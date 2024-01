Dakar 2024 : Loeb à la relance !

Le Dakar 2024 se dispute cette année en Arabie Saoudite entre le 5 janvier et le 19 janvier. Retrouvez toutes les infos et les classements de la 46ème édition du rallye couru pour la première fois en 1978.

[Mis à jour le 9 janvier à 12h18] Sébastien Loeb a ouvert son compteur sur le Dakar 2024. Au lendemain d'une journée galère, qui l'a vu perdre 23 minutes au classement général en raison de multiples crevaisons, le Français s'est bien refait la cerise ce mardi lors de la quatrième étape qui menait les concurrents de Al Salamiya à Al-Hofuf. L'Alsacien s'est montré le plus rapide sur un parcours de 631 kilomètres dont 299 de spéciale, devançant de quelques secondes, au volant de son buggy Prodrive, Yazeed Al Rajhi (2ème à 1'08"), aux commandes du rallye depuis la veille. Ce succès - le 24ème de sa carrière sur le Dakar - permet à Sébastien Loeb de se replacer au général, passant de la neuvième à la sixième place, avec un retard de 23 minutes sur le Saoudien.

Yazeed Al Rajhi a fait une bonne opération puisqu'il a repris près de 4 minutes à son dauphin, l'Espagnol Carlos Sainz, qui s'est lui classé quatrième à l'arrivée à près de 5 minutes de Sébastien Loeb. L'autre bonne affaire du jour est à mettre au crédit de Nasser Al-Attiyah, le vainqueur sortant, troisième de l'étape et désormais troisième du classement général. Le Qatari, passé de Toyota à Prodrive quelques semaines avant le départ de ce Dakar, pointe à 12 minutes du leader et est plus que jamais dans la course pour conserver sa couronne. A noter enfin que Stéphane Peterhansel, déjà vainqueur sur cette 46ème édition, a pris la cinquième place de l'étape (à 5'59") et reste en embuscade (8ème) à un petit peu plus de 26 minutes de la tête malgré .

Sur deux roues, Jose Ignacio Cornejo Florimo s'est montré le plus inspiré sur les routes rocailleuses menant à Al-Hofuf. Le Chilien, déjà vainqueur dimanche, a remis le couvert ce mardi pour s'adjuger sa deuxième étape depuis le départ. Au guidon de sa Honda, le jeune Sud-Américain (29 ans) a devancé tous les autres prétendants à la victoire finale, à commencer par l'Américain Ricky Brabec (2ème à 2'59"), l'Argentin Kévin Benavides (3ème à 3'18") et le Botswanais Ross Branch (4ème à 4'26").

Ce dernier, qui a franchi la ligne d'arrivée avec son guidon endommagé, a d'ailleurs perdu la tête du classement général pour un petit peu plus d'une minute aux dépens du vainqueur du jour, un Jose Ignacio Cornejo Florimo qui s'affirme chaque jour un petit peu plus comme l'un des hommes forts de ce Dakar 2024. Côté français, Adrien Van Beveren reste au contact, cinquième de l'étape (à 5'25"), il reste en embuscade au général, calé à la cinquième place à 22 minutes du nouveau leader. Mercredi, les concurrents mettront le cap vers Shubaytah, pour la plus courte spéciale du rallye (118km).

Autos : le classement général à l'issue de la 4ème étape

1. Al Rajhi/Gottschalk (Toyota) en 15h44'39"

2. Sainz/Cruz (Audi) à 4'19"

3. Al Attiyah/Baumel (Prodrive Hunter) à 11'03"

4. Ekström/Bergkvist (Audi) à 17'42"

5. Moraes/Monleon (Toyota) à 19'03"

6. Loeb/Lurquin (Prodrive Hunter) à 23'50"

7. Serradori/Minaudier (Century) à 24'20"

8. Peterhansel/Boulanger (Audi) à 26'56"

9. Zala/Fiuza (Mini) à 32'42"

10. De Mevius/Panseri (Toyota) à 38'43"

Motos : le classement général à l'issue de la 4ème étape

1. Jose Ignacio Cornejo Florimo (CHI/Honda) en 17h27'13"

2. 1. Ross Branch (BWA/Hero) à 1'15"

3. Ricky Brabec (USA/Honda) à 4'56"

4. Kévin Benavides (ARG/KTM) à 20'39"

5. Adrien Van Beveren (FRA/Honda) à 22'30"

6. Luciano Benavides (ARG/Husqvarna) à 31'11"

7. Pablo Quintanilla (CHI/Honda) à 31'44"

8. Toby Price (AUS/KTM) à 34'54"

9. Martin Michek (RTC/KTM) à 38'11"

10. Romain Dumontier (FRA/Husqvarna) à 38'44"

Le parcours du Dakar 2024

Vendredi 5 janvier-Prologue : Al-Ula - Al-Ula → 128 km dont 28km de spéciale (Vainqueurs : Ekström/Schareina)

