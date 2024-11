C'est le meilleur aliment pour faire fondre la petite couche de graisse abdominale, selon ce médecin

Enlever son surplus de graisse n'est jamais une tache facile, ce médecin a peut être trouvé l'ingrédient qui fait la différence.

Lutter contre le surpoids ou perdre un peu de graisse abdominale, surtout avec les fêtes de fin d'année qui arrivent, c'est peut être un objectif à court terme pour de nombreuses personnes. Mais comment perdre correctement sa graisse sans qu'elle revienne et quels sont les moyens dont vous disposez pour pouvoir l'éliminer correctement ? Ce médecin a peut être la solution.

Première chose très importante, aller faire du sport pendant des heures, plusieurs fois par semaine, peut ne pas suffire et est même potentiellement inefficace, suivant les séances et la méthode utilisée. Selon le docteur Eric Berg, médecin et Youtubeur très actif aux Etats-Unis, marcher est même l'un des meilleurs moyens pour l'éliminer car il provoque une vraie combustion des graisses. Et cela sera encore plus efficace en y ajoutant quelques éléments.

Le médecin indique en effet qu'il faut associer la marche à un bon régime alimentaire et savoir bien gérer son apport en insuline. Son constat est simple : si l'insuline est élevée, vous brûlez le sucre ; si l'insuline est basse, vous brûlez les graisses. Pour réduire les niveaux d'insuline, il recommande un régime pauvre en glucides et le jeûne intermittent, dont il est un grand promoteur outre-Atlantique. Ce cocktail oblige selon lui le corps à changer sa source d'énergie principale du glucose aux graisses.

Pour y parvenir, des ingrédients accessibles par le plus grand nombre sont recommandés comme l'utilisation du vinaigre de pomme. Ajouter une cuillère à soupe de celui-ci dans un verre d'eau, deux ou trois fois par jour, peut aider à améliorer la digestion grâce aux probiotiques qu'il contient.

Obtenu en fermentant les sucres des pommes, ce vinaigre permet d'améliorer les niveaux de glucose et d'insuline après avoir mangé des glucides, comme évoqué. Mais il peut augmenter la sensation de satiété et aider à réduire l'apport calorique, il pourrait aussi être bénéfique pour le taux de cholestérol et la tension artérielle selon certaines études.

Par conséquent, si vous associez marche régulière et régime alimentaire basé sur la réduction des glucides cela vous aidera fortement à la perte de la graisse abdominale. Dans sa démarche, le docteur Berg incite donc les gens à sortir plus souvent car c'est, en théorie, une activité beaucoup plus accessible que aller courir, ou s'inscrire dans une salle de sport à côté de chez soi .