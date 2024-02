Renault Rafale : le SUV coupé est disponible à la commande, à quel prix ?

Présenté en juin 2023, le Renault Rafale, nouveau modèle haut de gamme de la marque au losange, est désormais disponible à la commande et débarquera sur nos routes avant l'été prochain. Découvrez son prix et toutes les informations à connaître.

Plus que quelques mois avant qu'un nouveau véhicule Renault n'arpente les routes. Et il ne s'agit pas de n'importe quelle voiture puisque le Rafale, présenté au Salon du Bourget en juin 2023, a vocation à être le fleuron de la marque au losange. Le SUV coupé haut de gamme est disponible à la commande depuis le 13 février avec deux niveaux d'équipements : Techno et Alpine. Le constructeur a fixé le tarif d'entrée du Rafale E-Tech full hybrid à 45 000 euros, dans sa finition Techno, tandis que la finition Alpine, la plus haut de gamme, sera accessible à partir de 49 000 euros. Les premières livraisons sont attendues avant l'été prochain. Par ailleurs, Renault confirme la sortie d'une version haute performance E-Tech 4x4 de 300 chevaux d'ici la fin de l'année.

L'histoire retiendra que c'est le 18 juin 2023, dans le cadre du Salon de l'Aéronautique du Bourget, que le Rafale aura répondu pour la première fois à l'appel. Le clin d'oeil du patronyme est évident à l'aéronautique mais savez-vous qu'avant l'avion de chasse bien connu, le Rafale était surtout un avion signé Renault sorti durant les années 1930 ? Elaboré depuis l'automne 2020, le Rafale aura été intégralement conçu sous la direction du designer Gilles Vidal, transfuge de Peugeot durant l'été de la même année. Et c'est justement face au Peugeot 408, entre autres, que le nouveau fleuron de la marque Renault devra s'imposer sur le marché toujours plus concurrentiel des SUV. Partons à sa découverte.



Les photos du Renault Rafale

Inutile de chercher les ressemblances entre le Rafale et ses devanciers, l'Austral et l'Espace. Bien que lui aussi produit dans l'usine de Palencia en Espagne, le dernier né des SUV de la marque française affiche une nouvelle identité visuelle, plus moderne. Avec son capot très plat, ses arrêtes saillantes, sa très travaillée calandre en losanges (de différentes tailles !) et ses phares rectangulaires effilés - sans oublier les feux LEDS en forme de boomerang intégrés dans le bouclier déjà vus sur la Clio V restylée -, le Rafale propose, et de loin, le visage le plus agressif des SUV Renault. Son avant n'est d'ailleurs pas sans rappeler celui de la Peugeot 3008 dessiné par un certain...Gilles Vidal.

A l'arrière, là aussi les traits sont marqués. Comme tout coupé qui se respecte, la poupe est très verticale avec une lunette arrière largement inclinée (à 17 degrés), ce qui a permis au constructeur de faire l'économie de l'essui-glace arrière. Le becquet, dans le prolongement du toit, et le petit aileron, en terminaison de la poupe, apportent un côté aérodynamique à ce SUV au look assurément très sportif. Comme sur la face avant, les feux arrière sont très fuselés et donnent au Rafale un regard tranchant. Enfin, le nom Rafale apparaît au centre du hayon en lettres minuscules et dans une calligraphie plutôt harmonieuse.

Plus grand de 20 centimètres que l'Austral, le Rafale mesure 4m71 de longueur, soit un seul petit centimètre de moins que le nouveau Renault Espace. Plus large (1m86) mais moins haut (1m61) que ses deux "frères", le futur SUV haut de gamme de la marque au losange confirme sa ligne épurée lorsqu'on le regarde de profil. Le constructeur indique que les pneus du Rafale seront un petit peu plus larges sur le Rafale, lequel sera chaussé de grandes jantes de 20 pouces sur la finition Esprit Alpine, l'une des deux proposées avec la finition Techno en début de commercialisation.

Difficile de présenter le Renault Rafale sans parler de son grand toit panoramique. Comme sur l'Espace, la surface de la vitre sur le futur SUV mesure pas moins de 1m2 mais bénéficie d'une nouveauté signée Saint-Gobain. La technologie du manufacturier, leader dans son domaine, a été baptisée SolarBay et permet d'opacifier toute ou partie de la surface de la vitre constituée de cristaux liquides et composée de neuf segments. En activant un petit bouton, ou sur simple commande vocale, l'utilisateur du Renault Rafale pourra ainsi choisir à sa guise comment occulter la lumière extérieure.

Contrairement à l'extérieur, l'intérieur du véhicule présente de nombreuses similitudes avec ceux de l'Austral et du nouvel Espace, notamment au niveau de l'implantation du mobilier. Parmi les nouveautés, on notera tout de même le nouvel habillage graphique du système multimédia OpenR Link de Renault, le volant à la forme un petit peu plus carré, ou encore les sièges typés sport avec des renforts latéraux. Et pour donner encore plus de cachet à son modèle haut de gamme, le constructeur français a utilisé de nouveaux matériaux, comme le liège noir sur la planche de bord et la poignée coulissante de la console centrale pour la finition Techno et de l'ardoise naturelle pour la finition Esprit Alpine.

Les motorisations du Renault Rafale

Pas de grosse surprise concernant la motorisation des versions Techno et Esprit Alpine avec du déjà-vu chez Renault, notamment sur l'Austral. Les deux modèles proposés au lancement du SUV en milieu d'année prochaine seront en effet équipés du moteur E-Tech hybride de 200 ch. Mais le constructeur assure qu'une nouvelle motorisation hybride rechargeable (PHEV) viendra compléter l'offre à la fin de l'année, avec l'association du 3-cylindres 1.2 TCE et d'un moteur électrique installé à l'arrière du véhicule qui permettra au SUV coupé d'atteindre une puissance de 300 ch avec une transmission intégrale (4x4) !

Présenté en juin 2023, le nouveau-né de Renault arrivera sur les routes douze mois plus tard puisque la marque au losange annonce les premières livraisons du Rafale juste avant l'été. Les commandes du SUV haut de gamme se sont ouvertes mi-février.

Quel est le prix du Renault Rafale ?

Conçu en deux finitions, Techno pour l'entrée de gamme et Esprit Alpine pour le haut de gamme, le Renault Rafale coûtera un petit peu moins cher que les premières estimations le laissaient entendre. Le prix d'entrée du nouveau modèle de la marque au losange se situera sensiblement sous les 50 000 euros, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour les potentiels acheteurs. Le SUV dans la finition Techno, sans aucune option, sera accessible à partir de 45 000 euros (ou 430 euros/mois en location longue durée, hors assurances, avec un premier loyer de 5 000 euros). Pour la crème de la crème, le Rafale Esprit Alpine, là aussi sans option supplémentaire, le ticket démarrera à 49 000 euros (470 euros/mois en location longue durée, hors assurances, avec un premier loyer de 5 000 euros). Nous n'avons pas encore d'indicateur de prix pour le coût de la future version 4x4 de 300 chevaux mais le tarif devrait assurément grimper de plusieurs milliers d'euros.