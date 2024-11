Linky : de nouveaux frais en 2025 pour les réfractaires

La Commission de régulation de l'énergie envisage d'appliquer des frais supplémentaires à ceux n'ayant pas installé de compteur Linky.

Leur généralisation a fait polémique il y a presque dix ans. La Commission de régulation de l'énergie envisage une nouvelle stratégie pour vaincre les réticences. Linky, du groupe Enedis, a été généralisé depuis 2015 en conséquence d'une directive européenne, et déjà 37 300 000 foyers en sont équipés. Ce compteur communicant est pilotable à distance et est capable de suivre les consommations en temps réel. Mais pour les 2 100 000 ayant conservé un compteur à l'ancienne (soit environ 5% du parc), des frais supplémentaires pourraient s'appliquer.

La CRE a exposé son plan dans le cadre d'une consultation publique de six semaines, close vendredi 22 novembre, explique Le Monde. Elle prendra sa décision finale au début de l'année 2025, au moment d'annoncer le prochain tarif d'utilisation des réseaux d'électricité. Si le texte reste en l'état, les foyers réfractaires devront verser une certaine somme à Enedis, filiale d'EDF : 41,58 euros par an au minimum, voire 25,08 euros supplémentaires, si les usagers ne transmettent pas eux-mêmes leur relevé de consommation ou s'ils ne planifient pas un rendez-vous de relève du compteur. Une facture que les foyers devront acquitter à raison d'un paiement tous les deux mois.

Des frais pour compenser les coûts liés aux vieux compteurs

Linky automatise les relevés de compteur, et permet de suivre les dépenses des ménages en électricité. Il y a donc moins de chance de trop payer la compagnie énergétique. Mais cette technologie ne plaît pas aux défenseurs de la vie privée. En surveillant heure par heure la consommation d'un foyer, il est possible de savoir quand les habitants sont présents ou non, voire quelles machines sont utilisées, etc. De quoi effrayer en cas de fuites de données. Mais Enedis assure que les données récoltées sont anonymisées.

L'autre questionnement, c'est sa dangerosité. Les ondes émises par le compteur sont possiblement cancérogènes, selon l'OMS. Mais selon l'Agence nationale des fréquences, le rayonnement électromagnétique produit par Linky serait 800 fois moins fort que celui d'un grille-pain.

La CRE espère donc que l'application de frais supplémentaires pourrait convaincre ces réfractaires à installer le compteur Linky. Il s'agit aussi de compenser les coûts liés aux vieux compteurs, "notamment au système d'information, à la relève à pied et aux contrôles, au contact client", assure-t-elle. Une exception est toutefois à noter : aucun frais ne s'appliquera à ceux dans l'impossibilité technique de faire installer un compteur Linky, par exemple, si des travaux trop lourds sont nécessaires pour adapter le réseau électrique de leur foyer.