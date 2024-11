Mauvaise nouvelle pour les Français : les voitures vont bientôt coûter plus cher, certaines jusqu'à quatre fois leur prix

Une taxe va bientôt faire augmenter le prix de très nombreuses voitures, certaines dans des proportions jamais vues.

L'achat d'une voiture est un luxe pour beaucoup de Français. Et il se pourrait bien que ce le soit encore davantage très prochainement. Le nouveau gouvernement, qui entend renflouer les caisses de l'Etat en 2025, prévoit de renforcer les taxes et cela concerne aussi celles qui ont attrait à l'automobile. Entré en vigueur le 1er janvier 2008, le malus écologique est une espèce d'impôt déguisé sur la vente des voitures neuves. Il pénalise l'achat des véhicules les plus polluants en faisant gonfler leur prix. Mais plus les années passent et plus la liste des voitures concernées s'allonge.

Si vous avez l'intention d'acheter une voiture, on ne saurait que trop vous conseiller de ne pas trop tarder. Si le projet de loi des finances 2025 est voté, le malus écologique concernera la quasi totalité des véhicules sur le marché, à l'exception des voitures électriques qui en sont exemptées. Aujourd'hui, cette taxe concerne tous les véhicules qui émettent plus de 118 grammes de CO2 par kilomètre. Le texte prévoit d'abaisser le déclenchement du malus à 113g en 2025, à 106g en 2026 et enfin à partir de 99g en 2027. Autant dire que même la plus petite des citadines sera pénalisée, ce qui se répercutera par ricochets sur le portefeuille de tous les automobilistes.

© Sipa

Surtout, si les seuils pour déclencher le malus baissent, le montant des taxes, lui, augmente. En 2024, le minimum était de 50 euros pour les voitures les "moins" polluantes. Les petites citadines, comme par exemple la populaire et toujours très vendue Renault Clio, voyaient leurs prix en concessions gonfler de 50 euros. Leur malus pourrait grimper à 170 euros dès l'année prochaine. Une somme importante pour les plus petits budgets, et on ne parle là que des modèles les moins taxés. Car, vous l'avez compris, plus un véhicule rejette du dioxyde de carbone plus son malus augmente.

En 2024, le barème prévoyait un surcoût de...60 000 euros pour les modèles rejetant plus de 194 grammes de CO2. Certaines sportives assez accessibles, mais aussi des SUV assez puissants, ont ainsi vu leur prix doubler ou presque. C'est par exemple le cas de la Toyota Yaris dans sa version sportive de 260 chevaux, laquelle affiche un tarif de 72 000 euros alors qu'elle en vaut 37 000 sans la pénalité !

Ce sera encore pire dans les années à venir puisque l'augmentation du malus devrait progressivement et fortement augmenter pour les véhicules les plus durement sanctionnés : 70 000 euros l'an prochain, 80 000 euros en 2026 et jusqu'à 90 000 en 2027. Dans trois ans, la Toyota Yaris GR coûterait ainsi dans les 127 000 euros, soit presque quatre fois son prix de base. De quoi décourager les potentiels acheteurs et pousser les constructeurs à arrêter la production de certains modèles.