Ne cuisinez pas ces aliments avec votre friteuse à air chaud : c'est mauvais soit pour vous soit pour votre friteuse

Non, vous ne pouvez pas tout cuisiner dans une friteuse à air chaud !

Il n'y a pas de petit appareil de cuisine plus populaire que la friteuse à air chaud. Ces cuiseurs rendent la vie tellement plus facile, vous permettant d'éviter le four et tout simplement de lancer la cuisson et de l'oublier jusqu'à la fin du programme. Et en plus , les friteuses à air chaud peuvent être plus faciles à nettoyer qu'une cuisinière ou qu'un four.

Comme les friteuses à air chaud sont utiles pour cuisiner une grande variété d'aliments - comme le poulet ou même les beignets - beaucoup d'entre nous ont l'impression qu'il n'y a rien que vous ne pouvez pas cuisiner dedans. Bien que cela soit techniquement vrai, cela ne signifie pas que tout ce que vous essayez de cuisiner dans une friteuse à air chaud sera bon ou que vous ne risquez pas potentiellement de ruiner votre précieuse friteuse à air chaud si vous l'utilisez pour faire certains plats.

Voici les aliments que vous devriez éviter de cuisiner dans une friteuse à air chaud, selon Laurie Klein, une chef et spécialiste des tests d'ustensiles de cuisine.

Aliments en marinade

Vous pensiez mettre des ailes de poulet enrobées de sauce ou peut-être un steak dégoulinant de marinade dans la friteuse à air chaud ? Klein suggère d'y réfléchir à deux fois. "Les pires aliments pour la friture à l'air chaud sont les sauces ou les pâtes à frire," dit le chef. Le problème n'est pas tant la cuisson que le nettoyage. Les paniers de friteuse à air chaud ont des trous dans le fond ou une grille métallique pour la circulation de l'air, selon les modèles. Les sauces passent à travers les ouvertures et provoquent un désastre impossible à nettoyer", explique Klein.

Aliments au fromage

Les aliments au fromage comme le grilled cheese, le macaroni au fromage, ou les pommes de terre au gratin sont également à éviter. Cependant, il y a quelques exceptions à cette règle : les aliments congelés qui ont déjà été frits comme les bâtonnets de mozzarella peuvent être réchauffés dans la friteuse à air chaud.

Tout ce qui est pané ou enrobé

"Les friteuses à air chaud sont des fours magiques qui peuvent cuire à peu près n'importe quoi. Cependant, il vaut mieux laisser tout ce qui est pané à d'autres petits appareils de cuisine qui sont plus adaptés aux besoins de cuisson uniques des aliments panés", explique Klein. Le problème avec la cuisson des aliments panés comme les tempuras de crevettes ou le poisson pané dans la friteuse à air chaud est le risque de coulures, qui peut compliquer le nettoyage ou potentiellement endommager votre machine.

Légumes à feuilles

Bien qu'il y ait de nombreuses façons de cuisiner des légumes, la friteuse à air chaud n'est pas un bon choix pour les légumes verts à feuilles, comme les épinards, le bok choy, la bette à carde et le chou frisé. La vitesse de l'air les fait chauffer de manière inégale. La seule exception à cette règle est bien entendu pour faire des chips de légumes. En revanche pour les légumes qui n'ont pas de feuilles comme le brocoli, le chou-fleur ou la courgette, vous pouvez faire chauffer votre friteuse à air chaud. Ils seront délicieux.

Une dernière astuce

Lorsque vous utilisez votre friteuse à air chaud, , vous devez toujours être attentif à la manière dont vous placez les aliments à l'intérieur. Klein indique : "Pour obtenir les meilleurs résultats, quel que soit l'aliment, assurez-vous de le placer en une seule couche uniforme. Empiler certains aliments, comme le poisson et les articles panés, dans le panier de la friteuse à air chaud augmentera le temps de cuisson et en réduira le croustillant."