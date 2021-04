GP de Doha MotoGP : horaire, chaîne TV, streaming... Les infos du Grand Prix

GP DOHA 2021. Deuxième semaine consécutive pour la MotoGP au Qatar avec cette fois le Grand Prix de Doha. Programme, qualifications, diffusion TV... Retrouvez toutes les infos.

[Mis à jour le 2 avril à 8h30] C'est reparti pour un tour ! Comme la semaine dernière pour le lancement de la saison, le MotoGP se retrouve au Qatar pour le Grand Prix de Doha. Sur la même piste, Maverick Vinales, vainqueur de la 1ère course avec une belle marge de manoeuvre, se positionne comme l'un des favoris et a hâte d'en découdre. "Gagner la première course a été formidable, mais ce qui était encore plus important pour moi c'était le sentiment que j'avais avec la moto. C'est ce dont je suis le plus heureux ! J'ai pu me battre avec d'autres pilotes, c'est ce que nous aimons tous et ce qui rend la course passionnante. Il faudra veiller à garder ces sensations et progresser encore davantage, notamment au départ. Nous savons que la concurrence ne restera pas immobile, donc nous allons donc également attaquer". La concurrence justement, ce sont les Ducati. Impressionnantes en ligne droite, elles voudront profiter au maximum de cet avantage pour s'imposer. En terminant deuxième devant Bagnaia, Johann Zarco pourrait signer la première victoire de sa carrière au guidon de sa Pramac... Pour Fabio Quartararo il faudra trouver un meilleur feeling avec la moto après une décevante 5e place et un "trou d'air" au milieu de la course.

Le Grand Prix du Qatar MotoGP se déroule du vendredi 2 au dimanche 4 avril en nocturne. Voici le programme complet du premier GP de la saison :

Vendredi 2 avril 2021 : FP1 14h40 – 15h25, FP2 19h00 – 19h45

Samedi 3 avril 2021 : FP3 : 14h15 – 15h00, FP4 : 18h20 – 18h50; Q1 : 19h00 – 19h15, Q2 : 19h25 – 19h40

Dimanche 4 avril 2021 : Warm-up 14h40 – 15h00, GP du Qatar 19h00

L'intégralité de la saison de MotoGP sera à suivre en direct et en exclusivité sur les antennes de Canal + avec les essais libres de toutes les catégories ainsi que les qualifications, voici le programme TV du premier GP de la saison MotoGP :

Vendredi 2 avril 2021 : FP1 14h40 – 14h25 (Canal+ Sport), FP2 19h00 – 19h45 (Canal+ Sport)

Samedi 3 avril 2021 : FP3 : 14h15 – 15h00 (Canal+ Sport), FP4 : 18h20 – 18h50 (Canal+ Sport); Q1 : 19h00 – 19h15, Q2 : 19h25 – 19h40 (Canal+)

Dimanche 4 avril 2021 : Warm-up 14h40 – 15h00 (Canal+ Sport), GP du Qatar 19h00 (Canal +)

Il est également possible de suivre la MotoGP sur ordinateur via l'offre de streaming de Canal + avec MyCanal. Disponible sur ordinateur mais aussi tablette ou smartphone via une application, MyCanal permet de suivre la TV en direct. Il suffit pour cela d'entrer votre compte abonné (mail + mot de passe) pour vous connecter. Autre option si vous n'êtes pas abonné à Canal +, le site officiel du MotoGP propose des offres de streaming vidéo. Le pass annuel est facturé 139,99 euros, le pass mensuel 29,99 euros.