Cette méthode insoupçonnée évitera à vos bananes de noircir trop vite

Conserver ses bananes plus longtemps est un vrai défi... sauf avec cette astuce.

À quelques centimes l'unité, la banane est un fruit à la fois économique et nutritif. Il serait vraiment dommage de s'en passer ! Seul problème : elles ont tendance à noircir et à se ramollir en un rien de temps, les condamnant à finir soit à la poubelle, soit transformées en délicieux banana bread, l'astuce ultime mais très calorique pour leur donner une seconde vie.

Mais pourquoi les bananes noircissent-elles si rapidement ? Comme les pommes et les kiwis, les bananes sont des fruits dits "climactériques". Cela signifie qu'elles continuent de mûrir après leur récolte grâce à l'éthylène qu'elles dégagent une fois cueillies. Pour éviter que vos bananes ne finissent dans un triste état prématurément, il faut tenter de ralentir la production de ce gaz. Les conseils classiques, comme choisir des bananes pas trop mûres ou encore vertes, et les conserver à température ambiante plutôt que de les mettre au réfrigérateur, sont bien connus de tous.

Il existe aussi une méthode étonnamment simple et économique pour prolonger la durée de vie de vos bananes, vous permettant de les conserver pendant 10 à 15 jours. Lorsque vous rentrez des courses, prenez un verre d'eau et plongez-y la tige des bananes tout en veillant à les maintenir à l'envers, tête en bas. Et c'est tout ! Le résultat est étonnant : dix jours plus tard, les bananes auront mûri et présenteront bien sûr quelques taches brunes, mais elles ne seront ni molles ni totalement noires.

Comme le montre cette vidéo TikTok, en insérant les queues dans l'eau, vous parvenez à ralentir le processus de maturation des fruits en réduisant la quantité d'éthylène émise par ces derniers. Des utilisateurs partagent également une autre méthode qui repose sur le même principe : ralentir la production d'éthylène des bananes, et ainsi prévenir leur noircissement prématuré. Il suffit d'envelopper les queues des bananes dans du papier aluminium ou du film alimentaire.