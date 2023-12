Cette soupe crémeuse aux pommes de terre est parfaite pour l'hiver. 5 ingrédients seulement !

Rien de mieux qu'une soupe pour se réchauffer et se régaler l'hiver... Celle-ci est particulièrement simple à préparer et promet le plein de saveurs.

En hiver, rien ne vaut le plaisir réconfortant d'une soupe chaude et crémeuse. Avec sa liste d'ingrédients limitée et sa préparation simple, la soupe est accessible à tous, même aux cuisiniers les moins expérimentés. Pas besoin d'une longue liste de courses, les soupes les plus simples sont souvent les meilleures, c'est le cas de celle partagée par le chef britannique James Martin. Des pommes de terre, des poireaux et c'est presque tout !

Avec seulement cinq ingrédients, cette soupe est un choix idéal pour ceux qui cherchent à préparer un repas savoureux en quelques minutes. Les poireaux, avec leur goût doux et légèrement sucré, complètent parfaitement la texture plus farineuse des pommes de terre. Cette combinaison, lorsqu'elle est mijotée dans un mélange de lait et de crème, se transforme en un plat crémeux et consistant, facile à faire et idéal pour vous réchauffer.

Voici les ingrédients pour cette soupe aux pommes de terre et aux poireaux : 300 grammes de pommes de terre, deux poireaux à couper en morceaux, 500 millilitres de lait, 100 millilitres de crème fraiche, un peu de sel et de poivre à votre goût. Pour la décoration et pour affiner encore le goût, vous pouvez aussi mettre à disposition du fromage rapé, un peu d'huile d'olive et de crème fraîche.

La préparation de cette soupe commence par un nettoyage minutieux des pommes de terre sous l'eau froide. Après les avoir épluchées, il faut les couper en petits morceaux de taille égale pour assurer une cuisson uniforme. En parallèle, les poireaux doivent être lavés et émincés, en prenant soin d'utiliser uniquement la partie blanche charnue, la plus tendre et savoureuse, tandis que les parties vertes sont à écarter. Vous pouvez les jeter ou les conserver pour une autre recette de bouillon.

Une fois les légumes prêts, ajoutez-les dans une grande casserole contenant du lait et de la crème fraîche. Ce mélange est ensuite porté à ébullition avant de laisser mijoter pendant six à huit minutes. Cette étape est cruciale pour permettre aux saveurs de se fondre et aux légumes de devenir tendres.

Après la cuisson, l'étape suivante est de mixer le tout pour obtenir une consistance lisse et homogène. Un mixeur plongeant est parfait pour cette tâche, permettant de transformer les morceaux de légumes en une soupe veloutée et onctueuse mais un mixeur classique fera aussi l'affaire. Et c'est prêt ! Vous pouvez apporter encore plus de saveurs, par exemple avec du fromage rapé, un petit filet d'huile d'olive ou quelques morceaux de poireau non mixés pour affiner la présentation de votre précieux velouté.

Pour servir, il est suggéré de garnir la soupe de stilton émietté, un fromage à pâte persillée qui ajoute une touche de richesse et de profondeur à la saveur. Un filet de crème, un peu d'huile et quelques morceaux de poireau peuvent également être ajoutés pour une présentation raffinée et une saveur supplémentaire. La texture crémeuse de cette soupe, son goût riche et sa capacité à réchauffer même les jours les plus froids en font une option idéale pour un dîner familial ou un repas en solo réconfortant en plein hiver.