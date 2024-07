Adieu les tongs classiques, Nike lance des sandales confortables pour la marche comme pour la plage

Pour vous démarquer à la plage comme en ville cet été, de nouveaux modèles promettent de démoder les célèbres tongs.

Vous en avez marre de vos tongs trop classiques ? Elles vous font chaque été mal aux pieds et vous cherchez une solution à la fois plus pratique au quotidien l'été mais aussi plus jolies que les trop classiques claquettes noires ou blanches ? Sachez que les fabricants commencent à penser à vous.

Si des grands griffes de la mode ont sorti leurs propres collections de tongs ou claquettes ces dernières années, cette fois, ce sont les grandes marques de sport qui innovent et tentent de lancer la révolution du tong. Parmi elles, Nike bien sûr, l'une des marques de sport les plus puissantes de la planète.

Cette année, la marque à la virgule tente de secouer le marché estival avec le lancement de deux nouvelles lignes de sandales conçues pour rehausser à la fois le style et le confort lors des journées à la plage ou des balades estivales. Fini les traditionnelles tongs : la marque a notamment dévoilé les Nike Icon Classic SE et les Nike Calm.

Quels sont les changements ? La Nike Icon Classic SE se base sur un succès de la marque, la sandale AF1 mais la modernise avec des straps ajustables et une semelle à plateforme assez épaisse pour supporter le sable mou de la plage comme les trottoirs surchauffés ou évidemment les bords de piscine sans risque de glissade.

On retrouve ainsi quelques codes caractéristiques des baskets Nike (on y a notamment vu un petit clin d'oeil aux Air Force 1) pour allier confort et style, à la plage comme à la ville. On retrouve deux coloris classiques toutefois (trop ?), noir ou blanc.

Vous cherchez plus original ? Cap sur les Nike Calm avec un design plus poussé, et des coloris plus variés, avec un notamment un coloris argent métallisé surprenant. Le confort sera davantage au rendez-vous que sur les tongs avec plusieurs réglages possible de la sandale, une semelle en caoutchouc et l'utilisation de mousse.

Le design oversize complète le tableau, pour un confort optimal cet été pour vos petit petons. Est-ce une première étape ? Ces nouvelles créations, modèles hybrides entre tongs et sandales de ville, devraient en séduire plus d'un. Il ne reste plus qu'à sauter le pas et accepter de casser un peu plus sa tirelire. Comptez 60 euros pour le modèle femme Nike Icon Classic SE et 80 euros pour les Nike Calm.