Sécheresse : quels départements en alerte ? La carte des restrictions

SECHERESSE FRANCE. Plus de soixante départements sont touchés par des alertes sécheresse en France. Alors qu'un épisode de chaleur s'annonce sur le pays, l'usage de l'eau devient un problème critique dans plusieurs régions. On fait le point sur les restrictions déjà en vigueur.

[Mis à jour le 10 juillet 2023 à 16h11] En raison du peu de précipitations prévues dans la première quinzaine de juillet, de nombreuses préfectures en France ont publié des arrêtés pour instituer des restrictions d'usage de l'eau potable pour prévenir toute éventuelle crise. Le mois de juin avait pourtant été marqué par un niveau de pluie excédentaire sur la plupart du territoire, mais le bilan de la saison hivernale se fait toujours ressentir.

Début juillet, ce sont 65 départements qui sont concernés par les restrictions d'eau, dont 13 se trouvent en situation de crise, le plus haut niveau d'alerte. Les Pyrénées-Orientales, le Var, la Loire-Atlantique, la Vienne, l'Oise et une grande partie des départements du Centre-Val de Loire sont dans une situation critique alors que le pays n'a pas encore connu d'épisode majeur de canicule.

Les pluies et les orages du mois de juin ont permis de contrer la sécheresse de surface par endroit, mais n'ont pas suffi à remplir les nappes phréatiques. Plus de la moitié des réserves d'eaux souterraines étaient déficitaires durant les premiers jours de juillet selon les données d'info sécheresse. Une légère amélioration par rapport au printemps, mais qui ne préservera pas le pays de la sécheresse et des restrictions d'eau cet été. La Chaîne météo indique toutefois qu'avec des orages fréquents prévus durant la saison y compris dans le sud-est, "la situation pourrait être un peu moins critique que l'année dernière concernant la sécheresse de surface" malgré des températures supérieures aux normales de 2°C.

Des pluies trop tardives en France

Mais, les pluies qui sont tombées en France depuis le début du mois de mai peuvent-elles rassurer sur la future sécheresse ? "Ce qui se passe en surface n'a pas forcément de lien avec ce qu'il se passe en profondeur", explique Serge Zaka, agroclimatologue, interrogé par Le Figaro. La végétation, sortie de l'hibernation, capte essentiellement les pluies du printemps. Les pluies abondantes du mois de mai ont nourri la végétation, mais aussi renforcé les cours d'eau en surface. Elles sont une bonne nouvelle puisqu'elles vont éviter de devoir puiser tôt dans les nappes phréatiques, mais elles arrivent trop tard pour les recharger. Donc la sécheresse va une nouvelle fois peser dans le quotidien d'une grande majorité des départements français.

Jeudi 11 mai, les Pyrénées-Orientales ont été classées presque en totalité au niveau d'alerte crise pour la sécheresse. Dans ce département, il est désormais interdit d'effectuer des prélèvements non-prioritaires, y compris agricoles. Dans ce contexte de sécheresse historique, ceux qui ne se soumettraient pas à cette interdiction s'exposent à des amendes pouvant aller jusqu'à 1500 euros pour les particuliers et 7500 euros pour les entreprises. D'autres départements français sont touchés par des restrictions.

Au 10 juillet 2023, les alertes sécheresse concernent plusieurs départements français. Mais les seuils de vigilance se multiplient dans l'ensemble du pays. Voici les secteurs les plus concernés :

Ain : alerte (jaune) dans l'ouest du département.

: alerte (jaune) dans l'ouest du département. Aisne : alerte (jaune) dans le nord du département.

: alerte (jaune) dans le nord du département. Alpes-Maritimes : alerte renforcée (orange) sur plusieurs bassins, (jaune) sur le reste du département.

: alerte renforcée (orange) sur plusieurs bassins, (jaune) sur le reste du département. Ardèche : alerte (jaune) au centre du département.

: alerte (jaune) au centre du département. Ariège : alerte (jaune) sur deux petites parties nord du département.

