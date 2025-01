Ces 5 produits Ikea changent la vie, et ils coûtent moins de 3 euros - vous n'allez plus vous en passer

Certains objets ont le pouvoir de nous simplifier la vie et d'améliorer notre confort à la maison. C'est le cas de ces 5 produits IKEA à moins de 3 euros, à vous procurer de toute urgence !

Ikea séduit toujours de nombreux Français en s'appuyant sur sa large gamme et des prix attractifs. Entre les organisateurs de tiroirs, les solutions de rangements pratiques pour les petits espaces, la déco abordable, ou encore la jolie vaisselle, la marque continue de surprendre ceux qui recherchent des options abordables sans sacrifier la qualité.

Mais connaissez-vous vraiment tous les produits Ikea ? Nous avons déniché 5 produits dont on ne pourrait plus se passer, et qui coûtent moins de 3 euros. On commence par l'organiseur de câbles KALKSTUFF. Même s'il est petit, il fait une grande différence dans l'organisation de la maison. Tout le monde devrait en avoir chez soi. Grâce à cet accessoire simple et discret, les câbles des chargeurs de téléphones et autres appareils restent en place, évitant les enchevêtrements, les nœuds et les chutes. Il est facile et rapide à installer grâce à son ruban adhésif. Et surtout, il ne coûte que 1,5 euros.

© IKEA

Un autre produit est méconnu mais bien utile : ce petit sac ingénieux, qui rend bien des services. Qui ne s'est jamais retrouvé avec des objets ou vêtements mouillés se sachant pas quoi en faire ? Le sac IKEA RENSARE est totalement étanche grâce à un joint hermétique qui garantit que l'eau ne coule pas, gardant le reste des objets au sec. Il est parfait pour transporter des liquides lorsque nous passons le contrôle de l'aéroport, à glisser dans valise pour ranger les shampoings et gel douches qui coulent, ou encore à emporter quand on va à la piscine ou à la plage. De plus, il est réutilisable et facile à nettoyer, ce qui en fait une option écologique par rapport aux sacs en plastique classiques.

Côté rangement, on a aussi trouvé un produit qui change la vie et qui offre une possibilité de rangement supplémentaire à la maison, sans prendre de place. Que ça soit pour l'entrée, la cuisine, la salle de bains ou la chambre, cette double patère est bien pratique. Il vous suffit de l'installer sur le haut de votre porte pour avoir de quoi suspendre un peignoir, une serviette, un manteau, un sac, un chapeau... Pour moins de 2 euros, on devrait tous en avoir un sur chaque porte de la maison !

Autre produit bien pratique à prix mini chez Ikea : le mousseur à lait pour apporter une petite touche en plus à votre café du matin. De quoi faire une mousse onctueuse et des boissons bien réconfortantes toute l'année, sans se ruiner. Ce mousseur à lait PRODUKT vous aide à mousser le lait comme un pro.

Enfin, pour éviter d'abîmer vos poêles dans les placards, Ikea a encore la solution. Il s'agit des protèges poêles BEDÖMA vendus par deux pour seulement 1 euro. Cela serait dommage de s'en priver ! A glisser entre deux poêles, vous éviterez ainsi les rayures sur vos ustensiles.