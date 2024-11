Peu de gens utilisent cet objet, pourtant, il permet d'avoir plus chaud en hiver et de faire baisser la facture de chauffage

Cet objet est largement sous estimé en hiver. Il peut vous faire gagner en confort, mais aussi vous faire économiser de l'argent.

Dès le mois de novembre, c'est toujours la même chose, la facture d'électricité ou de gaz commence à flamber. Et pour cause, c'est la période où les températures baissent significativement, et où tout le monde allume le chauffage. Garder une maison chaleureuse et confortable peut représenter un coût considérable, surtout si votre logement est mal isolé. Parfois, il suffit juste de petits changements dans la maison pour faire la différence et gagner en confort, mais aussi faire baisser la facture de chauffage à la fin du mois.

Dès que les températures baissent, chacun cherche des solutions pour se réchauffer sans faire exploser sa facture de chauffage. Certains installent des rideaux isolants, alors que d'autres optent pour des tapis douillets et des plaids bien chauds. Mais peu de gens pensent à cette solution simple, abordable, qui s'avère particulièrement utile pour conserver la chaleur et réduire les dépenses énergétiques en hiver.

Souvent considéré comme décoratif, le bas de porte a pourtant une toute autre utilité. Sa fonction isolante est vraiment efficace pour économiser de l'énergie. Ce petit dispositif, aussi discret qu'efficace, se fixe sous la porte et empêche les courants d'air et l'air froid extérieur de s'infiltrer, tout en retenant la chaleur déjà présente dans la pièce. Peu de gens les utilisent, pourtant ils font vraiment la différence, et plus particulièrement pour les habitations anciennes ou pour les logements mal isolés où les portes d'entrée et d'intérieur laissent souvent passer les courants d'air.

© INT888 - stock.adobe.com

Selon l'ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie), environ 20 à 25 % des déperditions de chaleur dans une maison passent par les portes et fenêtres. En utilisant un bas de porte, on limite les fuites d'air chaud et on améliore ainsi l'efficacité énergétique du foyer. En limitant les courants d'air, on réduit la nécessité d'augmenter le chauffage, ce qui se traduit par une économie directe sur la facture énergétique.

Pour un coût moyen de seulement quelques euros, le bas de porte est un investissement rentable. Comparé à d'autres solutions d'isolation, il ne nécessite ni travaux ni expertise pour être installé. Certains modèles sont autocollants, d'autres s'adaptent simplement en se glissant sous la porte. L'économie d'énergie obtenue permet souvent de rentabiliser cet achat en un hiver seulement.

C'est vraiment la solution la plus simple et la moins chère pour bloquer cette entrée d'air froid dans un logement. Pour encore plus de confort, vous pouvez aussi installer une tringle à rideau devant votre porte d'entrée, et y suspendre un rideau thermique isolant. Il va renforcer l'action isolante du bas de porte.