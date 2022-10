Mort de Pierre Soulages à 102 ans : une oeuvre de près d'un siècle

Pierre Soulages est décédé à l'âge de 102 ans. Immense spécialiste de la couleur noire, les œuvres du peintre mettaient en avant ce qu'il appelait l'"outrenoir".

Pierre Soulages est décédé, à l'âge de 102 ans, ce mercredi 26 octobre 2022, a fait savoir son entourage. Ses premiers tableaux ont été peints à son adolescence, il y a près de 90 ans. Retour sur une vie exceptionnelle, consacrée à l'art et à la couleur noire.

Biographie courte de Pierre Soulages - Pierre Soulages, né à Rodez le 24 décembre 1919, est donc mort le 26 octobre. À 18 ans, il avait déjà peint plusieurs œuvres à Rodez mais avait décide de se former à Paris. Au Louvre, il s’imprégna de divers tableaux et peintres, et rentra chez lui très inspiré. Il retourna dans la capitale française après la guerre, et s’y installa définitivement. Pierre Soulages est devenu célèbre avec ses toiles noires et son art informel. Au cours des années 1950, de grandes villes du monde ont commencé à apprécier ses œuvres : New York, Londres, Copenhague décident de l’exposer. Ses œuvres ont rencontré définitivement un succès mondial à la fin des années 1950. Entre 1987 et 1994, il réalisa plus de 100 vitraux destinés à l'abbatiale de Conques. Au cours de sa carrière, il reçu de nombreux prix et distinctions tandis que la popularité de sa peinture fait sa fortune.

De nos jours, ses tableaux apparaissent dans les plus grands musées d’art moderne du monde. Le 30 mai 2014, le musée Soulages est inauguré dans sa ville natale, Rodez, qui abrite la plus grande collection de l’artiste.

Jeunesse et formation artistique de Pierre Soulages

Pierre Soulages a été élevé par sa mère et sa sœur, de 14 ans son aînée. Son père décéda alors qu'il était encore très jeune. Rapidement, il fut attiré par l'art roman et la préhistoire, les vieilles pierres ainsi que les matériaux patinés et érodés par le temps. Vers ses 15 ans, il peingnit régulièrement des paysages, expérimenta les possibilités de la couleur noire. À l'âge de 18 ans, il se rendit à Paris afin de préparer le professorat de dessin et le concours d'entrée à l'École nationale supérieure des Beaux-Arts. Ecole dans laquelle il fut admis, mais peu convaincu par le conformisme et la qualité de l'enseignement dispensé, il rentra à Rodez. Lors de son séjour à Paris, il explora le musée du Louvre et admira notamment les expositions de Cézanne et Picasso, qui furent pour lui des révélations. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il fut démobilisé et fréquenta assidûment le musée Fabre de Montpellier. De 1941 à 1942, il prépara le professorat de dessin à l'École des beaux-arts de Montpellier. Il y fit la rencontre de Colette Llaurens, qu'il épousa, vêtu de noir, le 24 octobre de la même année à l'église Saint-Louis de Sète. Puis, en 1943 il fit la rencontre de Sonia Delaunay qui l'initia à l'Art Abstrait.

Le succès des œuvres de Pierre Soulages

Œuvre de Pierre Soulages (1961) évaluée à plus de 6 millions d'euros lors d'une vente à Paris © Guy Bell//SIPA (publiée le 04/05/2022)

En 1946, Pierre Soulages et son épouse emménagèrent à Courbevoie, en banlieue parisienne. Il put à nouveau consacrer tout son temps à la peinture. Le noir domine dans ses œuvres, abstraites et sombres. Elles se sont fait rapidement remarquer pour leur contraste avec la peinture demi-figurative et très colorée de l'après-guerre. À partir de 1948, il expérimenta la technique du goudron sur verre. Il se fit connaître du monde de l'art à la fin des années 1940, grâce à plusieurs expositions à Paris mais aussi en Europe, notamment la Grosse Ausstellung Französische abstrakte Malerei en Allemagne.

L'année 1949 marque le début de son succès, avec une exposition de ses œuvres à la galerie Betty Parsons de New York, en compagnie de Hans Hartung et Gérard Schneider. Sa peinture intégra alors les musées les plus prestigieux, à l'image du musée Guggenheim et du Museum of Modern Art de New York ou bien la Tate Gallery de Londres. À partir des années 1960, différentes rétrospectives lui furent consacrées à travers le monde. Puis, de 1987 à 1994, il réalisa plus de 100 vitraux destinés à l'abbatiale Sainte-Foy de Conques. Dans les années 1980, le prix de ses toiles s'envola. En novembre 2019, sa toile, "Peinture 200 × 162 cm" réalisée en 1960, a été vendue pour 9,6 millions d'euros. En 2022, on estime qu'il fait partie du top 10 des peintres les plus cotés et il serait l'artiste français du XXIe siècle le plus cher aux enchères.

Caractéristiques de la peinture de Pierre Soulages

Détail d'un vitrail de l'abbaye de sainte foy de conques en Aveyron. © LODI Franck/SIPA (publiée le 04/05/2022)

Pierre Soulages peignait presque exclusivement des toiles noires abstraites, en utilisant le brou de noix notamment. Son style est unique, et très reconnaissable. En 1979, il exposa au Centre Georges Pompidou ses premières peintures monopigmentaires fondées sur la réflexion de la lumière par les états de surface du noir. Cette lumière picturale naissant de la différence entre deux obscurités porte en elle un grand pouvoir d'émotion et de grandes possibilités de développement. Il s'agit du noir-lumière ou outrenoir selon ses mots. Il en fit sa spécialité. Avec ses tableaux, dont la majorité des titres sont composés du mot "peinture" suivi de la mention du format, il était un des principaux représentants de la peinture informelle. Pierre Soulages, à plus de 100 ans, continuait de peindre. Le musée de Rodez, ouvert en 2014 et portant son nom, présente la plus grande collection au monde de l'artiste.

Une des toiles caractéristiques du peintre, exposée au musée Soulages à Rodez © SIPA (publiée le 04/05/2022)

Œuvres les plus connues de Pierre Soulages

Composition (1951)

Peinture, 23 mai 1953 (1953)

Peinture 195 x 130 cm, 10 août 1956 (1956)

Eau-Forte XVI (1961)

3 Mai 1962 (1962)

Peinture 260 x 202 cm, 19 juin 1963 (1963)

Encre sur papier (1966)

A-Walnut Stain (2004)

Vie privée : sa famille avec Colette

Pierre Soulages vivait avec son épouse Colette dans une maison sur les hauteurs de Sète, non loin du cimetière marin où reposent Paul Valéry et Jean Vilar. Ils n'ont pas eu d'enfant mais formaient une famille unie, ils venaient de célébrer leurs 80 ans de mariage.