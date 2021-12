GP Arabie Saoudite : Hamilton s'impose, Ocon au pied du podium, découvrez le classement complet 

21:10 - Le résumé de la course

Le grand prix d'Arabie Saoudite a tenu toutes ses promesses. Si certains craignaient un tracé dangereux, la casse n'aura été que matérielle ce soir à Jeddah et heureusement. Sur les cinq abandons, aucun pilote n'a été touché malgré la violence de certains accidents. Et dans ce grand prix aux multiples rebondissements, quoi de mieux qu'une bataille acharnée entre les deux premiers au classement des pilotes. Lewis Hamilton et Max Verstappen se sont livrés un combat époustouflant parfois limite lorsque le Britannique a percuté le Hollandais lorsque ce dernier a fortement ralenti pour rendre la première place suite à un virage coupé. Mais avant ça, les deux drapeaux rouges agités dans ce grand prix ont laissé place aux discussions en coulisses entre les deux écuries de tête et les commissaires de course. Eviter une pénalité et partir derrière Hamilton, c'est ce qu'a décidé Red Bull après un échange inédit aux airs de négociations entre les directeurs d'écuries et les commissaires de course. Et au moment du troisième départ arrêté c'est Esteban Ocon qui partait en pôle. Malheureusement le Français n'a pu éviter la vitesse de ses poursuivants laissant place à la lutte entre Verstappen et Hamilton. C'est finalement le pilote Mercedes qui est sorti vainqueur de ce duel au sommet alors que l'Hollandais a reçu une pénalité de 5 secondes. Mais ce jeu des pénalités pourraient ne pas être terminé. Des enquêtes pourraient être ouvertes durant la semaine. Du côté des Français, Esteban Ocon a échoué pour un dizième de secondes à grimper sur la troisième marche du podium qui revient à Valtteri Bottas. Pierre Gasly, lui, termine à la sixième place. Au classement des constructeurs Alpine prend une avance confortable à la cinquième place devant Alpha Tauri relégué à 29 points de l'écurie française. Dans une semaine, le dernier grand prix de la saison se tiendra à Abu Dhabi avec un suspense insoutenable. car après ce grand prix d'Arabie Saoudite, Lewis Hamilton et Max Verstappen ont le même nombre de points.