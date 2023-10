"J'ai mis une caméra dans mon lave-vaisselle, plus jamais je ne laverai mes assiettes de la même manière"

Un vidéaste a partagé cette expérience amusante : il a placé une caméra dans son lave-vaisselle en marche. Le résultat a étonné de nombreux internautes.

Ecoeurante ou étonnante ? A vous de trancher après avoir regardé cette vidéo d'un lave-vaisselle en marche. Cette vidéo est le résultat d'un nouvel épisode publié sur le compte @povsadventures. Ce dernier s'est fait la spécialité de filmer des endroits et des objets du quotidien avec des points de vue inédits. Cette fois, c'est donc l'intérieur d'un lave-vaisselle en fonctionnement qui a été passé au crible.

Pour réaliser cette expérience, le vidéaste s'est appuyé sur un matériel assez simple : une mini caméra Go-Pro placée dans un emballage étanche et glissé dans le lave-vaisselle avant sa mise en marche. Jets d'eau de divers puissances, produit nettoyant, programmes successifs... Si le manège d'un lave-vaisselle en fonctionnement a de quoi capter l'attention, notre vidéaste expert ne s'attendait sans doute pas à de telles réactions. Car ce n'est pas du tout cela qui a intrigué voire effrayé les internautes !

Regardez bien, après avoir tout installé dont des assiettes particulièrement sales dans l'appareil, le vidéaste lance le programme de son lave-vaisselle. Or, dès les premières secondes de fonctionnement, l'eau qui jaillit dans l'appareil apparaît très colorée, sombre et pas très propre au premier abord. Plus que l'expérience en elle-même, c'est ce petit point qui a attiré les commentaires et les critiques des internautes. "La couleur de l'eau fait peur", "Je ne regrette plus de ne pas avoir de lave-vaisselle", "Pourquoi l'eau est-t-elle brune ?" "Je ne laverai plus jamais ma vaisselle comme ça", peut-on y lire. Si certains y voient le signe d'une eau potable pas très saine, d'autres mettent en cause l'hygiène du vidéaste amateur, suspectant un mauvais nettoyage du lave-vaisselle. Plusieurs internautes semblent dégoûtés par l'état des assiettes.

Ce n'est pourtant pas l'explication la plus plausible selon plusieurs internautes visiblement bien renseignés. Ils sont rapidement venus à la rescousse du pauvre vidéaste dépassé par le nombre de messages. Le fonctionnement du lave-vaisselle lui-même pourrait être en cause. Certains modèles sont ainsi équipés d'un échangeur de chaleur et les premières secondes de fonctionnement peuvent entraîner l'utilisation d'eau provenant du lavage précédent. C'est "normal" bien que peu appétissant... Pas de panique, ce cycle est suivi d'un lavage en bonne et due forme et de plusieurs rinçages pour supprimer tout risque.

Au vu des dernières secondes de la vidéo qui montre que l'eau demeure plutôt sombre et sale, d'autres soupçonnent un filtre usagé. Le filtre d'un lave-vaisselle est effectivement à nettoyer régulièrement, au moins plusieurs fois par an en suivant les consignes fournies sur le mode d'emploi de votre lave-vaisselle. C'est notamment le cas si vous ne rincez pas vos assiettes avant de la mettre au lave-vaisselle, comme c'est le cas sur cette vidéo. Cela peut-être conseillé pour une meilleure hygiène de votre appareil et de votre vaisselle même si ce n'est pas très écologique.

La vidéo aura finalement eu un mérite : bien plus que son aspect insolite ou spectaculaire, elle éclaire d'un oeil neuf nos pratiques du quotidien. Rinçage des assiettes, nettoyage du filtre, vérification de la propreté de la cuve... Les internautes qui l'on vu (et nous aussi) le promettent : plus jamais ils n'utiliseront leur lave-vaisselle de la même manière !