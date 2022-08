A63 coupée : quel itinéraire de substitution avec les incendies ?

AUTOROUTE A63. L'autoroute A63 a été coupée à la circulation ce jeudi en raison des incendies en Gironde et dans les Landes. Des itinéraires de substitution ont été mis en place dans les deux sens de circulation.

[Mis à jour le 11 août 2022 à 12h48] En raison de la fumée environnante et de proximité des incendies qui ravagent de nouveau la Gironde depuis le mardi 9 août au soir, et présentant "un risque pour les usagers", l'autoroute A63 qui relie Bordeaux à Bayonne a été coupée dans les deux sens au niveau de Saint-Geours-de-Maremme dans les Landes. La barrière de péage du Biriatou a été un temps fermée aux poids lourds en direction de Bordeaux et des itinéraires de substitution ont été mis en place. L'autoroute reste particulièrement coupée dans ce secteur proche des incendies. Vinci Autoroutes précise que l'A63 est "coupée en direction de l'Espagne comme de Bordeaux dans le secteur de Belin-Béliet suite à un incendie. Il est fortement conseillé à tous les véhicules de suivre A64, A65 et A62 (ou itinéraire inverse) afin d'éviter ce secteur."

En résumé, voici les conditions de circulation dans ce secteur des Landes :