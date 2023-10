N'oubliez-vous pas de faire cela avant l'hiver sinon vous pourriez avoir de mauvaises surprises

C'est l'automne et il est grand temps de préparer votre maison pour l'hiver. Voici ce qu'il ne faut pas oublier au mois d'octobre.

Votre maison et votre jardin ont également besoin de se préparer à la saison froide. Voici la liste complète des choses à vérifier avant l'hiver. Profitez du mois d'octobre pour les faire. Après il sera trop tard.

Vérifiez le toit

Assurez-vous qu'il n'y a pas de dommages aux tuiles ou que des tuiles ne soient pas mal placées. Si de la mousse s'y est accumulée, elle retient l'humidité. Lorsque cette humidité gèle, les tuiles peuvent se fissurer à cause du gel. Enlevez les plus grosses touffes de mousse.

Nettoyez les gouttières et les descentes

Il est essentiel de nettoyer les gouttières des feuilles et saletés. Des gouttières et descentes obstruées peuvent causer d'importants dégâts. Si elles sont bouchées, elles peuvent rapidement geler, empêchant l'eau de s'écouler correctement. Cela pourrait faire déborder l'eau vers les murs, causant ainsi des dommages. De plus, la jointure de la gouttière est généralement près du mur. Si elle gèle et se fissure, l'eau pourrait couler le long du mur.

Nettoyez autour des murs

Il est judicieux d'éliminer les broussailles et les feuilles qui se trouvent le long des fondations et retiennent l'humidité. N'oubliez pas que les aérations du sous-sol ne doivent pas être obstruées !

Fermez les robinets extérieurs

Cela peut sembler évident, mais c'est facile à oublier. Fermez les robinets pour éviter qu'ils ne gèlent.

Prenez soin de vos meubles d'extérieur !

Les meubles d'extérieur nécessitent un peu d'entretien, comme enlever la mousse ou la peinture écaillée, et appliquer un peu d'huile sur les meubles en bois si nécessaire. Et bien sûr, ils doivent être stockés à l'intérieur ou sous un abri ! Il en va de même pour les jouets de jardin, les parasols et le barbecue.

Plantez des bulbes de printemps !

Il n'y a pas de meilleure sensation que de voir les plantes que vous avez plantées l'automne précédent commencer à pousser au printemps ! Crocus, tulipes, perce-neiges. C'est un vrai plaisir de s'en occuper en automne, sachant tout le bonheur qu'ils nous apporteront.

Faites un tour dans le jardin

Après avoir récolté tout ce que le jardin avait à offrir, il est essentiel de faire un dernier tour avant l'hiver. Taillez les buissons et plantes qui en ont besoin. Il est également recommandé de couper la partie supérieure des rosiers, mais évitez une taille trop drastique, à réserver pour le printemps. Également, retirez les feuilles des rosiers pour éviter l'infestation de pucerons. Un dernier tour de désherbage assurera également des conditions optimales pour la croissance au printemps.

Récupérez les dahlias !

C'est toujours une surprise chaque année. Les tubercules de dahlia doivent être rentrés à l'automne - avant les gelées. Certes, ils peuvent résister à quelques gelées légères, mais pas au gel profond.

Remplissez votre réserve de bois !

Gardez votre stock de bois plein pour l'hiver. La dernière chose que vous voulez est de manquer de bois par temps glacial et venteux. C'est le moment où vous en aurez vraiment besoin !

N'oubliez pas l'intérieur

Dans les vieilles maisons, les courants d'air se situent généralement autour des portes et fenêtres et aux jonctions entre le sol et le mur, ou le mur et le plafond. Si vous détachez délicatement les moulures, vous pouvez insérer du joint en laine ou de la laine minérale. Vous remarquerez une grande différence dès que vous pourrez éliminer ces courants d'air ! Le froid ne pénètre pas par le mur ou la fenêtre, mais par les interstices.