Cette astuce permet de garder votre chambre fraîche pendant la nuit sans dépenser trop, et sans climatisation

Même en été quand les températures grimpent, vous avez des moyens simples et peu coûteux pour rester au frais, même sans climatisation. Explications.

En été, les températures peuvent être élevées, et l'air devient chaud dans nos logements. C'est parfois difficile à supporter. Mais c'est surtout la nuit que nous rêvons tous d'une chambre bien fraîche. La bonne nouvelle, c'est que c'est possible, même sans climatisation. Ce n'est pas compliqué du tout et nécessite seulement deux choses, dont une que nous avons tous chez nous. Et pour ceux qui ne l'ont pas, c'est très facile à réaliser.

Bien que les ventilateurs ne puissent pas vraiment refroidir une pièce, ils peuvent vous donner une sensation de fraîcheur. L'air qui circule sur votre peau peut abaisser la température de votre corps, mais ne fait pas grand-chose pour la chaleur à l'intérieur de la pièce.

Ainsi, si vous n'avez pas l'intention d'être dans la pièce, il ne sert à rien de laisser le ventilateur en marche, car cela n'affectera pas la chaleur à l'intérieur de la pièce. Alors, la prochaine fois que vous serez tenté de laisser votre ventilateur allumé pour refroidir une pièce vide, pensez-y à deux fois !

Et pourtant, le ventilateur va vous être utile pour cette astuce. Pour rafraichir votre pièce, il vous faut : un ventilateur et un bol rempli de glaçons. Placez votre ventilateur en marche face aux glaçons. Certains affirment qu'il faut placer le bol derrière le ventilateur. Toutefois, les experts affirment que pour obtenir les meilleurs résultats, il faut le mettre en face. C'est ainsi que vous refroidirez vraiment votre chambre. Idéalement, faite le tourner un peut avant d'aller vous coucher, ainsi votre pièce aura perdu quelques degrés au moment de vous mettre au lit.

© Pixel-Shot - stock.adobe.com

Mais combien coûte le fonctionnement d'un ventilateur toute la nuit ? Pour calculer ce montant, voici les éléments que vous devez avoir en votre possessions : puissance du ventilateur (en watts), durée d'utilisation (en heures), coût de l'électricité (en €/kWh). Pour calculer ce coût, vous pouvez utiliser la formule suivante : Puissance (kW) x Durée (heures) x Prix de l'électricité (€/kWh).

Voici un exemple de calcul :

Puissance du ventilateur : supposons 50 watts (0,05 kW)

Durée d'utilisation : 8 heures

Coût de l'électricité : supposons 0,25 €/kWh (cela peut varier selon votre fournisseur et votre lieu de résidence)

Le calcul : 0,05 kW x 8 heures x 0,25 = 0,1 €. Donc, utiliser un ventilateur de 50 watts pendant 8 heures vous coûterait environ 0,1 € par nuit. C'est presque gratuit ! Si vous avez un autre type de ventilateur ou un autre tarif d'électricité, il suffit d'ajuster les valeurs dans la formule pour obtenir le coût exact.