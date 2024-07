GP de Hongrie de F1 : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le départ du Grand Prix ?

GP DE HONGRIE - Le Grand Prix de Hongrie 2024 de Formule 1 se tient ce dimanche 21 juillet sur le circuit du Hungaroring près de Budapest. Voici toutes les infos pratiques pour ne rien manquer de la course.

Les fans de F1 ont de nouveau rendez-vous avec leur sport préféré ce dimanche 21 juillet à l'occasion de la 13e manche du championnat du monde 2024, le Grand Prix de Hongrie. Près de Budapest, les pilotes vont devoir surveiller une météo changeante depuis le début du week-end sur un circuit qui a souvent réservé des surprises ou sacré pour la première fois des pilotes. Fernando Alonso en 2003, Jenson Button en 2006 ou Esteban Ocon en 2021 y ont remporté leur premier succès en Grand Prix.

Si les possibilités de dépassement sont plutôt rares sur le Hungaroring, l'un des circuits permanents les plus sinueux et étroits de la saison de F1, le départ réserve souvent du grand spectacle avec une épingle difficile à aborder en peloton. Ses multiples trajectoires et sa sortie plus serrée peuvent en surprendre plus un et causer quelques bris d'ailerons. Gare à l'accrochage ! Pour ne pas manquer ce départ, rendez-vous peu avant 15 heures sur Canal +.

Voici le programme ce dimanche du Grand Prix de Hongrie :

09h55 : course longue de Formule 2 sur Canal+ Sport.

13h55 : l'émission La Grille sur Canal+

15h55 : le Grand Prix sur Canal+

16h45 : le podium sur Canal+

17h : l'émission "Formula One" sur Canal+

Le tourniquet du Hungaroring, l'un des circuits permanents les plus sinueux et étroits de la saison de F1, verra-t-il une fois de plus le solide leader du championnat du monde, Max Verstappen, être malmené ? Le triple champion du monde en titre voit le souffle des McLaren lui chatouiller la nuque depuis plusieurs courses et la séance de qualifications samedi du Grand Prix de Hongrie a confirmé la donne avec le doublé des monoplaces orange de l'écurie de Woking. Lando Norris s'est offert la pole-position devant son coéquipier australien Oscar Piastri et Max Verstappen, seulement troisième et visiblement déçu.

Dépassé n'est pas chose aisée sur le Hungaroring mais le Néerlandais n'a pas abdiqué pour autant, lui qui a multiplié les longs relais en pneus durs lors des essais libres, visiblement concentré sur le rythme en course et la gestion des pneus. Derrière eux, les Ferrari de Carlos Sainz et Charles Leclerc, et la Mercedes de Lewis Hamilton seront en embuscade. Piégé dès la Q1 par une erreur stratégique, George Russell sur l'autre Mercedes ne partira que 17e devant les deux Alpine d'Esteban Ocon et Pierre Gasly 19e et 20e. La séance a aussi été marquée par la spectaculaire sortie de piste de Sergio Perez qui a détruit sa Red Bull dès la Q1. Le Mexicain, plus que jamais sur la sellette, s'élancera du 16e rang sur la grille.