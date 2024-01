Une architecte d'intérieur glisse un conseil facile pour rendre plus lumineuse une pièce sombre

Une architecte d'intérieur partage ses solutions pour vaincre le blues de janvier et rendre votre intérieur plus chaleureux et plus lumineux.

En hiver, les journées plus courtes et les nuits plus longues peuvent créer une atmosphère sombre et parfois déprimante à l'intérieur de nos logements. Le manque de luminosité joue énormément sur notre moral. Kate Conrad, architecte d'intérieur chez Madison & Mayfair, une marque d'articles ménagers de luxe l'a bien compris et donne ses astuces pour réussir à créer une ambiance chaleureuse et accueillante dans nos intérieurs en plein hiver, et ainsi vaincre le blues de janvier. La professionnelle explique que quelques gestes et astuces peuvent contribuer à faire toute la différence.

Sans vous ruiner, vous pouvez modifier ou ajouter certaines choses à votre maison pour rehausser instantanément son style et pour illuminer une pièce sombre en hiver. Le premier conseil de l'architecte consiste à adopter un éclairage chaleureux. L'utilisation de l'éclairage peut considérablement améliorer votre logement. Vous pouvez jouer sur un éclairage à différentes hauteurs pour diffuser mieux la lumière dans toute la pièce. N'hésitez pas à installer différents types de luminaires comme des plafonniers, des appliques, des lampes de table, etc.

Ensuite, n'hésitez pas à insuffler une dose de couleur dans votre intérieur. Les couleurs égayent le décor sans effort. Il n'y a rien de mieux pour remonter le moral en hiver quand il fait froid dehors. Plusieurs options s'offrent à vous. Vous pouvez jouer le jeu en grand en peignant les murs de votre pièce ou en créant un mur accent, ou jouer sur la subtilité et utiliser des objets de déco et des meubles pour ajouter de la couleur par petites touches.

Vous pouvez également mettre de la verdure dans votre logement. C'est la solution la plus simple pour faire entrez un peu de nature de l'extérieur pendant les mois les plus froids, contribuant souvent à améliorer votre santé et votre bien-être. Votre pièce deviendra encore plus accueillante et chaleureuse en un clin d'œil.

Enfin, vous pouvez superposer des textures confortables comme des plaids chauds, des coussins doux et moelleux et des tapis chics et confortables. Cela va améliorer considérablement votre espace de vie selon l'experte. Elle ajoute aussi qu'il faut éviter de laisser les murs vides. Des murs nus risquent de donner l'impression que votre décoration est froide et inachevée. Les tableaux et les photos sont parfaits pour égayer votre maison et rafraîchir votre intérieur, vous permettant d'injecter votre personnalité et du style dans votre logement.