: alerte (jaune) sur deux petites parties nord du département. Aube : alerte (jaune) sur l'ouest du département.

: alerte (jaune) sur l'ouest du département. Aude : crise (rouge) au sud du département.

: crise (rouge) au sud du département. Aveyron : alerte renforcée (orange) au sud et alerte (jaune) au nord du département.

: alerte renforcée (orange) au sud et alerte (jaune) au nord du département. Bouches-du-Rhône : alerte renforcée (orange) dans l'est du département.

: alerte renforcée (orange) dans l'est du département. Charente : alerte renforcée (orange) au centre et alerte (jaune) à l'est du département

: alerte renforcée (orange) au centre et alerte (jaune) à l'est du département Charente-Maritime : alerte (jaune) au centre du département.

: alerte (jaune) au centre du département. Cher : alerte (jaune) au sud-est et au sud-ouest du département.

alerte (jaune) au sud-est et au sud-ouest du département. Côte d'Or : alerte renforcée (orange) au sud et alerte (jaune) dans plusieurs zones au centre et au sud du département .

alerte renforcée (orange) au sud et alerte (jaune) dans plusieurs zones au centre et au sud du département Creuse : alerte (jaune) sur une grande partie du département.

alerte (jaune) sur une grande partie du département. Deux-Sèvres : alerte renforcée (orange) au nord et alerte (jaune) à l'ouest du département.

Dordogne : crise (rouge) dans cinq bassins et alerte renforcée (orange) dans 15 zones du département.

: crise (rouge) dans cinq bassins et alerte renforcée (orange) dans 15 zones du département. Doubs : alerte (jaune) dans tout le département.

: alerte (jaune) dans tout le département. Drôme : alerte renforcée (orange) une partie sud-ouest du département.

: alerte renforcée (orange) une partie sud-ouest du département. Eure : alerte (jaune) sur une grande partie du département, alerte renforcée (orange) dans l'est.

alerte (jaune) sur une grande partie du département, alerte renforcée (orange) dans l'est. Gard : alerte (jaune) sur une grande partie du département.

: alerte (jaune) sur une grande partie du département. Haute-Garonne : alerte renforcée (orange) sur des petites parties nord-ouest du département.

: alerte renforcée (orange) sur des petites parties nord-ouest du département. Gironde : alerte (jaune) dans l'est du département.

: alerte (jaune) dans l'est du département. Haute-Saône : alerte (jaune) sur l'ensemble du département.

alerte (jaune) sur l'ensemble du département. Hérault : alerte renforcée (orange) sur la majeure partie du département, alerte (jaune) à l'est et à l'ouest.

: alerte renforcée (orange) sur la majeure partie du département, alerte (jaune) à l'est et à l'ouest. Indre : alerte renforcée (orange) au sud et alerte (jaune) à l'ouest du département.

: alerte renforcée (orange) au sud et alerte (jaune) à l'ouest du département. Indre-et-Loire : crise (rouge) dans plusieurs bassins du département, alerte renforcée (orange) sur les bassins voisins.

: crise (rouge) dans plusieurs bassins du département, alerte renforcée (orange) sur les bassins voisins. Jura : alerte (jaune) sur la majorité du département.

: alerte (jaune) sur la majorité du département. Loir-et-Cher : crise (rouge) au nord, alerte renforcée (orange) et et alerte (jaune) ailleurs dans le département.

crise (rouge) au nord, alerte renforcée (orange) et et alerte (jaune) ailleurs dans le département. Loire-Atlantique : crise (rouge) au sud et alerte (jaune) au nord du département.

: crise (rouge) au sud et alerte (jaune) au nord du département. Loiret : crise (rouge) dans huit zones du département et quelques bassins en alerte.

: crise (rouge) dans huit zones du département et quelques bassins en alerte. Lot : crise (rouge) et alerte renforcée (orange) dans deux petites zones à l'ouest du département.

crise (rouge) et alerte renforcée (orange) dans deux petites zones à l'ouest du département. Lot-et-Garonne : alerte renforcée (orange) au nord du département.