Samedi 6 janvier-Étape 1 : Alula - Al Henakiyah → 541km dont 414km de spéciale (Vainqueurs : De Mevius/Branch)

Dimanche 7 janvier-Étape 2 : Al Henakiyah - Al Duwadimi → 655km dont 463km de spéciale (Vainqueurs : Peterhansel/Cornejo Florimo)

Lundi 8 janvier-Étape 3 : Al Duwadimi - Al Salamiya → 733km dont 438km de spéciale (Vainqueurs : Moraes/K. Benavides)

Mardi 9 janvier-Étape 4 : Al Salamiya - Al-Hofuf → 631km dont 299km de spéciale (Vainqueurs : Loeb/Cornejo Florimo)

Mercredi 10 janvier-Étape 5 : Al-Hofuf – Shubaytah → 645km dont 118km de spéciale

Jeudi 11 et vendredi 12 janvier-Étape 6 : Shubaytah – Shubaytah → 781km dont 572km de spéciale

Samedi 13 janvier : Repos

Dimanche 14 janvier-Étape 7 : Riyadh – Al Duwadimi → 873km dont 483km de spéciale

Lundi 15 janvier-Étape 8 : Al Duwadimi – Hail → 678km dont 458km de spéciale

Mardi 16 janvier-Étape 9 : Hail – Al Ula → 639km dont 417km de spéciale

Mercredi 17 janvier-Étape 10 : Al Ula – Al Ula → 612km dont 371km de spéciale

Jeudi 18 janvier-Étape 11 : Al Ula – Yanbu → 587km dont 480km de spéciale

Vendredi 19 janvier-Étape 12 : Yanbu-Yanbu → 328km dont 175km de spéciale

Les principaux engagés dans la catégorie autos

- Al Attiyah/Baumel (Prodrive Hunter) – n°200

- Al-Rajhi/Gottschalk (Toyota Hilux Overdrive) – n°201

- Peterhansel/Boulanger (Audi RS Q e-tron E2) – n°202

- Loeb/Lurquin (Prodrive Hunter) – n°203

- Sainz/Cruz (Audi RS Q e-tron E2) – n°204

- Yacopini/Oliveiras (Toyota Hilux Overdrive) – n°205

- Moraes/Monleon (Toyota GR DKR Hilux) – n°206

- Ekström/Bergkvist (Audi RS Q e-tron E2) – n°207

- De Villiers/Murphy (Toyota GR DKR Hilux) – n°209

- Roma/Bravo (Ford Ranger) – n°210

- Chicherit/Winocq (Toyota Hilux Overdrive) – n°211

- Quintero/Zenz (Toyota GR DKR Hilux) – n°216

- De Mévius/Panseri (Toyota Hilux Overdrive) – n°221

- Baumgart/Cincea (Prodrive Hunter) - n°247

Les principaux engagés dans la catégorie motos

- Luciano Benavides (Husqvarna) - n°1

- Toby Price (KTM) - n°2

- Sam Sunderland (GASGAS) – n°4

- Daniel Sanders (GASGAS) – n°5

- Pablo Quintanilla (Honda) – n°7

- Ricky Brabec (Honda) – n°9

- Skyler Howes (Honda) – n°10

- Jose Ignacio Cornejo Florimo (Honda) – n°11

- Romain Dumontier (Husqvarna) - n°16

- Adrien Van Beveren (Honda) – n°42

- Ross Branch (Hero) - n°46

- Kevin Benavides (KTM) – n°47

- Tosha Schareina (Honda) - n°73

- Joan Barredo (Hero) – n°88

Sur quelle chaîne suivre le Dakar 2024 ?

Il y a du changement en 2024. Partenaire privilégié du rallye depuis le départ, France Télévisions ne sera plus le diffuseur principal de la course cette année. Seul le Journal du Dakar sera proposé chaque soir aux téléspectateurs de la chaîne du service public vers 20h50. Cette 46ème édition marque l'arrivée du Dakar sur la Chaîne L'Equipe. Diffusée en clair sur la TNT, sur le canal 21, la chaîne du grand quotidien sportif va couvrir la course en long et en large.

Le grand direct permettra de voir l'arrivée des principaux concurrents chaque jour entre 12h et 14h avec plusieurs journalistes et consultants sur place pour recueillir les premières réactions des participants. Il sera également possible de regarder le Journal du Dakar de la chaîne à partir de 18h20 tandis que le résumé de chaque étape sera diffusé à 20h. Pour ceux qui n'ont pas pu regarder, les meilleurs moments de chaque étape seront rediffusés chaque lendemain à partir de 11 heures. A noter que le groupe Eurosport, via ses chaînes 1 et 2, suivra toujours la course, avec un résumé d'une cinquantaine de minutes chaque jour à 20h, 23h30 ou le lendemain matin à 8h.