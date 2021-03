Renault Arkana : son prix dévoilé, photos et infos

RENAULT ARKANA. Renault a dévoilé sa grille tarifaire du Renault Arkana, son SUV coupé qui sera disponible à la commande au mois de mars, voici les infos.

[Mis à jour le 4 mars 2021 à 13h26] Le Renault Arkana sera disponible à la commande dès ce mois de mars 2021, l'occasion donc pour Renault de dévoiler sa grille tarifaire complète de son nouveau SUV coupé. Pour l'acquérir, il faudra compter entre 29 700 euros pour la version Zen à 36 200 euros pour la version RS Line. Doté d'une plateforme plus moderne, la CMF-B déjà utilisée pour la dernière Clio 5 et pour le nouveau Renault Captur. Voici toutes les infos sur ce SUV coupé qui entend bien conquérir un marché jusque-là occupé exclusivement par les marques premiums, notamment allemandes.

Le design du Renault Arkana est clairement celui d'un SUV coupé. La voiture a pour objectif de concurrencer les modèles allemands, comme le BMW X6 ou le Mercedes GLE Coupé. L'avant s'aligne sur le dessin des Renault actuelles, avec des feux à LED en forme de C comme sur la Mégane ou la Talisman. On a bien affaire ici à un crossover, croisement entre une berline, un coupé et un SUV. Retrouvez toutes les photos du Renault Arkana en cliquant sur l'image ci-dessus !

Présenté officiellement en août 2018 au Salon de Moscou pour sa version russe, le Renault Arkana sera finalement prochainement proposé en Europe de l'Ouest, donc en France. Voici les 5 infos clés à retenir sur ce SUV coupé :

Des motorisations inédites, dont une version hybride E-Tech basée sur le moteur essence Tce 140 chevaux déjà installé sur la Clio, mais aussi deux motorisations essence avec micro-hybridation pour un confort de conduite optimisé dans les phases d'accélération et de démarrage tout en offrant une réduction de la consommation et des émissions de CO2.

Les traits d'un SUV coupé avec une garde au sol élevée (186mm). La longueur est de 4,56m sur le marché ouest-européen, ce qui le place 7 cm au-dessus du Kadjar, pour un empattement de 2,72m.

Des finitions revues dont un niveau RS Line à l'allure sportive avec une lame avant inspirée de la F1, une double sortie d'échappement à l'arrière et une ambiance intérieure spécifique.

A l'intérieur, instrumentation numérique, écran central tactile et un espace intérieur présenté comme optimisé. Le volume de chargement atteint 513 litres (438 litres sur la version hybride).

La sortie de l'Arkana en France est prévue pour la fin du premier semestre 2021. Pas de prix communiqué pour l'heure.

Pour sa sortie sur le marché ouest-européen, Renault a évidemment revu de fond en comble l'offre de motorisations et présente trois possibilités. La première est une déclinaison E-Tech Hybrid sur le moteur essence Tce 140 chevaux déjà proposée sur la Clio 5. Le client pourra également opter pour un moteur essence 1.3l Tce 4 cylindres de 140 ou 160 chevaux, disposant d'un système de micro-hybridation. Sans atteindre la technologie de la version E-Tech Hybrid, il offre via un système d'alterno-démarreur et une batterie 12 V une assistance au démarrage et à la relance, pour un meilleur dynamisme et confort de conduite tout en réduisant la consommation et les émissions de CO2.

La marque au losange a dévoilé sa grille tarifaire le 4 mars 2021 avec des tarifs allant de 29 700 à 36 200 €.

Version Zen

Tce 140 : 29 700 euros

E-Tech Hybrid : 31 200 euros

Version Business

Tce 140 : 30 400 euros

E-Tech Hybrid : 31 900 euros

Version Intens

Tce 140 : 32 100 euros

E-Tech Hybrid : 33 600 euros

Version RS Line

Tce 140 : 34 700 euros

E-Tech Hybrid : 36 200 euros

Renault a officialisé lors de la présentation de cet Arkana à la sauce ouest-européenne les équipements qui seront proposés. Le panel d'aides à la conduite sera notamment renforcé. Voici une liste des équipements annoncés :

Assistant Autoroute et Trafic : système qui combine le régulateur de vitesse adaptatif et l'assistance de maintien dans la voie et de centrage. Il permet ainsi de maintenir automatiquement les distances de sécurité avec les autres véhicules mais aussi de s'arrêter et redémarrer automatiquement dans un délai de 3 secondes sans action du conducteur. Pratique dans les bouchons.

Allumage automatique des feux de route

Freinage actif d'urgence

Avertisseur d'angle mort

Reconnaissance des panneaux de signalisation, alerte de survitesse

Alerte franchissement de voie et assistance maintien dans la voie.

Caméra de recul avec vue 360°.

Détection d'un véhicule à l'arrière en sortie de stationnement.

Aide au parking avant, arrière et latérale.

Easy Park Assist.

Système multimédia Easy Link avec écran central tactile (format 9,3 pouces portrait ou 7 pouces paysage).

Instrumentation numérique.

Réglages de modes de conduite Multi-Sense (Eco, Sport, par défaut).

Produit à l'usine de Busan en Corée du Sud, cet Arkana destiné au marché européen est annoncé en France en mars 2021.