: alerte renforcée (orange) au nord du département. Maine-et-Loire : alerte (jaune) au sud et crise (rouge) dans un bassin à l'ouest du département.

alerte (jaune) au sud et crise (rouge) dans un bassin à l'ouest du département. Haute-Marne : alerte renforcée à l'ouest du département.

: alerte renforcée à l'ouest du département. Mayenne : alerte renforcée (orange) à l'est du département.

: alerte renforcée (orange) à l'est du département. Meurthe-et-Moselle : alerte renforcée (orange) sur tout le département.

: alerte renforcée (orange) sur tout le département. Meuse : alerte (jaune) à l'est du département.

: alerte (jaune) à l'est du département. Moselle : alerte (jaune) sur tout le département.

: alerte (jaune) sur tout le département. Nièvre : alerte renforcée (orange) sur deux petites parties du département, alerte (jaune) au centre.

: alerte renforcée (orange) sur deux petites parties du département, alerte (jaune) au centre. Nord : alerte (jaune) sur la moitié est du département.

: alerte (jaune) sur la moitié est du département. Oise : crise (rouge) sur la moitié est du département, alerte renforcée (orange) et jaune ailleurs.

: crise (rouge) sur la moitié est du département, alerte renforcée (orange) et jaune ailleurs. Orne : alerte (jaune) à l'est du département.

: alerte (jaune) à l'est du département. Pyrénées-Atlantiques : alerte (jaune) dans un bassin à l'ouest.

: alerte (jaune) dans un bassin à l'ouest. Pyrénées-Orientales : crise (rouge) sur la quasi-totalité du département et alerte renforcée (orange) dans l'est.

: crise (rouge) sur la quasi-totalité du département et alerte renforcée (orange) dans l'est. Bas-Rhin : alerte (jaune) sur l'ouest du département.

: alerte (jaune) sur l'ouest du département. Haut-Rhin : alerte (jaune) au nord du département.

: alerte (jaune) au nord du département. Rhône : alerte (jaune) sur la majorité du département.

: alerte (jaune) sur la majorité du département. Saône-et-Loire : alerte renforcée (orange) dans le sud-ouest, alerte jaune sur la quasi-totalité du département.

: alerte renforcée (orange) dans le sud-ouest, alerte jaune sur la quasi-totalité du département. Sarthe : crise (rouge) au centre du département et plusieurs bassins en alerte.

: crise (rouge) au centre du département et plusieurs bassins en alerte. Savoie : alerte (jaune) sur une petite partie au nord du département.

: alerte (jaune) sur une petite partie au nord du département. Haute-Savoie : alerte (jaune) sur la majorité du département.

: alerte (jaune) sur la majorité du département. Seine-et-Marne : alerte renforcée (orange) dans une petite partie centre du département.

: alerte renforcée (orange) dans une petite partie centre du département. Somme : alerte (jaune) sur une zone sud du département.

: alerte (jaune) sur une zone sud du département. Var : alerte renforcée (orange) sur la quasi-totalité du département, alerte (jaune) ailleurs.

: alerte renforcée (orange) sur la quasi-totalité du département, alerte (jaune) ailleurs. Vaucluse : alerte (jaune) au centre du département.

: alerte (jaune) au centre du département. Vendée : crise (rouge) au nord-ouest, alerte renforcée (orange) au centre et alerte (jaune) sur le reste du département.

: crise (rouge) au nord-ouest, alerte renforcée (orange) au centre et alerte (jaune) sur le reste du département. Vienne : alerte renforcée (orange) au nord du département.

: alerte renforcée (orange) au nord du département. Vosges : alerte (jaune) sur la majorité du département.

: alerte (jaune) sur la majorité du département. Yonne : alerte renforcée (orange) au nord et alerte (jeune) sur une largement partie du département.

alerte renforcée (orange) au nord et alerte (jeune) sur une largement partie du département. Yvelines : alerte renforcée (orange) dans le centre du département

: alerte renforcée (orange) dans le centre du département Territoire de Belfort : alerte (jaune) sur tout le département.

