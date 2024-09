Un nouveau prélèvement abusif signalé, voici le nom et le montant à vérifier sur son compte

Des ponctions abusives sont à nouveau effectuées sur plusieurs comptes en banque.

Ils pensaient l'affaire terminée. C'était sans compter sur les "ressources" de leurs escrocs. Depuis plusieurs jours, des dizaines de personnes ont été prélevées abusivement de près de 50 euros sur leur compte bancaire. Or, il ne s'agit ni d'un abonnement, ni d'une facture, ni d'un versement exceptionnel et autorisé. Non, c'est bel et bien une ponction frauduleuse.

Fin août, David a eu la mauvaise surprise de voir que 44,99€ -précisément- avaient été prélevés de son compte courant, depuis l'étranger. Nicolas aussi, quelques jours plus tôt, tout comme Mélanie, au début du mois dernier, comme ils en ont témoigné sur les réseaux sociaux. Ces personnes lésées ne l'ont pas été au hasard. Elles ont toute un point commun et des milliers d'autres pourraient ainsi être très prochainement concernées par cette perte d'argent.

Depuis plusieurs années, de nombreux Français sont victimes de prélèvements abusifs, après avoir notamment contracté une assurance pour leur téléphone ou un autre appareil électronique acheté, entre autres, à la Fnac. Nom de la compagnie chargée de couvrir ces équipement : la Société française d'assurances multirisques. Autrement dit, la SFAM, du groupe Indexia.

Les personnes ayant souscrit à cette assurance ont vu leurs données personnelles, notamment bancaires, être transférées vers d'autres entités du groupe et des prélèvements abusifs ont été effectués (Infopresse, Hubside Store) pendant des années. Des actions en justice ont été lancées, la société est en liquidation judiciaire et un procès doit s'ouvrir à la fin du mois de septembre.

Mais la galère n'est pas finie ! Ces mêmes victimes ont vu une nouvelle société effectuer à nouveau des prélèvements sans leur autorisation, depuis cet été, d'un montant non-négligeable. Les cibles des malfaiteurs ont toutefois été "prévenues" auparavant : un e-mail, envoyé quelques jours avant, indique qu'un pseudo-mandat a bien été signé et que le paiement de 44,99€ va donc être effectué. Or, jamais ces personnes n'ont donné leur autorisation.

A l'origine du prélèvement, la société Equestrian Cup, avec sa marque Serena. Si la mention apparaît donc sur votre compte, accompagnée de la précision "Pack Premium", il faut immédiatement prévenir sa banque pour tenter d'empêcher l'opération. L'entreprise qui l'effectue est basée en Belgique, dirigée par un proche du patron de la SFAM.

Au moins 1200 personnes sont susceptibles d'être à nouveau prélevées sans leur accord. Il s'agit là du nombre de victimes qui seront présentes au procès de la SFAM en France, comme le précise La Tribune.