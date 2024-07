Ce geste banal avec votre machine à eau pétillante peut être une vraie catastrophe

Ne faites plus jamais cette erreur avec votre machine à eau pétillante, vous pourriez le regretter !

Depuis plusieurs années, les machines à eau pétillante ont conquis de nombreuses cuisines, offrant une alternative aux boissons gazeuses du commerce. Avec elles, plus besoin de porter des packs d'eau pétillante jusqu'à la maison, plus de bouteilles en plastique, sans parler des économies que vous réalisez si vous êtes un grand buveur d'eau pétillante.

Un autre avantage de ces machines : la possibilité de créer des sodas maison en ajoutant simplement du sirop à l'eau gazeuse. Mais attention, une erreur courante, mais potentiellement désastreuse, persiste : mettre le sirop avant de gazéifier l'eau. Ce geste, qui peut sembler anodin, est en réalité une source de problèmes.

Pour comprendre pourquoi, examinons de plus près le fonctionnement des machines à eau pétillante et les conséquences de cette pratique. Ces machines fonctionnent en injectant du dioxyde de carbone (CO2) dans l'eau, créant ainsi des bulles. Cette opération repose sur un équilibre délicat entre le gaz et le liquide. Mais que se passe-t-il si on met du sirop ?

Sodastream, le leader sur le marché, recommande dans son mode d'emploi de toujours gazéifier l'eau seule avant d'ajouter tout autre ingrédient, et ce pour une bonne raison. Mais comme souvent, ce mode d'emploi finit dans le fond d'un tiroir, et cette information est vite oubliée ! Il n'est pas rare que des personnes tentent l'expérience sans connaître les conséquences de ce geste banal.

© Sodastream

Et pourtant, les risques ne sont pas anodins. Lorsque vous ajoutez du sirop à l'eau avant la gazéification, la réaction chimique entre le sucre du sirop et le CO2 peut provoquer une effervescence excessive. Cette effervescence peut entraîner des débordements incontrôlables, causant des éclaboussures de sirop collant partout dans votre cuisine. Merci le ménage après cette catastrophe !

Mais ce n'est pas tout, vous pouvez aussi abîmer, voir casser votre machine Sodastream. Les machines à eau pétillante ne sont pas conçues pour gérer des liquides visqueux. Le sirop peut obstruer les mécanismes internes de l'appareil, entraînant des dysfonctionnements. À long terme, cela peut réduire la durée de vie de votre machine ou nécessiter des réparations coûteuses.

A noter que le sirop, en raison de sa teneur en sucre, est difficile à nettoyer. Si le sirop pénètre dans les parties internes de la machine, il peut attirer des insectes et des moisissures, rendant le nettoyage encore plus compliqué et fastidieux, voire impossible.

D'autre part, le sirop modifie la densité et la composition chimique de l'eau, affectant ainsi la manière dont le CO2 se dissout et se maintient dans le liquide. Cela peut réduire l'efficacité de la gazéification, vous laissant avec une boisson plate et peu agréable.

Pour éviter ces problèmes, il est crucial de suivre les instructions des fabricants : toujours gazéifier l'eau en premier. Une fois que l'eau est bien pétillante, vous pouvez ajouter le sirop de votre choix.