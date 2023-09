Ce lave-linge acheté par de nombreux Français consomme trois fois plus que les autres selon 60 Millions de consommateurs

Le test comparatif sur 10 lave-linges de 60 Millions de consommateurs a donné des résultats édifiants.

Au moment de lancer une machine et de faire fonctionner leur lave-linge, tous les Français ne sont pas logés à la même enseigne, loin de là. C'est ce que démontre le magazine 60 Millions de consommateurs dans son numéro d'octobre 2023. Le magazine s'est penché sur les lave-linges et étudié à la fois leur efficacité en cycle de lavage mais aussi et surtout leur consommation en énergie, électricité et eau compris.

S'ils souhaitent limiter leur consommation d'électricité, les Français seraient bien avisés de scruter leur lave-linge. C'est l'un des appareils les plus énergivores de la maison. Bien choisir son appareil et étudier la consommation des lave-linges du marché peut ainsi faire une sacrée différence. Entre les différents labels, les chiffres données par les marques et les manuels, il peut être difficile de s'y retrouver. Pour vous y aider, 60 Millions de consommateurs a publié une enquête avec un test comparatif portant sur 10 lave-linges de marques différentes.

Seul point commun, ce sont tous des lave-linges avec hublot, le format préféré des Français par rapport au modèle avec ouverture sur le dessus, jugé moins pratique et aux capacités souvent plus petites. Le résultat est impressionnant, puisqu'en fonction des modèles, le coût sur un an peut aller du simple au triple, si l'on mesure la consommation en électricité et en eau d'une machine à laver !

Parmi les bons élèves en la matière, 60 Millions de consommateurs cite Beko. Le magazine a mesuré la consommation en eau et en électricité à chaque cycle lancé pour ce test (même en mode "éco") pour en tirer un coût annuel établi sur la base de 220 lavages par an. Le plus économe en énergie est ainsi un modèle Beko avec un coût estimé à 37,30 euros par an. Le modèle Samsung étudié (le WW90T534DDT pour les experts) arrive en deuxième position mais avec un coût supérieur de 10 euros, 47,60 euros. Au troisième rang, on retrouve un modèle Brandt, le WFB193QW, avec 51,40 euros par an.

Surprise, le plus énergivore et le plus "mauvais" si l'on suit ce classement provient d'une marque particulièrement réputée et mise en avant pour sa qualité de fabrication. Il s'agit de Bosch avec son appareil WGG244ASFRI-DOS. C'est d'autant plus surprenant que 60 Millions de consommateurs relève que l'appareil est pourtant jugé en catégorie A selon le critère énergie, comme les autres appareils de ce test.

Mais si l'on compare au modèle Beko arrivé en tête, ce lave-linge Bosch voit la facture d'énergie multipliée par trois par rapport à son adversaire, soit 91,70 euros par an sur la base de 220 lavages par an. 60 Millions de consommateurs cible notamment particulièrement la consommation en eau de cette machine à laver Bosch. Seule performance à mettre à son actif en terme d'énergie, il consomme assez peu en mode veille contrairement par exemple au modèle Beko. Mais une fois allumé, c'est votre facture qui flambe !