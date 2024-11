Mauvaise nouvelle pour les automobilistes : cette aide importante va disparaître en 2025

Plusieurs millions d'automobilistes sont concernés par la suppression de cette aide financière en 2025.

Acheter une voiture récente et peu polluante, tous les Français en rêvent. Problème : le coût élevé des véhicules propres – électriques ou hybrides – décourage de très nombreux automobilistes qui n'ont pas les moyens de mettre plusieurs dizaines de milliers d'euros dans un nouveau véhicule. Pour les aider, et les inciter à rouler plus vert, le gouvernement avait instauré un dispositif d'aide financière qui, depuis 2015, a permis à des millions de Français de changer leur auto. Malheureusement, selon une information de BFM Business, ce coup de pouce va disparaître en 2025.

Bien que raboté au fil des ans, la prime à la conversion, anciennement appelée prime à la casse, devrait en effet être sacrifiée par le gouvernement Barnier embarqué dans un immense plan d'économie. Si le bonus écologique – sans doute moins favorable (de 4 000 à 3 000 euros) - et le leasing social seront vraisemblablement conservés l'année prochaine, l'aide à l'achat d'un véhicule propre, neuf ou d'occasion, en échange de son ancienne voiture polluante va tout bonnement disparaître.

© FELIX GRAUMER/SIP

C'est une très mauvaise nouvelle pour de nombreux foyers puisque près de 15 millions de Français pourraient être impactés par la suppression de ce dispositif. En 2024,la prime à la conversion permet encore de bénéficier d'une ristourne pouvant aller jusqu'à 5 000 euros pour les ménages les plus modestes. Cette importante aide financière a permis depuis près de dix ans de renouveler le parc automobile en injectant dans le circuit des véhicules plus écologiques qui remplaçaient petit à petit les plus polluants (catégorie Crit'Air 3 et au-delà).

Cette décision risque de freiner encore plus les automobilistes qui envisageaient de changer de voiture prochainement. Que ce soit pour un véhicule électrique ou hybride neuf, souvent acheté plus de 20 000 euros, ou d'occasion, vendu bien moins cher y compris pour ceux qui rejettent assez peu de CO2, la note sera salée. Pour les propriétaires de vieux véhicules qui avaient programmé de s'en débarrasser prochainement, c'est sans doute le moment d'accélérer le processus. Il reste un mois et demi, jusqu'au 31 décembre 2024, pour bénéficier de la prime à la conversion. Après il sera trop tard.