Pas de pont le 11 novembre pour les élèves, mais toutes ces écoles peuvent déroger à la règle

Le 11 novembre, jour férié, tombe un mardi cette année. Les élèves ne bénéficieront pas d'un pont et seront attendus à l'école le lundi. Certains établissements dérogent toutefois à la règle.

Le prochain jour férié approche. Le 11 novembre, jour de la commémoration de l'armistice de la Première Guerre mondiale, tombe mardi prochain. Les travailleurs pourront donc être tentés de poser leur lundi pour profiter d'un week-end de quatre jours. S'ils ont des enfants, ils ne pourront cependant pas en profiter avec eux. Le lundi 10 novembre est une journée de classe ordinaire.

Le calendrier scolaire ne prévoit pas d'aménagement particulier. Cette année, le seul pont prévu aura lieu à l'Ascension, où les élèves n'auront pas classe le vendredi 15 mai ainsi que le samedi 16 mai pour ceux qui vont à l'école ce jour-là habituellement. Le prochain repos est attendu lors des vacances de Noël, à partir du samedi 20 décembre.

L'assiduité est une obligation essentielle des élèves. Si votre enfant manque l'école sans raison valable, cela sera signalé. Des sanctions peuvent intervenir en cas d'absences injustifiées répétées, notamment à partir de quatre demi-journées dans le mois. Une amende de 750 euros peut être prononcée, elle peut atteindre 3000 euros et 2 ans de prison si ces dernières compromettent l'éducation de l'enfant. Les absences justifiées pour maladie, réunion solennelle de famille, ou encore problème accidentel dans les transports sont évidemment acceptées.

Il peut cependant y avoir des exceptions pour ce pont du 11 novembre. Dans le privé, qui a davantage de marge de manœuvre, il est possible que des établissements aient décidé de fermer à cette date pour des questions d'organisation ou par crainte d'absentéisme massif.

C'est par exemple le cas dans l'école privée Saint-Laurent à Paris. Le 10 novembre est une journée pédagogique, donc réservée au personnel scolaire, permettant aux élèves de profiter d'un week-end bien prolongé. "Pont du 11 novembre : du vendredi 7 novembre 2025 au soir au jeudi 13 novembre 2025 au matin. Le lundi 10 novembre est journée pédagogique (formation) pour toute l'équipe" et les enfants n'ont habituellement pas école le mercredi, explique le site de l'école. Cet établissement n'est pas le seul à avoir pris une telle décision, les écoles privées peuvent trancher à leur guise sur ce sujet.

Ces exceptions se sont déjà produites lors de situations passées similaires. En cas de doute, renseignez-vous auprès de l'établissement de votre enfant. Attention, si vous êtes concerné, surveillez le rythme de votre enfant qui vient tout juste de se réadapter après les vacances scolaires de la Toussaint, afin d'éviter qu'il subisse un second décalage important.