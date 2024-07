On l'oublie souvent dans la voiture, cet objet peut devenir très dangereux quand il fait chaud

En cas de fortes chaleurs, cet objet peut causer de gros dégâts s'il reste un peu trop longtemps dans la voiture.

La chaleur est l'ennemie de la mécanique. De fortes températures peuvent avoir de graves incidences sur de nombreuses composantes d'une voiture, à commencer par le moteur, les freins, les pneus, la batterie et les différents liquides. Ce n'est pas un hasard si c'est pendant la saison estivale que l'on voit le plus de véhicules en panne sur le bas-côté de la chaussée. Mais la chaleur peut aussi parfois causer d'autres soucis beaucoup plus inattendus mais tout aussi graves, voire plus.

Certains objets du quotidien peuvent devenir dangereux s'ils restent trop longtemps sous le soleil. Or on ne fait pas toujours attention à ce qu'on laisse dans sa voiture au moment de la garer. Si cela ne pose aucun problème la plupart du temps, certaines affaires ne doivent surtout pas être exposées à une trop forte chaleur pendant plusieurs heures. C'est notamment le cas des lunettes de soleil, bien utiles pour protéger nos yeux quand il fait beau, qu'il arrive à tout le monde d'oublier à l'intérieur de son véhicule.

© SIPA

A première vue, rien de grave. Sauf que des lunettes laissées un moment à de fortes températures peuvent causer de très gros dégâts. Comment ? A cause de l'effet loupe. Le rayonnement des UV sur les verres peut créer un point de surchauffe et entraîner un début d'incendie, surtout si la paire de lunettes est posée sur la planche de bord généralement composée de plastiques. Ce genre de mésaventures est déjà arrivée en France, où le feu avait pris dans une voiture avant de se propager au pavillon et au garage. Heureusement il n'y avait eu aucune victime. Il y a peu en Angleterre, c'est une camionnette qui avait été en partie incendiée, le verre des lunettes avait répercuté la chaleur sur la planche de bord qui avait fondu et un trou avait percé le pare-brise du véhicule.

Pour ne pas risquer de retrouver sa voiture en cendres en revenant de la plage, il est fortement recommandé de ne jamais laisser des objets en verre exposés à la lumière du soleil dans un véhicule. D'autant plus que sans aller si loin, la chaleur dans l'habitacle peut sérieusement endommager les lunettes de soleil et réduire leur durée de vie. Les montures en plastique peuvent se déformer et les revêtements spéciaux sur les verres, comme les traitements anti-reflets ou anti-rayures, peuvent se détériorer plus rapidement. Tant de raisons pour garder autant que possible ses lunettes de soleil sur son nez.