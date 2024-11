Grand Prix du Qatar : décisive pour le titre constructeurs, à quelle heure suivre la course ?

Avant-dernière manche de la saison, le Grand Prix du Qatar, qui compte un sprint, pourrait permettre à McLaren de faire un pas supplémentaire vers le titre des constructeurs. Mais Ferrari n'a pas dit son dernier mot.

L'antépénultième Grand Prix de la saison, à Las Vegas le week-end dernier, a mis fin à un suspense qui n'en était plus vraiment un sur l'identité du champion du monde 2024. Malgré une année pas toujours rose, Max Verstappen s'est coiffé au Texas de sa quatrième couronne mondiale, rejoignant ainsi Alain Prost et Sebastian Vettel à la quatrième place des pilotes de Formule 1 les plus titrés. Les deux dernières courses au calendrier ne sont pas pour autant dénuées d'intérêt. Notamment parce que les positions au championnat du monde des constructeurs – lequel rapporte plusieurs dizaines de millions d'euros aux équipes - ne sont pas figées. Notamment pour la première place.

Après avoir dépassé Red Bull à la fin de l'été, McLaren s'est installée dans le fauteuil de leader. Mais l'avance que compte l'écurie britannique est loin d'être suffisante pour aborder les deux dernières courses de l'année avec sérénité. Si Red Bull, plombée par les piètres performances de Sergio Perez est désormais pointée trop loin, à 53 points, Ferrari est revenue très fort dans la course au titre ces dernières semaines. La Scuderia n'est plus qu'à 24 points de McLaren. Et les décevantes sixième et septième places prises à Vegas par Lando Norris et Oscar Piastri ont donné encore plus de raisons d'y croire à Carlos Sainz et Charles Leclerc, respectivement 3ème et 4ème dimanche dernier.

Bien que battues par les Mercedes dans le Texas, les Ferrari terminent la saison en trombe. Et le Grand Prix du Qatar, avec sa course sprint, est l'opportunité rêvée de se rapprocher un peu plus avant le dénouement à Abu Dhabi le 8 décembre. Des points seront donc en jeu dès samedi après-midi sur le circuit de Lusail, situé à une trentaine de kilomètres de Doha. Pour suivre ce premier rendez-vous clé du week-end, il faudra allumer son écran à partir de 15 heures. Le Grand Prix, lequel rapporte beaucoup plus de points (25 points au vainqueur contre 8 à celui du sprint), est quant à lui programmé le lendemain à 17 heures.

A quelle heure suivre le Grand Prix du Qatar ?

Le Grand Prix du Qatar est l'avant-dernier de la saison et le dernier comprenant une course sprint. Les monoplaces poseront leurs roues sur le circuit de Lusail en début d'après-midi vendredi (heure française) tandis que les départs de la course sprint et du Grand Prix seront respectivement donnés samedi et dimanche après-midi, à 15 et 17 heures.

Essais libres 1 à 14h30 le vendredi 29 novembre (durée : 1h)

Qualifications sprint à 18h30 vendredi 29 novembre (durée : 1h)

Course sprint à 15h le samedi 30 novembre (durée : 1h)

Qualifications à 19h le samedi 30 novembre (durée : 45mn)

Grand Prix à 17h le dimanche 1er décembre (durée : 2h maximum)

Sur quelle chaîne TV regarder le Grand Prix du Qatar ?

Le Grand Prix du Qatar sera diffusé exclusivement sur les chaînes du groupe Canal, détenteur des droits du championnat du monde de Formule 1. Les différents canaux se partageront l'événement puisque les essais Libres 1, les qualifications du sprint, les qualifications classiques ainsi que la course sprint seront retransmises sur Canal+ Sport tandis que le Grand Prix, dimanche après-midi, sera diffusé sur Canal+.

