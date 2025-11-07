Ne faites pas cette erreur, voici comment nettoyer votre appareil à raclette

C'est l'erreur à éviter absolument lors du nettoyage de votre appareil à raclette ! Voici quelques conseils pour garantir son bon fonctionnement et sa longévité.

La saison des raclettes a officiellement commencé ! Avec son fromage et sa charcuterie, c'est le plat réconfortant de l'hiver. Mais une fois le festin terminé, l'étape du nettoyage ne doit pas être oubliée pour garantir son bon fonctionnement et prolonger sa durée de vie. Pourtant, beaucoup commettent une erreur à cette étape.

La plus commune est d'utiliser une éponge abrasive ou une spatule en métal. Cette technique rayera et abimera le revêtement de votre appareil. Si les machines traditionnelles se nettoient avec du liquide vaisselle et une éponge non abrasive, les appareils multifonctions (raclette, grill pierrade) exigent une approche plus spécifique. D'abord, assurez-vous que l'appareil est débranché et a complètement refroidi. Mieux vaut éviter les brûlures !

Si vous avez des plaques amovibles, le nettoyage sera plus facile, car vous pouvez aisément accéder au corps de l'appareil. Pour nettoyer ce dernier, préparez une pâte à base de bicarbonate de soude : mélangez deux doses de bicarbonate de soude pour une dose d'eau et appliquez la pâte directement sur l'inox, tout en évitant la résistance. Laissez poser pendant au moins une heure avant de frotter doucement avec un chiffon doux. Si vous n'avez pas de bicarbonate de soude, prenez du citron, redoutable dissolvant grâce à son acidité. Coupez-le en deux et frottez-le directement sur les tâches.

© beats1

Les plaques amovibles en granit ou en fonte, elles, se lavent à l'eau claire, en frottant avec une brosse ou une éponge douce. La pâte de bicarbonate de soude ou du citron peuvent aussi être utilisés, tout comme du vinaigre blanc mélangé à de l'eau chaude.

L'astuce que partage Darty est de les faire tremper dans de l'eau froide pendant une heure pour déglacer et décoller les grosses tâches avant de nettoyer. Attention, si vos plaques ne sont pas amovibles, ne faites pas tremper votre machine dans l'eau ! Utilisez une brosse ou une éponge non abrasive et nettoyez à l'eau clair sans mouiller les circuits électriques. Autrement, appliquez le bicarbonate et le citron sur la surface, toujours sans toucher les circuits électriques.

Lavez les spatules et poêlons à la main, à l'eau chaude et au liquide vaisselle, en frottant avec une éponge non abrasives ou une brosse. Certaines peuvent être mise au lave-vaisselle, mais vérifiez les instructions du fabricant. En cas de taches très tenaces, faites-les tremper pendant une heure dans de l'eau chaude avec de bicarbonate de soude, cela fera des merveilles. Attention, si le fromage reste trop souvent collé, il est peut-être temps de remplacer vos poêlons. Une fois toutes les pièces étincelantes, assurez-vous qu'elles sont complètement sèches avant de remonter l'appareil et de le ranger, prêt pour votre prochain moment convivial !