Les piscines gonflables interdites cet été ? Des amendes sont déjà prévues dans un département

Alors que plusieurs départements sont en situations de sécheresse extrême, un département a pris une mesure radicale qui ne plaît pas à tout le monde, celle d'interdire la vente des piscines hors-sol. Attention, l'amende peut être salée ! Etes-vous concerné ?

La France connaît une situation de sécheresse inédite et certains départements sont dans l'obligation de prendre des mesures de restrictions d'eau drastiques. C'est le cas des Pyrénées-Orientales qui viennent de passer en niveau de crise. Le département a d'ores et déjà mis en place certaines mesures.

Il est interdit d'arroser son jardin, de laver sa voiture, de remplir sa piscine, et même d'acheter une piscine hors-sol depuis le 10 mai, comme l'a annoncé le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, Christophe Béchu, au micro de RTL. Une mesure nécessaire selon lui "afin d'éviter d'avoir des gens qui achètent des piscines et ensuite auraient la tentation de les remplir". Cet arrêté préfectoral est mis en place jusqu'au 13 juin 2023, date où un nouveau point d'étape doit être réalisé.

Cette interdiction concerne toutes les piscines hors-sol, et même les piscines gonflables pour enfants. Des contrôles doivent être réalisés par l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (Onema) et les Directions départementales des Territoires (DDT). Ils sont en charge de vérifier que les supermarchés ne commercialisent pas les équipements concernés par l'arrêté jusqu'au 13 juin.

Attention, l'amende peut être salée en cas de non respect : 1500 euros pour une première infraction, et jusqu'à 3000 euros supplémentaires en cas de nouvelle infraction. Bon à savoir : malgré cette interdiction, il est toujours possible d'aller à la piscine municipale ou dans des structures touristiques et aquatiques.