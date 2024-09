Arrêtez d'utiliser du vinaigre, il existe une méthode plus simple pour nettoyer la porte du four

Plus efficace que le vinaigre blanc, ce produit nettoie la vitre du four en seulement 3 minutes !

Nettoyer la porte du four peut être vraiment fastidieux. Les éclaboussures de nourriture et de gras peuvent cuire sur la surface et se transformer en traces tenaces. Cette corvée est redoutée de tous est souvent repoussée, ce qui rend la tâche encore plus difficile. Vous aurez beau frotter, les taches ne bougeront pas. Beaucoup de personnes se tournent vers le vinaigre blanc pour résoudre ce problème, mais saviez-vous qu'il existe une méthode encore plus simple, plus facile et plus efficace ?

Le vinaigre est souvent recommandé pour les tâches de nettoyage domestique en raison de ses propriétés dégraissantes et désinfectantes. Cependant, il n'est pas toujours le produit le plus adapté pour certaines surfaces, comme la porte du four. En effet, bien que le vinaigre soit efficace contre certaines saletés, il peut manquer de puissance face aux résidus de graisses brûlées et incrustées.

Le bicarbonate de soude, quant à lui, est une alternative douce, efficace et facile à utiliser. Il est capable de désincruster les taches les plus tenaces sans rayer ni abîmer la surface de la vitre du four. C'est la solution idéale pour nettoyer la porte du four sans effort.

© 123RF - zhuravlevab

Mélangez quelques cuillères à soupe de bicarbonate de soude avec de l'eau pour former une pâte épaisse. Étalez cette pâte sur toute la surface de la porte du four, en insistant sur les zones les plus sales. Laissez la pâte reposer pendant 15 à 30 minutes. Pendant ce temps, le bicarbonate va absorber les graisses et décoller les résidus incrustés. À l'aide d'une éponge humide, frottez doucement la surface. Vous verrez que la saleté s'enlève facilement. Si nécessaire, utilisez une spatule en plastique ou une carte rigide pour retirer les morceaux de graisse incrustée, sans rayer la vitre. Enfin, rincez la porte du four avec un chiffon propre et humide pour enlever les résidus de bicarbonate.

Une autre solution est de verser de l'eau chaude sur la vitre du four, puis de saupoudrer du bicarbonate de soude pour la recouvrir. Ensuite, il suffit de laisser agir 30 secondes, puis de froisser une boule de papier aluminium et de frotter la vitre avec des mouvements circulaires pendant 1 à 2 minutes. La graisse se décollera facilement. Enfin, il suffit d'enlever les résidus avec un chiffon propre humide. En trois minutes le tour est joué !