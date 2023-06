Renault Rafale : un SUV coupé très ambitieux !

Renault a présenté son futur SUV coupé dimanche au Salon du Bourget. Le Rafale, prochain modèle haut de gamme de la marque au losange, possède de nombreux atouts pour s'imposer sur le marché très concurrentiel du segment D. Voici toutes les informations à connaître.

L'histoire retiendra que c'est le 18 juin, dans le cadre du Salon de l'Aéronautique du Bourget, que le Rafale aura répondu pour la première fois à l'appel. Dimanche soir, Renault a présenté son futur SUV coupé haut de gamme attendu sur les routes au deuxième trimestre 2024. Après les modèles Austral (2022) et Espace (2023), présentés ces derniers mois, c'est donc le Rafale, dont le nom renvoie à celui d'un avion de chasse détenu par la société Renault-Caudron il y a presque cent ans, qui s'est dévoilé devant la presse spécialisée. Elaboré depuis l'automne 2020, le Rafale aura été intégralement conçu sous la direction du designer Gilles Vidal, transfuge de Peugeot durant l'été de la même année. Et c'est justement face au Peugeot 408, entre autres, que le nouveau fleuron de la arque Renault devra s'imposer sur le marché toujours plus concurrentiel des SUV. Partons à sa découverte.

Les photos du Renault Rafale



