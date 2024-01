Dakar 2024 : le départ approche, tout savoir sur la 46ème édition

Le Dakar 2024 s'élancera d'Arabie Saoudite le 5 janvier pour s'achever toujours dans le Royaume quinze jours plus tard. Pour tout savoir de la course, voici le guide complet de la 46ème édition du rallye couru pour la première fois en 1978.

Qui pour succéder à Nasser Al-Attiyah (autos) et à Kévin Benavides (motos) sur le Dakar ? Vainqueurs en 2023, le pilote qatari et le motard argentin remettent leurs titres en jeu à l'occasion de la 46ème édition du mythique rallye qui sera couru pour la cinquième année consécutive sur les terres de l'Arabie Saoudite. Intégralement disputée dans le Royaume, la course s'élancera par un prologue le 5 janvier pour s'achever le 19 janvier dans la ville de Yanbu située sur la mer Rouge.

Sur les bolides à quatre roues, Nasser Al-Attiyah fera cette année encore office de grand favori. Mais le quintuple vainqueur de l'épreuve, entre 2011 et 2023, a surpris son monde il y a quelques semaines en annonçant son départ de Toyota. Le quinquagénaire (53 ans) a décidé de quitter la firme japonaise avec qui il a été deux fois champion du monde de rallye-raids (2022 et 2023) pour Prodrive, l'équipe anglaise financée par Bahreïn. Avec son copilote français Mathieu Baumel, le Qatari conduira donc la même voiture que son dauphin de la précédente édition, un Sébastien Loeb toujours en quête de sa première victoire sur le Dakar. L'Alsacien, nonuple champion du monde des rallyes, tentera une nouvelle fois sa chance avant de rejoindre Dacia en 2025.

Les deux équipages Prodrive devront regarder la concurrence dans leurs rétros. En premier lieu les expérimentés Stéphane Peterhansel – monsieur Dakar (14 victoires au total) – et Carlos Sainz (triple vainqueur), lesquels seront encore au volant du buggy électrique d'Audi (le RS Q e-tron), tout comme l'équipage suédois composé de Mattias Ekström et d'Emil Bergkvist. Chez Toyota, lauréate des deux dernières éditions, les principaux espoirs reposeront sur les épaules du pilote local Yazeed Al-Rajhi et de l'Argentin Juan Cruz Yacopini.

Du côté des motards, amenés à souffrir lors de cette édition, notamment lors de cette alléchante sixième étape courue sur deux jours autour de Shubaytah pour un total de près de 800 kilomètres. Au guidon de sa KTM, le vainqueur sortant Kévin Benavides fera face à une concurrence acharnée et déjà bien connue. L'Australien Toby Prince (KTM), lauréat en 2016 et 2019, et le Britannique Sam Sunderland (GASGAS), premier en 2017 et 2022, figurent parmi ses rivaux les mieux armés. Mais beaucoup d'autres, à l'image de son petit frère Luciano, sur une Husqvarna, du Chilien Pablo Quintanilla (Honda), de l'Australien Daniel Sanders (GASGAS) ou de l'Espagnol Joan Barredo – vainqueur d'étapes à 29 reprises mais jamais mieux classé que cinquième à l'arrivée (2017 et 2022) - aspirent à inscrire leur nom au palmarès de ce Dakar 2024. Une course qui sera pour la première fois depuis sa création en 1978 diffusée en grande partie sur la Chaîne L'Equipe (voir ci-dessous).

Le parcours du Dakar 2024

Vendredi 5 janvier-Prologue : Alula - Alula → 128 km dont 28km de spéciale

Samedi 6 janvier-Étape 1 : Alula - Al Henakiyah → 541km dont 414km de spéciale

Dimanche 7 janvier-Étape 2 : Al Henakiyah - Al Duwadimi → 655km dont 463km de spéciale

Lundi 8 janvier-Étape 3 : Al Duwadimi - Al Salamiya → 733km dont 438km de spéciale

Mardi 9 janvier-Étape 4 : Al Salamiya - Al-Hofuf → 631km dont 299km de spéciale

Mercredi 10 janvier-Étape 5 : Al-Hofuf – Shubaytah → 645km dont 118km de spéciale

