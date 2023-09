Nouveau Volkswagen Tiguan : design, photos, équipements... Toutes les infos

C'est à Paris, le 19 septembre, que Volkswagen a dévoilé le Tiguan III. Avec une silhouette modifiée, de nouvelles motorisations hybrides et un intérieur revisité, le SUV compact allemand entend rester l'un des leaders de son segment.

[Mis à jour le 21 septembre 2023 à 14h26] Enorme succès commercial pour Volkswagen, le Tiguan s'est écoulé à plus de 7,6 millions d'exemplaires dans le monde depuis sa sortie d'usine en 2007. Le 19 septembre 2023 à Paris, le constructeur allemand a présenté son SUV compact de troisième génération, lequel arrivera sur nos routes à la fin de l'hiver 2024.

Face à la concurrence française du Peugeot 3008, dont la nouvelle version a été présentée une semaine plus tôt, et du Renault Austral, le Tiguan III ambitionne de remonter dans les ventes, lui qui se classait en 2022 - donc en fin de carrière pour le Tiguan de deuxième génération - à la 20ème place des SUV les plus vendus dans l'Hexagone.

Pour y parvenir, les ingénieurs de Volkswagen n'ont pas décidé de révolutionner un modèle qui rapporte. Néanmoins, le nouveau Tiguan adopte une nouvelle silhouette, moins tranchante que par le passé, et poursuit sa montée en gamme au niveau de ses équipements. Suffisant pour séduire de nouveaux clients ?

Les photos du nouveau Volkswagen Tiguan

Volkswagen a dévoilé le Tiguan III le 19 septembre 2023 à Paris. Retrouvez tous les détails en images en cliquant ci-dessous pour découvrir notre diaporama.

Les infos du nouveau Volkswagen Tiguan

Avec un succès incontesté depuis sa première version en 2007, le Tiguan n'avait pas vocation à subir de grosses transformations. Quatre années après le restylage du Tiguan II, Volkswagen a toutefois fait le choix d'apporter plusieurs nouveautés, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur du SUV. En voici les principales.

C'est assez minime, mais le nouveau Tiguan s'est allongé de trois centimètres pour mesurer 4m54. Ses autres dimensions n'ont en revanche pas changé, avec une largeur de 1m84, une hauteur de 1m64 et un empattement de 2m68. Au niveau de son design, on remarque que sa carrosserie s'est arrondie, laissant aux arrêtes tranchantes des formes plus galbées. C'est encore plus visible à l'arrière du véhicule qui, ainsi, s'éloigne de la ligne plus affirmée du nouveau Peugeot 3008.

© tom@tomsalt.com

Sur sa face avant, le Tiguan présente une très large entrée d'air qui se substitue à une calandre classique. Des petits déflecteurs pour optimiser la circulation de l'air sont également visibles sur la partie inférieure et les côtés du bouclier. Affinés, bien qu'élargis vers l'extérieur, les optiques sont eux dotés des tout nouveaux feux matriciels IQ.LIGHT haute définition. Ces feux à LED totalisent 19 200 multipixels chacun. Enfin, un fin bandeau noir horizontal et recouvert de verre relie les phares. Un bandeau qui s'éclaire sur les finitions hautes ou en option.

© VOLKSWAGEN

C'est à l'arrière que la nouvelle silhouette du Tiguan est la plus marquée, avec une carrosserie bien plus "gonflée". Le becquet de toit, assez proéminent, contribue à lui donner un air plus dynamique. Au niveau de la signature lumineuse, comme à l'avant, un jonc lumineux relie les feux en fonction des finitions. Les optiques, rectangulaires, se composent de trois petites bandes horizontales parallèles au bandeau noir ou lumineux qui traverse le hayon.

© VOLKSWAGEN

Une fois à l'intérieur du SUV allemand, difficile de ne pas être hypnotisé par la planche de bord. Le compteur est intégralement intégré dans la planche de bord et n'est pas recouvert d'"une casquette". Il mesure 10.25 pouces et est 100% numérique. Au centre, la grande tablette de 15 pouces, sur les finitions Elegance et R Line, de 12.9 pour les autres, est au format panoramique. La barre supérieure de la dalle numérique permet de cliquer sur des raccourcis personnalisables vers les différentes applications. A la base de ce moniteur, des touches tactiles permettent de régler la température et le volume audio. Les matériaux utilisés dans l'habitacle révèlent immédiatement le côté haut de gamme du Tiguan.

© VOLKSWAGEN

Avec l'abandon des modèles à transmission manuelle, Volkswagen a décidé de faire migrer le sélecteur de vitesse de la console centrale vers le volant où un commodo (levier de commande) permet de sélectionner D (marche avant), N (point mort) ou R (marche arrière). Une pression sur le côté du levier de commande active le frein à main. La place laissée libre sur la console centrale a permis au constructeur allemand d'ajouter un nouveau bouton rotatif. Celui-ci, doté d'un écran OLED, sert de raccourci pour trois fonctions : le volume audio, le style de conduite (Eco, Normal, Sport...) et l'ambiance lumineuse. Une simple pression sur le bouton permet de changer de menu. Il suffit ensuite de tourner le bouton pour augmenter ou diminuer le son, changer de mode de conduite ou choisir son ambiance entre Lounge, Energetic, Joy et Minimal.

© VOLKSWAGEN

Les motorisations du nouveau Volkswagen Tiguan

Il faudra encore patienter avant de découvrir le Tiguan 100% électrique. On sait depuis le début de l'année que Volkswagen prévoit sa sortie pour 2026, et songe plus que jamais à conserver l'appellation de son SUV phare (ID.Tiguan) plutôt que le baptiser ID.3 X. En attendant, le constructeur allemand a présenté le Tiguan III avec des motorisations exclusivement thermiques, des motorisations micro-hybrides et des motorisations hybrides rechargeables. Le prochain Tiguan conservera le bloc 2.0 TDI en 150 et 193 chevaux. La motorisation essence, lui aussi en turbo, proposera des puissances de 204 et 265 chevaux mais un doute subsiste sur sa disponibilité sur le marché français en raison des pénalités du malus écologique.

En hybridation légère (48V), le futur SUV développera 130 et 150 chevaux, contre 204 et 272 chevaux pour les deux motorisations hybrides rechargeables qui reposeront sur un moteur électrique de 115 chevaux et une batterie de 19,7 kWh. Avec une capacité en hausse de 9,1 kWh par rapport à la version précédente, la batterie permettra, selon le constructeur, d'atteindre 100 kilomètres d'autonomie en 100% électrique. C'est deux fois plus qu'avec le deuxième opus du Tiguan !

Quand sortira le nouveau Volkswagen Tiguan ?

Dévoilé à la toute fin de l'été à Paris, le nouveau Tiguan sera commercialisé à partir du mois de février 2024.

A quel prix sera vendu le Volkswagen Tiguan ?

Aucune information n'a encore filtré sur la future grille tarifaire du Tiguan de troisième génération. Si l'ancienne version est actuellement vendue à partir de 36 200 euros, le nouveau Tiguan coûtera forcément un peu plus cher. Son prix en entrée de gamme, donc en motorisation essence, a été fixé à 36 000 euros en Allemagne, son pays d'origine. On peut donc penser que le prix du SUV débutera autour de 40 000 euros en France, peut-être un petit peu en dessous.