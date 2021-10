GP des Amériques MotoGP : horaires, qualifications, streaming... Comment suivre le Grand Prix à Austin ?

GP AUSTIN. Après une longue campagne européenne, le MotoGP s'exile aux Etats-Unis avec le GP des Amériques. Leader du championnat Fabio Quartararo voudra se rapprocher du titre.

Quatre courses, il ne reste plus que quatre courses avant le potentiel sacre de Fabio Quartararo. En terminant deuxième dans la roue de Francesco Bagnaia lors du Grand Prix de Saint-Marin, le Français n'a perdu que cinq points dans la course au titre mondial et possède, à l'heure du GP des Amériques à Austin, 48 points d'avance sur le pilote Ducati. En cas de bon résultat ce week-end, "El Diablo" pourrait avoir une première balle de match le 24 octobre prochain lors du GP d'Emilie-Romagne. En attendant, place donc aux Etats-Unis. Après un GP annulé l'an dernier pour cause de Covid-19, le MotoGP fait donc son grand retour à Austin, un circuit où Marc Marquez a toujours obtenu la pole position depuis 2013. L'Espagnol s'est également imposé à six reprises sur les sept dernières éditions, la dernière étant remportée en 2019 par Alex Rins devant Valentino Rossi. Ce GP sera également marqué par l'absence de Maverick Vinales. Le nouveau pilote Aprilia est en deuil après le décès de son cousin âgé de 15 ans lors d'une course la semaine dernière en Mondial Supersport 300 à Jerez.

Le GP des Amériques de MotoGP va avoir lieu ce dimanche 3 octobre 2021. Retrouvez le programme complet du Grand Prix des Amériques de MotoGP 2021 ci-dessous :

Horaires du GP des Amériques de MotoGP

Vendredi 1er octobre 2021 : FP1 de MotoGP à partir de 16h55; FP2 de MotoGP à partir de 21h10

Samedi 2 octobre 2021 : FP3 de MotoGP à partir de 16h55, FP4 à partir de 20h30, Q1 à 21h10, Q2 à 21h35

Dimanche 3 octobre 2021 : Warm-Up MotoGP à partir de 16h40, course MotoGP à 21h

Le championnat MotoGP est retransmis en intégralité sur les chaînes du groupe Canal+. En raison du décalage horaire avec la France, la retransmission du Grand Prix se fera en soirée.

Le Programme TV du GP des Amériques :

Vendredi 1er octobre 2021 : FP1 à partir de 16h55 et FP2 à partir de 21h10 heure française (Canal ++ Décalé).

FP1 à partir de 16h55 et FP2 à partir de 21h10 heure française (Canal ++ Décalé). Samedi 2 octobre 2021 : FP3 à partir de 16h55 (Canal + Décalé), FP4 à partir de 20h25 (Canal + Sport) qualifications à partir de 21h05 heure française. (Canal + Sport).

FP3 à partir de 16h55 (Canal + Décalé), FP4 à partir de 20h25 (Canal + Sport) qualifications à partir de 21h05 heure française. (Canal + Sport). Dimanche 3 octobre 2021 : "La Grille" à partir de 20h25 (Canal +), Grand Prix des Amériques Moto GP à partir de 21h (Canal + Décalé).

Il est également possible de suivre la MotoGP sur ordinateur via l'offre de streaming de Canal + avec MyCanal. Disponible sur ordinateur mais aussi tablette ou smartphone via une application, MyCanal permet de suivre la TV en direct. Il suffit pour cela d'entrer votre compte abonné (mail + mot de passe) pour vous connecter. Autre option si vous n'êtes pas abonné à Canal +, le site officiel du MotoGP propose des offres de streaming vidéo. Le pass annuel est facturé 111 euros, le pass mensuel 19,99 euros.