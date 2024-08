L'eau de la piscine ne sera jamais verte avec cette méthode, c'est la seule vraiment efficace

Rien n'est plus désagréable que de découvrir que l'eau de sa piscine a viré au vert, signe d'une prolifération d'algues. Voici les bons gestes à effectuer pour vous assurer une eau limpide tout l'été.

L'été est là et rien n'est plus agréable que de plonger dans une piscine fraîche et propre. Cependant, un problème fréquent des propriétaires de piscines, ou des vacanciers qui en profitent deux semaines dans l'année, est l'apparition d'une eau qui a viré au vert, souvent due à la prolifération d'algues. Pour éviter ce problème, il existe une méthode infaillible qui garantit une eau limpide et cristalline tout au long de la saison estivale. : l'utilisation combinée du chlore stabilisé et de traitements préventifs réguliers.

L'eau verte dans une piscine est généralement causée par des algues. Ces microorganismes se développent rapidement dans une eau stagnante, particulièrement lorsque la température augmente et que les niveaux de chlore sont insuffisants. Les algues non seulement rendent l'eau inesthétique, mais elles peuvent aussi causer des problèmes de santé et endommager l'équipement de la piscine.

La clé pour éviter l'eau verte repose sur deux piliers principaux : le chlore stabilisé et un entretien rigoureux. Le chlore stabilisé contient de l'acide cyanurique, qui protège le chlore de la dégradation par les rayons UV du soleil. Cela permet au chlore de rester actif plus longtemps dans l'eau, assurant une désinfection continue. Ajoutez du chlore stabilisé sous forme de pastilles ou de granulés. Placez les pastilles dans un skimmer, un distributeur flottant ou un chlorinateur automatique pour une diffusion lente et constante.

© vfhnb12 - stock.adobe.com

Vérifiez régulièrement les niveaux de chlore, de pH et d'alcalinité dans l'eau à l'aide de bandelettes de test ou un kit d'analyse. Le chlore doit se situer entre 1 et 3 ppm (parties par million). Le pH doit être maintenu entre 7,2 et 7,6 pour que le chlore soit efficace. Corrigez immédiatement tout déséquilibre en utilisant des produits spécifiques (réducteur ou augmentateur de pH, par exemple).

D'autre part, le nettoyage et le filtrage sont importants. Faites fonctionner la pompe de filtration au moins 8 à 12 heures par jour pour assurer une circulation adéquate de l'eau. Nettoyez aussi régulièrement le filtre pour éviter l'accumulation de débris qui pourraient favoriser la croissance des algues. Enfin, passez l'aspirateur dans la piscine et brossez les parois et le fond pour éliminer les dépôts et les algues potentiels. Toutefois, si l'eau commence à montrer des signes de turbidité ou de coloration verte, effectuez un traitement choc avec du chlore non stabilisé pour éliminer rapidement les algues.

En prévention, pendant les périodes de forte utilisation ou de chaleur intense, augmentez la fréquence des tests et ajoutez du chlore supplémentaire si nécessaire. Vous pouvez aussi utiliser des algicides préventifs spécialement formulés pour empêcher la croissance des algues. Lorsque la piscine n'est pas utilisée, couvrez-la pour réduire l'exposition aux débris et aux rayons UV.