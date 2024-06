Cette boisson surprenante empêche la moisissure de réapparaitre sur les joints de la salle de bains

Voici le produit à utiliser si vous ne savez pas comment en venir à bout des traces de moisissure sur les joints de votre salle de bains.

La moisissure est un vrai fléau dans nos logements, et plus particulièrement dans la salle de bains où l'environnement est propice à son développement en raison de la forte humidité et parfois du manque de ventilation. Il est bien souvent difficile d'y échapper. Quand c'est le moment de faire le ménage, c'est toujours le même problème : il faut frotter fort et le résultat est très souvent décevant. La moisissure peut être très incrustée dans les joints et vraiment difficile à déloger.

Bien que de nombreux produits commerciaux existent pour traiter ce problème, ils coûtent chers et contiennent souvent de l'eau de Javel. Ils sont donc nocifs pour la santé et l'environnement. Une autre solution vraiment étonnante, mais très efficace pour éliminer la moisissure existe, la vodka. Non seulement elle peut éliminer la moisissure existante, mais elle peut également empêcher sa réapparition. Le rêve !

Pourquoi la vodka ? C'est un alcool fort, contenant généralement entre 40 % et 50 % d'alcool par volume. Cette concentration élevée d'alcool en fait un désinfectant efficace. L'alcool est capable de tuer un large éventail de micro-organismes, y compris les spores de moisissure. De plus, la vodka ne laisse pas de résidus chimiques agressifs, ce qui la rend plus sûre pour une utilisation domestique fréquente.

Pour utiliser la vodka contre la moisissure sur les joints de la salle de bains, vous aurez besoin des éléments suivants : une bouteille de vodka bon marché (inutile évidemment d'utiliser une marque chère), de l'eau, un vaporisateur, une vieille brosse à dents ou une petite brosse de nettoyage et enfin un chiffon.

© GRON777 - stock.adobe.com

On passe à la composition de votre nouveau produit fétiche : versez 2/3 de vodka et 1/3 d'eau dans un vaporisateur. Vaporisez généreusement la vodka directement sur les joints affectés par la moisissure. Assurez-vous de bien couvrir toutes les zones touchées. Laissez agir la vodka pendant au moins 10 à 15 minutes. Ce temps permet à l'alcool de pénétrer et de tuer les spores de moisissure en profondeur. Utilisez une vieille brosse à dents ou une petite brosse de ménage pour frotter les joints. Cette action mécanique aide à détacher et à enlever la moisissure morte. Rincez à l'eau et essuyez les joints avec un chiffon propre.

Pour empêcher la réapparition de la moisissure, répétez cette opération une fois par semaine ou selon les besoins. Une application régulière de vodka sur les joints peut inhiber la croissance des spores de moisissure grâce à son action désinfectante continue.

Un dernier conseil : assurez-vous de n'utiliser que de la vodka nature et sans saveur car la vodka aromatisée peut attirer les insectes en raison de sa teneur en sucre.