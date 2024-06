Ce spray maison fait fuir les fourmis pendant des semaines - deux ingrédients suffisent

Cette recette naturelle est magique, elle permet de repousser facilement et rapidement les fourmis de la maison.

Si les fourmis peuvent être utiles au jardin car elles contribuent à l'aération du sol, se nourrissent de déchets organiques, mais aussi de nombreuses larves, vers et autres nuisibles présents dans le sol, quand elles arrivent dans la maison, c'est un autre problème ! Elles peuvent être un véritable fléau quand elles envahissent notre cuisine et autres espaces de vie à la recherche de nourriture.

Pour éviter l'utilisation de produits chimiques potentiellement dangereux, pourquoi ne pas opter pour une solution naturelle ? Un spray maison à base d'huile essentielle de lavande ou de menthe poivrée est très efficace pour éloigner ces envahisseurs indésirables.

Les huiles essentielles de lavande et de menthe poivrée sont reconnues pour leurs multiples propriétés. En plus de leurs odeurs agréables, elles possèdent des vertus répulsives contre les insectes, y compris les fourmis. Les composants naturels présents dans ces huiles perturbent les signaux olfactifs des fourmis, les désorientant et les empêchant de revenir.

© New Africa - stock.adobe.com

Pour préparer ce spray maison, vous n'aurez besoin que de deux ingrédients : de l'eau et l'huile essentielle de votre choix. Voici comment procéder. Remplissez un flacon pulvérisateur propre avec 500 ml d'eau. Ajoutez 10 à 15 gouttes de l'huile essentielle choisie. Agitez bien le flacon pour bien mélanger l'huile et l'eau. Votre spray anti fourmis est maintenant prêt à l'emploi.

Vaporisez le mélange sur les zones fréquentées par les fourmis, mais aussi les points d'entrée, tels que les rebords de fenêtres, votre balcon, la terrasse, les cadres des portes, les plinthes, mais aussi les fissures. Pour une efficacité optimale, renouvelez l'application tous les quelques jours, car l'odeur a tendance à se dissiper. Vous constaterez rapidement une diminution significative de l'activité des fourmis dans votre maison.

Pour une efficacité accrue, vous pouvez également combiner les huiles essentielles de lavande et de menthe poivrée. De plus, veillez à maintenir votre maison propre et à sceller les éventuelles sources de nourriture pour éviter d'attirer les fourmis.