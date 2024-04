La F1 fait son grand retour en Chine, les Red Bull encore intouchables ?

Cinq ans après, le paddock est de retour à Shanghai où se disputera la cinquième manche d'un championnat du monde jusque-là dominé sans surprise par l'écurie de Max Verstappen.

Après seize éditions entre 2004 et 2019, le Grand Prix de Chine a hiberné pendant quatre ans en raison de la crise du Covid. Inscrit au calendrier l'année dernière avant d'être une nouvelle fois annulé, le pays de l'Empire du Milieu va enfin pouvoir de nouveau accueillir des Formule 1 ce week-end. Une bonne nouvelle pour les pilotes qui apprécient particulièrement le circuit de Shanghai, réputé pour ses virages serrés. Après les quatre premières courses de la saison, une hiérarchie commence à se dessiner. Il sera intéressant de voir si elle se confirme en Chine où Lewis Hamilton s'était imposé lors de la dernière édition disputée il y a cinq ans.

Sans surprise, les Red Bull de Max Verstappen et Sergio Perez dominent la meute. Le Néerlandais, déjà vainqueur de trois courses, et le Mexicain occupent les deux premières places du championnat du monde, seulement séparés de treize points. Derrière, Ferrari s'affirme comme la principale menace. La SF-24 est bien née, et après la victoire de Carlos Sainz en Australie, les pilotes de la Scuderia ont confirmé leurs bonnes dispositions à Suzuka où l'Espagnol s'est classé troisième devant Charles Leclerc. Les monoplaces italiennes se montrent plus performantes que les McLaren de Lando Norris et Oscar Piastri et surtout que les Mercedes de Lewis Hamilton et George Russell, assez décevantes jusque-là.

A l'autre extrémité du classement, on retrouve Alpine, l'une des trois écuries avec Sauber et Williams à ne pas encore être entrée dans les points. A Suzuka il y a quinze jours, Esteban Ocon (15ème) et Pierre Gasly (16ème) ont encore traîné leur misère sur la piste, à bord d'une voiture décriée par les pilotes français, réduits à se battre en fond de grille. Malheureusement pour eux, la tendance n'est pas à l'amélioration, au contraire même, et la saison risque d'être très longue pour les deux Normands.

A quelle heure suivre le Grand Prix de Chine ?

Après le Japon début avril, la Formule 1 reste en Asie ce week-end avec la cinquième manche du championnat du monde programmée en Chine. Nouvelle course avec un important décalage horaire - il y a six heures de plus à Shanghai qu'à Paris -, donc le téléspectateur français aura encore le droit à un programme assez matinal. Les monoplaces tourneront dès 5h30 le vendredi et samedi, mais les qualifications, à partir de 9 heures, et la course, dont le départ sera donné à 8h le dimanche, ne nécessiteront pas un réveil aux aurores.

Essais libres 1 à 5h30 le vendredi 19 avril (durée : 1h)

Essais Libres 2 à 9h le vendredi 19 avril (durée : 1h)

Essais Libres 3 à 5h30 le samedi 20 avril (durée : 1h)

Qualifications à 9h le samedi 20 avril (durée : 1h)

Grand Prix à 8h le dimanche 21 avril (durée : 2h maximum)

Sur quelle chaîne TV regarder le Grand Prix de Chine ?

Le Grand Prix de Chine sera diffusé exclusivement sur les chaînes du groupe Canal, détenteur des droits du championnat du monde de Formule 1. Il faudra zapper sur Canal+ Sport pour regarder les pilotes en découdre lors des deux premières journées tandis que le Grand Prix, dimanche, sera retransmis sur Canal+.

Vendredi 19 avril : Libres 1 à 5h10 + Libres 2 à 8h40 sur Canal+ Sport

Samedi 20 avril : Libres 3 à 5h10 + Qualifications à 8h40 sur Canal+ Sport

Dimanche 21 avril : "La Grille" à 6h55 puis départ du Grand Prix à 8h sur Canal+

Classement du championnat du monde pilotes (après 4 Grands Prix)

1. Max Verstappen (Red Bull) 77 points

2. Sergio Perez (Red Bull) 64 points

3. Charles Leclerc (Ferrari) 59 points

4. Carlos Sainz (Ferrari) 55 points

5. Lando Norris (McLaren) 37 points

6. Oscar Piastri (McLaren) 32 points

7. George Russell (Mercedes) 24 points

. Fernando Alonso (Aston Martin) 24 points

9. Lewis Hamilton (Mercedes) 10 points

10. Lance Stroll (Aston Martin) 9 points

11. Yuki Tsunoda (Racing Bulls) 7 points

12. Oliver Bearman (Ferrari) 6 points

13. Niko Hülkenberg (Haas) 3 points

14. Kevin Magnussen (Haas) 1 point

La saison 2024 de Formule 1 comptera 24 Grands Prix. Elle a débuté à la fin du mois de février, à Bahreïn, et s'achèvera début décembre à Abu Dhabi. Voici le calendrier complet de la F1 2024 avec les horaires donnés en heure française :

1. GP de Bahrein (Sakhir) : samedi 2 mars (Vainqueur : Verstappen)

2. GP d'Arabie Saoudite (Djeddah) : samedi 9 mars (Vainqueur : Verstappen)

3. GP d'Australie (Melbourne) : dimanche 24 mars (Vainqueur : Sainz)

4. GP du Japon (Suzuka) : dimanche 7 avril (Vainqueur : Verstappen)

5. GP de Chine (Shanghai) : dimanche 21 avril à 8h

6. GP de Miami (Miami) : dimanche 5 mai à 21h

7. GP d'Emilie-Romagne (Imola) : dimanche 19 mai à 15h

8. GP de Monaco : dimanche 26 mai à 5h

9. GP du Canada (Montréal) : dimanche 9 juin à 20h

10. GP d'Espagne (Barcelone) : dimanche 23 juin à 15h

11. GP d'Autriche (Spielberg) : dimanche 30 juin à 15h

12. GP de Grande-Bretagne (Silverstone) : dimanche 7 juillet à 16h

13. GP de Hongrie (Budapest) : dimanche 21 juillet à 15h

14. GP de Belgique (Spa-Francorchamps) : dimanche 28 juillet à15h

15. GP des Pays-Bas (Zandvoort) : dimanche 25 août à15h

16. GP d'Italie (Monza) : dimanche 1er septembre à15h

17. GP d'Azerbaïdjan (Bakou) : dimanche 15 septembre à 13h

18. GP de Singapour (Marina Bay) : dimanche 22 septembre à 14h

19. GP des Etats-Unis (Austin) : dimanche 20 octobre à 21h

20. GP du Mexique (Mexico) : dimanche 27 octobre à 20h

21. GP du Brésil (Interlagos) : dimanche 3 novembre à 19h

22. GP de Las Vegas (Las Vegas) : dimanche 24 novembre à 6h

23. GP du Qatar (Losail) : dimanche 1er octobre à 15h

24. GP d'Abu Dhabi (Yas Marina) : dimanche 8 décembre à 14h