Jeudi 11 et vendredi 12 janvier-Étape 6 : Shubaytah – Shubaytah → 781km dont 572km de spéciale

Samedi 13 janvier : Repos

Dimanche 14 janvier-Étape 7 : Riyadh – Al Duwadimi → 873km dont 483km de spéciale

Lundi 15 janvier-Étape 8 : Al Duwadimi – Hail → 678km dont 458km de spéciale

Mardi 16 janvier-Étape 9 : Hail – Al Ula → 639km dont 417km de spéciale

Mercredi 17 janvier-Étape 10 : Al Ula – Al Ula → 612km dont 371km de spéciale

Jeudi 18 janvier-Étape 11 : Al Ula – Yanbu → 587km dont 480km de spéciale

Vendredi 19 janvier-Étape 12 : Yanbu-Yanbu → 328km dont 175km de spéciale

Les principaux engagés dans la catégorie autos

- Al Attiyah/Baumel (Prodrive Hunter) – n°200

- Al-Rajhi/Gottschalk (Toyota Hilux Overdrive) – n°201

- Peterhansel/Boulanger (Audi RS Q e-tron E2) – n°202

- Loeb/Lurquin (Prodrive Hunter) – n°203

- Sainz/Cruz (Audi RS Q e-tron E2) – n°204

- Yacopini/Oliveiras (Toyota Hilux Overdrive) – n°205

- Moraes/Monleon (Toyota GR DKR Hilux) – n°206

- Ekström/Bergkvist (Audi RS Q e-tron E2) – n°207

- De Villiers/Murphy (Toyota GR DKR Hilux) – n°209

- Roma/Bravo (Ford Ranger) – n°210

- Chicherit/Winocq (Toyota Hilux Overdrive) – n°211

- Quintero/Zenz (Toyota GR DKR Hilux) – n°216

- De Mévius/Panseri (Toyota Hilux Overdrive) – n°221

Les principaux engagés dans la catégorie motos

- Luciano Benavides (Husqvarna) - n°1

- Toby Price (KTM) - n°2

- Sam Sunderland (GASGAS) – n°4

- Daniel Sanders (GASGAS) – n°5

- Pablo Quintanilla (Honda) – n°7

- Ricky Brabec (Honda) – n°9

- Skyler Howes (Honda) – n°10

- Jose Ignacio Cornejo Florimo (Honda) – n°11

- Romain Dumontier (Husqvarna) - n°16

- Adrien Van Beveren (Honda) – n°42

- Ross Branch (Hero) - n°46

- Kevin Benavides (KTM) – n°47

- Joan Barredo (Hero) – n°88

Le classement général de la catégorie autos

Le classement sera mis à jour après chaque étape

Le classement de la catégorie motos

Le classement sera mis à jour après chaque étape

Sur quelle chaîne suivre le Dakar 2024 ?

Il y a du changement en 2024. Partenaire privilégié du rallye depuis le départ, France Télévisions ne sera plus le diffuseur principal de la course cette année. Seul le Journal du Dakar sera proposé chaque soir aux téléspectateurs de la chaîne du service public vers 20h50. Cette 46ème édition marque l'arrivée du Dakar sur la Chaîne L'Equipe. Diffusée en clair sur la TNT, sur le canal 21, la chaîne du grand quotidien sportif va couvrir la course en long et en large.

Le grand direct permettra de voir l'arrivée des principaux concurrents chaque jour entre 12h et 14h avec plusieurs journalistes et consultants sur place pour recueillir les premières réactions des participants. Il sera également possible de regarder le Journal du Dakar de la chaîne à partir de 18h20 tandis que le résumé de chaque étape sera diffusé à 20h. Pour ceux qui n'ont pas pu regarder, les meilleurs moments de chaque étape seront rediffusés chaque lendemain à partir de 11 heures. A noter que le groupe Eurosport, via ses chaînes 1 et 2, suivra toujours la course, avec un résumé d'une cinquantaine de minutes chaque jour à 20h, 23h30 ou le lendemain matin à 8h.