: alerte (jaune) sur tout le département. Essonne : alerte (jaune) au nord du département.

: alerte (jaune) au nord du département. Val-de-Marne : alerte renforcée (orange) à l'est du département.

: alerte renforcée (orange) à l'est du département. Val-d'Oise : alerte (jaune) à l'est du département.

Quelle est la carte de la sécheresse en France ?

Propluvia est l'institut du ministère de la Transition écologique chargé de la surveillance du niveau de l'eau et la plateforme internet qui permet de consulter en direct les arrêtés de restriction d'eau. Le site comprend une carte évolutive permettant de consulter les zones touchées par ces arrêtés préfectoraux. Voici la carte au 10 juillet 2023.

Carte des vigilances sécheresse de Propluvia © Propluvia

Il existe quatre grands niveaux de vigilance sécheresse et toutes ont pour conséquences la mise en place de mesures spécifiques.

Vigilance sécheresse (niveau 1) : information et incitation des particuliers et professionnels à faire des économies d'eau.

sécheresse (niveau 1) : information et incitation des particuliers et professionnels à faire des économies d'eau. Alerte (niveau 2) : mesures d'interdiction de manœuvre de vanne, d'activité nautique, interdiction à certaines heures d'arroser les jardins, espaces verts, golfs ou encore de laver sa voiture. Pour les agriculteurs, réduction des prélèvements à des fins agricoles inférieure à 50% (ou interdiction jusqu'à trois jours par semaine).

(niveau 2) : mesures d'interdiction de manœuvre de vanne, d'activité nautique, interdiction à certaines heures d'arroser les jardins, espaces verts, golfs ou encore de laver sa voiture. Pour les agriculteurs, réduction des prélèvements à des fins agricoles inférieure à 50% (ou interdiction jusqu'à trois jours par semaine). Alerte renforcée (niveau 3) : limitation plus forte des prélèvements pour l'arrosage des jardins, espaces verts, golfs, lavage des voitures, ..., jusqu'à l'interdiction de certains prélèvements. Pour les agriculteurs, réduction des prélèvements à des fins agricoles supérieure ou égale à 50% (ou interdiction supérieure ou égale à 3,5 jours par semaine).

(niveau 3) : limitation plus forte des prélèvements pour l'arrosage des jardins, espaces verts, golfs, lavage des voitures, ..., jusqu'à l'interdiction de certains prélèvements. Pour les agriculteurs, réduction des prélèvements à des fins agricoles supérieure ou égale à 50% (ou interdiction supérieure ou égale à 3,5 jours par semaine). Crise (niveau 4) : arrêt des prélèvements non prioritaires, y compris des prélèvements à des fins agricoles. Seuls les prélèvements permettant d'assurer l'exercice des usages prioritaires sont autorisés. Ils concernent des secteurs comme la santé, la sécurité civile, l'eau potable et la salubrité.

Service géologique national, le BRGM est l'établissement public de référence dans les applications des sciences de la Terre pour gérer les ressources et les risques du sol et du sous-sol dans une perspective de développement durable. Voici leur carte de prévision du risque de sécheresse sur les nappes phréatiques en 2023.

© BRGM

Les particuliers ont un rôle à jouer pour limiter la sécheresse, notamment par le biais de petits gestes du quotidien résumés par le site du ministère de la Transition écologique :

Éviter de laisser couler l'eau,

Limiter les arrosages de mon jardin,

Installer des équipements économes en eau,

Prendre une douche plutôt qu'un bain,

Installer un récupérateur d'eau de pluie ou des bidons sous les descentes des gouttières et dans le jardin pour arroser ce dernier,

Réparer les fuites d'eau,

Éviter de faire tourner son lave-linge ou son lave-vaisselle à moitié vide.

Si ces gestes à adopter sont bons pour la planète, ils le sont également pour le compte en banque, alors que la facture devrait s'alourdir prochainement, compte-tenu du prix de l'eau. Une hausse plus importante devrait par ailleurs peser sur les ménages les plus consommateurs en haut, comme l'a annoncé Emmanuel Macron.