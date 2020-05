Nouvelle Porsche 911 : la version 911 Targa dévoilée ! [prix, infos]

NOUVELLE PORSCHE 911 - Après le coupé, le cabriolet, la version Turbo S, Porsche a présenté la silhouette Targa de sa nouvelle 911 type 992. Voici les premières photos, les infos et prix.

[Mis à jour le 19 mai 2020 à 09h04] Porsche continue d'essaimer ses nouveautés en ce printemps 2020. Avec l'annulation du Salon de Genève, la marque allemande a dû revoir sa stratégie de présentation et, quelques semaines après avoir dévoilé la version Turbo S de la Porsche 911, c'est cette fois la silhouette Targa qui fait son arrivée ! Cette version est la troisième carrosserie de la 911 type 992 à être présentée après le coupé fin 2018 et la version cabriolet dans la foulée. Pour rappel, la 911 Targa, très appréciée des Porschistes, est tout simplement le compromis entre cabriolet et coupé avec son toit en toile rétractable, son large arceau et son toit en verre galbé à l'arrière. De quoi additionner le fun du cabriolet à la sécurité du coupé. Voici les premières photos et infos sur cette 911 Targa !

Porsche a présenté le 18 mai 2020 la nouvelle version Targa de sa 911. Voici les photos légendées pour tout savoir de cette version. Saviez-vous qu'elle est apparue dès 1955 et que le nom Targa fait référence à la célèbre course sicilienne d'alors, la Targa Florio où la marque de Stuttgart venait d'enchaîner les succès ? Voici sinon les photos et cinq infos à retenir sur cette 911 Targa.

19 secondes, c'est le temps suffisant pour retirer le toit en toile et pour que l'arceau et le toit en verre reculent via un système électrique encore amélioré !

Deux versions disponibles, toutes deux en transmission intégrale : 4 et 4S.

Deux déclinaisons du moteur flat-six 3 litres bi-turbo : 385 chevaux sur la 4 et 415 chevaux sur la 4S. C'est 15 et 30 chevaux de plus que sur la version 4S. La version 4S est proposée avec la boîte automatique PDK à 8 rapports mais aussi en boîte manuelle à 7 rapports.

Vitesse de pointe : 289 km/h pour la Targa 4 avec un 0 à 100 km/h avalé en 4,4 secondes, 304 km/h pour la 4S à boîte PDK qui abat le 0 à 100 km/h en 3,8 secondes. Si vous optez pour le pack Sport Chrono, le 0 à 100 km/h est atteint 0,2 seconde plus vite !

Prix à partir de 130 655 euros. Livraisons à partir de l'été 2020.

La déclinaison Turbo S de la Porsche 911 est disponible en version Coupé et Cabriolet. © Porsche

Elle est de retour ! Après la version "de base" Carrera et Carrera 4S, Porsche a dévoilé le 3 mars 2020 la déclinaison Turbo S de la dernière génération de Porsche 911, la type 992. Ce modèle suralimenté affiche une puissance monstre sous son capot, avec toujours le fameux 6-cylindres 3,8L qui développe ici 650 chevaux pour 800 Nm de couple. Cela permet à la sportive d'abattre le 0 à 100 km/h en 2,7 secondes, et d'atteindre les 330 km/h en vitesse de pointe. Côté design, cette 911 Turbo S adopte des hanches plus généreuses ainsi qu'un aileron à l'arrière. L'habitacle est quant à lui recouvert de cuir et de carbone. Elle dispose de roues de 20 pouce à l'avant et de 21 pouces à l'arrière. A noter que cette déclinaison Turbo S est disponible en version Coupé comme en version Cabriolet.

Tout le monde a un avis sur la Porsche 911. A chaque génération, le même dilemme. Est-elle encore meilleure ? Est-elle encore une "vraie" 911 ? Pour le savoir, nous sommes partis sur les routes du Cap Corse au printemps 2019 afin de la découvrir en détails et enfin s'installer au volant de la nouvelle 911 type 992. Notre verdict en images sur cette nouvelle génération de la mythique Porsche 911 est à retrouver ci-dessous.

La nouvelle Porsche 911 type 992 est à découvrir en photos dans notre diaporama réalisé au Salon de Genève 2019. Design extérieur, tableau de bord, moteur, version Cabriolet : toutes les spécificités de la nouvelle Porsche 911 sont visibles sur ces photos inédites ! La huitième génération de la Porsche 911 garde un design proche de l'ancien modèle, mais intègre un nouveau troisième feu à l'arrière (implanté au-dessus de la grille moteur) et un bandeau de LED. Découvrez également la sellerie beige de la Porsche 911 en version cabriolet, et montez à bord de ce modèle exclusif !

La nouvelle Porsche 911 type 992 lance la huitième génération de la Porsche 911. Ce modèle mythique du constructeur de sportives allemand se voit renouvelé une nouvelle fois, sept ans après la dernière génération. Bien sûr, la ligne de la Porsche 911 reste la même, mais Porsche a fait évoluer sa sportive emblématique sur quelques points de son design. Sur la face avant, les prises d'air sont maintenant reliées entre elles. Des jantes de 20 pouces à l'avant et 21 pouces à l'arrière ont été installées. Une bande lumineuse scinde la face arrière en deux et surplombe des feux noirs. Plus bas, on trouve sur la version présentée deux grosses sorties d'échappement. Cette nouvelle mouture est aussi équipée de poignées de portes affleurantes. A noter qu'une version Cabriolet est également disponible. La capote en toile peut s'ouvrir et se refermer en roulant jusqu'à 50 km/h. Son temps d'ouverture et de fermeture est de 12 secondes.