Vendredi : Libres 1 à 14h15 + Qualifications sprint à 18h15 sur Canal+ Sport

Samedi : Course sprint à 14h45 + Qualifications à 18h40 sur Canal+ Sport

Dimanche : émission "La Grille" à 16h + départ du Grand Prix à 17h sur Canal+

Classement du championnat du monde pilotes (22/24 Grands Prix)

1. Max Verstappen (Red Bull) 403 points

2. Lando Norris (McLaren) 340 points

3. Charles Leclerc (Ferrari) 319 points

4. Oscar Piastri (McLaren) 268 points

5. Carlos Sainz (Ferrari) 259 points

6. George Russell (Mercedes) 217 points

7. Lewis Hamilton (Mercedes) 208 points

8. Sergio Perez (Red Bull) 152 points

9. Fernando Alonso (Aston Martin) 62 points

10. Niko Hülkenberg (Haas) 35 points

11. Yuki Tsunoda (Racing Bulls) 30 points

12. Pierre Gasly (Alpine) 26 points

13. Lance Stroll (Aston Martin) 24 points

14. Esteban Ocon (Alpine) 23 points

15. Kevin Magnussen (Haas) 14 points

16. Alex Albon (Williams) 12 points

16. Daniel Ricciardo (Racing Bulls) 12 points

18. Oliver Bearman (Ferrari) 7 points

19. Franco Colapinto (Williams) 5 points

20. Liam Lawson (Racing Bulls) 4 points

La saison 2024 de Formule 1 comptera 24 Grands Prix. Elle a débuté à la fin du mois de février, à Bahreïn, et s'achèvera début décembre à Abu Dhabi. Voici le calendrier complet de la F1 2024 avec les horaires donnés en heure française :

1. Bahrein (Sakhir) : samedi 2 mars (Vainqueur : Verstappen)

2. Arabie Saoudite (Djeddah) : samedi 9 mars (Vainqueur : Verstappen)

3. Australie (Melbourne) : dimanche 24 mars (Vainqueur : Sainz)

4. Japon (Suzuka) : dimanche 7 avril (Vainqueur : Verstappen)

5. Chine (Shanghai) : dimanche 21 avril (Vainqueur : Verstappen)

6. Miami (Miami) : dimanche 5 mai à 22h (Vainqueur : Norris)

7. Emilie-Romagne (Imola) : dimanche 19 mai (Vainqueur : Verstappen)

8. Monaco : dimanche 26 mai (Vainqueur : Leclerc)

9. Canada (Montréal) : dimanche 9 juin (Vainqueur : Verstappen)

10. Espagne (Barcelone) : dimanche 23 juin (Vainqueur : Verstappen)

11. Autriche (Spielberg) : dimanche 30 juin (Vainqueur : Russell)

12. Grande-Bretagne (Silverstone) : dimanche 7 juillet (Vainqueur : Hamilton)

13. Hongrie (Budapest) : dimanche 21 juillet (Vainqueur : Piastri)

14. Belgique (Spa-Francorchamps) : dimanche 28 juillet (Vainqueur : Hamilton)

15. Pays-Bas (Zandvoort) : dimanche 25 août (Vainqueur : Norris)

16. Italie (Monza) : dimanche 1er septembre (Vainqueur : Leclerc)

17. Azerbaïdjan (Bakou) : dimanche 15 septembre (Vainqueur : Piastri)

18. Singapour (Marina Bay) : dimanche 22 septembre (Vainqueur : Norris)

19. Etats-Unis (Austin) : dimanche 20 octobre (Vainqueur : Leclerc)

20. Mexique (Mexico) : dimanche 27 octobre (Vainqueur : Sainz)

21. Brésil (Interlagos) : dimanche 3 novembre (Vainqueur : Verstappen)

22. Las Vegas (Las Vegas) : dimanche 24 novembre (Vainqueur : Russell)

23. Qatar (Losail) : dimanche 1er décembre à 17h

24. Abu Dhabi (Yas Marina) : dimanche 8 décembre à 14h