 17h10

Dimanche 20 septembre 2020 sur Eurosport 2 et France 3

La fin de la course des 24h du Mans : 00h00 - 14h30

La course sur France 3 : 00h15 - 11h45 et 12h55 - 14h55

Le podium des 24h du Mans : 14h30 - 15h00

La grille de départ des 24h du Mans est composée à partir des chronos réalisés lors des essais qualificatifs. Nouveauté cette année avec la tenue de qualifications en plusieurs temps : les 6 meilleures écuries de chaque catégorie (LMP1, LMP2, GTE Pro et GTE Am) lors des qualifications du jeudi obtenaient leur billet pour une séance ultime, dite hyperpole, se déroulant vendredi. Durant ces 45 minutes, le meilleur chrono était retenu pour attribuer la pole position et les places sur la grille de départ pour ces six équipes. Les écuries non retenues pour l'hyperpole sont classées sur la grille de départ en fonction du temps enregistré lors des qualifications. Voici la composition de la grille de départ avec le top pour chaque catégorie :

1. Toyota n°7 (Kobayashi-Conway-Lopez) 3'15"267

2. Rebellion n°1 (Menezes-Nato-Senna) 3'15"822

3. Toyota n°8 (Nakajima-Buemi-Hartley) 3'16"649

4. Rebellion n°3 (Berthon-Deletraz-Dumas) 3'18"330

5. ByKolles n°4 (Dillmann-Spengler-Webb) 3'23"043

En LMP2 :

1. (et 6e sur la grille de départ) United Autosport n°22 (Albuquerque-Di Resta-Hanson) 3'24"528.

2. (et 7e sur la grille de départ) G-Drive Aurus n°26 (Jensen-Rusinov-Vergne) 3'24"860.

3. (et 8e sur la grille de départ) Racing Team Nederland n°29 (De Vries-Van der Garde-Van Eerd) 3'25"062.

4. (et 9e sur la grille de départ) High Class Racing n°33 (Fjordbach-Patterson-Yamashita) 3'25"426.

5. (et 10e sur la grille de départ) United Autosport n°32 (Brundle-Owen-Van Uitert) 3'25'671.

6. (et 11e sur la grille de départ) Jackie Chan DC Racing n°37 (Aubry-Stevens-Pi Tung) 3'25"875.

A noter que la Signatech-Alpine, la n°36, a réalisé le 10e chrono de la catégorie lors des qualifications, n'obtenant pas de billet pour l'hyperpole. Elle s'élancera de cette 10e place en LMP2, soit la 15e position sur la grille de départ de ces 24 Heures du Mans.

En GTE Pro :

1. Porsche GT Team n°91 (Bruni-Lietz-Makowiecki) 3'50"874.

2. Ferrari AF Corse n°51 (Calado-Pier Guidi-Serra) 3'51"115.

3. Aston Martin Racing n°95 (Sorensen-Thiim-Westbrook) 3'51"241.

4. Aston Martin Racing n°97 (Lynn-Martin-Tincknell) 3'51"324.

5. Ferrari AF Corse n°71 (Bird-Molina-Rigon) 3'51"515.

6. Porsche GT Team n°92 (Christensen-Estre-Vanthoor) 3'51"770.

En GTE AM :

1. Ferrari Luzich Racing n°61 (Ledogar-Negri Jr-Piovanetti)

2. Porsche Dempsey Proton Racing n°77 (Campbell-Pera-Ried)

3. Porsche Team Project 1 n°56 (Cairoli-Perfetti-Ten Voorde)

4. Aston Martin Racing n°98 (Dalla Lana-Farfus-Gunn)

5. Aston Martin TF Sport n°90 (Adam-Eastwood-Yoluc)

6. Porsche Gulf Racing n°86 (Barker-Wainwright-Watson)

Les 24h du Mans 2020 verront finalement 59 équipages au départ. La liste complète a été officialisée mi-juillet par l'Automobile Club de l'Ouest. La liste des engagés comprend 5 LMP1 dont deux Toyota TS050 hybride, 24 LMP2, 7 équipages GTE Pro où la lutte s'annonce une nouvelle fois redoutable entre Ferrari, Porsche et Aston Martin et 23 GT de la catégorie GTE Am, qui comprend des pilotes amateurs. Notons la présence pour cette édition d'un double vainqueur de l'Indy 500 et ancien pilote de Formule 1, Juan Pablo Montoya au volant de l'Oreca 07 #21 de DragonSpeed. La liste complète des engagés est à télécharger ici.

Le départ des 24 Heures du Mans 2020 est prévu à 14h30 cette année pour une arrivée dimanche à 14h30. La nuit sera plus longue cette année avec une course se tenant en septembre. Le soleil devrait se coucher sur le circuit à 20h pour un lever de soleil à 7h45 seulement dimanche. Autant dire que les organismes seront soumis à rude épreuve durant une nuit qui pourrait être décisive.