A bord de cette nouvelle Porsche 911, Porsche a conservé un compte-tours à aiguille, même si le reste de l'instrumentation est totalement digital. Un écran tactile de 10,9 pouce est également présent sur le tableau de bord. Porsche assure que ses designers se sont inspirés "des 911 des années 70" pour concevoir l'intérieur de ce nouveau modèle. Et si les boutons sont en voie de disparition, les fonctions les plus importantes de la voiture sont toujours accessibles sans utiliser l'écran tactile.

Du côté des assistances à la conduite, Porsche assure avoir développé un mode "Wet" disponible de série, qui "détecte l'eau sur la route", modifie les réglages de la voiture en fonction et "avertit le conducteur, qui peut ensuite régler la sécurité de la voiture en appuyant simplement sur un bouton", ou en choisissant un mode spécifique via une molette située sur le volant. Porsche a également équipé sa nouvelle 911 du freinage d'urgence automatique, de la vision nocturne (en option), d'un régulateur adaptatif avec gestion des distances de sécurité, ainsi que d'une "innovante et autonome fonction d'assistance d'urgence".

Avec cette nouvelle Porsche 911, Porsche a conservé la position arrière du moteur qui est, on vous le donne en mille, un flat-six turbo. Sur les versions Carrera S et Carrera 4S, ce moteur développe 450 chevaux. C'est 30 de plus que la précédente Porsche 911. La nouvelle Porsche 911 peut ainsi abattre le 0 à 100 km/h en 3,7 secondes, voire 3,6 secondes sur la version équipée d'une transmission intégrale. La différence face à l'ancien modèle est de l'ordre de 0,4 seconde. Si on pouvait espérer une version hybride, Porsche n'a pour l'instant annoncé qu'une version thermique. A noter que Porsche a apporté quelques modifications au moteur de sa 911 : le constructeur a modifié la configuration du refroidissement de la suralimentation, et a développé un "meilleur processus d'injection". La nouvelle Porsche 911 peut atteindre la vitesse maximale de 308 km/h. Elle est dotée d'une boîte automatique 8 rapports à double embrayage.

Porsche a dévoilé les tarifs des versions Carrera S et Carrera 4S de la nouvelle Porsche 911. Comptez ainsi 122 255 euros pour la Porsche 911 Carrera S, et 130 175 euros pour la Porsche 911 Carrera 4S. C'est un peu plus de 7000 euros supplémentaires par rapport à l'ancien modèle de Porsche 911 Carrera S, et plus de 8000 euros pour la Carrera 4S. La version cabriolet coûte 136 665 euros en version Carrera S, et 144 575 euros en Carrera 4S. Soit 14 400 euros de plus que la Porsche 911 non-découvrable ! La version Turbo S est quant à elle disponible en Allemagne à partir de 216 396 euros pour le moment. La nouvelle Porsche 911 a été présentée au Salon de Los Angeles le 28 novembre 2018, puis au Salon de Genève en mars 2019. Les premières livraisons ont eu lieu au printemps 2019.

Au Mondial de l'Auto de Paris, en octobre 2018, Porsche avait présenté une Porsche 911 Speedster rouge, et le public avait enfin pu approcher de près ce concept car. Si la Porsche 911 Speedster ressemble sous certains angles à certains endroits à la Porsche 911 GT3 (elle en reprend d'ailleurs certaines caractéristiques, comme le châssis), il s'agit bien d'un modèle unique. La forme de la voiture est aussi basée sur une 911 Carrera 4 Cabriolet. Cette Porsche 911 Speedster, dévoilée pour le 70e anniversaire de Porsche, dispose d'un pare-brise plus court et incliné, speedster oblige. Le capot arrière est doublement bosselé. La carrosserie est en fibre de carbone. Comble du vintage, Porsche a intégré des rétroviseurs obus et un réservoir d'essence situé au milieu du capot avant.

Cette Porsche 911 Speedster est équipée du dernier 6-cylindres à plat 4.0L de Porsche, développant " plus de 500 chevaux " à 9000 tours/minutes. La voiture est équipée d'une boîte manuelle 6 vitesses, chose de plus en plus rare. Cette Porsche 911 Speedster est clairement dédiée au pilotage et au plaisir de conduire : l'intérieur est sans fioriture, dénué de tout équipement qui n'a pas de rapport direct avec la conduite. Ne cherchez pas l'autoradio ou la tablette tactile, il n'y en a pas sur cette Porsche 911 Speedster. Pas besoin non plus de climatisation : la voiture est un strict cabriolet, sans toit escamotable. Une capote manuelle a quand même été incluse.

Cette Porsche 911 Speedster était à la base un concept car. Mais Porsche va finalement commercialiser ce modèle. Le constructeur allemand de voitures sportives va produire seulement 1948 exemplaires de cette Porsche 911 Speedster. 1948, en référence à l'année de sortie de son premier modèle, la Porsche 356 ! Cette Porsche 911 Speedster coûtera 250 000 euros à l'achat. Soit plus de 100 000 euros que la Porsche 911 Carrera 4 Cabriolet…