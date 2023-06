Plan canicule 2023 : les "15 actions phares" du gouvernement pour cet été

PLAN CANICULE. Pour faire face aux fortes chaleurs et aux potentielles canicules, le gouvernement vient d'annoncer les 15 mesures de son plan d'action afin d'éviter la catastrophe cet été.

Ce jeudi 8 juin sur Franceinfo, le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, Christophe Béchu a annoncé le plan canicule du gouvernement pour cet été en présentant les "15 actions phares pour faire face aux vagues de chaleur" et périodes de canicule dans l'hexagone tout au long de l'été. Ces mesures ont pour but, d' "accompagner l'ensemble des Français, en particulier les plus vulnérables" à affronter les périodes de fortes chaleurs en leur donnant des conseils et les gestes à adopter pour éviter la déshydratation, prendre soin des personnes les plus vulnérables, mais aussi faire baisser de quelques degrés la température dans les logements, salles de classe ou encore entreprises. Quelles sont les mesures mises en place par le gouvernement dans le cadre du plan canicule ? On vous dit tout.

Quelles sont les actions mises en place dans le plan canicule 2023 ?

Pour le grand public

Diffusion d'informations et de messages sur les "travaux réalisables et le comportement à adopter dans son logement" en cas de "vague de chaleur".

Diffusion d'informations sur "les bons gestes à adopter pour les détenteurs d'animaux".

"Prévention sur le risque de noyade".

Mise en place d'un "recensement des îlots de fraîcheur et des fontaines publiques dans les communes" par les préfectures.

"Diffusions de messages de prévention dans les transports" : quels sont les risques sanitaires, les risques de feu de forêts, mais aussi les "bons gestes à adopter dans les aéroports, les gares".

Le dispositif d'alerte FR-Alert (dispositif d'alerte et d'information des populations dans une zone de danger afin qu'elles puissent adopter des comportements pour se protéger) "intégrera les risques associés aux vagues de chaleur. Un SMS avec les bons comportements sera envoyé aux habitants des territoires concernés".

Pour les personnes vulnérables et les jeunes

Les personnes vulnérables seront incitées à se recenser sur les registres nominatifs tenus par les communes. Pour cette mesure seront mobilisés les jeunes effectuant leur service national universel (SNU), mais aussi la Poste. "Les facteurs vont faire en sorte d'aller déposer des flyers et donner des informations", a précisé ce jeudi 8 juin sur Franceinfo Christophe Béchu.

Ces mêmes jeunes seront réquisitionnés pour "mener des actions de sensibilisation du grand public sur les causes du réchauffement climatique".

Actions de sensibilisation auprès des curateurs tuteurs qui devront "porter une attention particulière aux personnes bénéficiant d'une mesure de protection et isolées et veiller à leur inscription dans les registres communaux".

Le ministre a également annoncé "un contrôle des pièces et des locaux rafraîchis à proximité des collèges et des lycées" . Ce contrôle aura désormais lieu tous les ans.

Pour les entreprises et les travailleurs

Création d'un "guide à destination des entreprises", entre autre "pour améliorer la température dans les bureaux".

"Intensification des contrôles de l'inspection du travail", pour "accompagner les entreprises dans la prise en compte du risque chaleur".

Le transport d'animaux vivants sera interdit entre 13 et 18h en période de canicule.

Les entreprises devront "de façon exceptionnelle quand on a une vague de chaleur, faire en sorte de pouvoir aménager des horaires de manière à éviter d'exposer la vie des ouvriers qui travaillent sur les chantiers".

Pour les évènements sportifs et culturels