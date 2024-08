Cette méthode donne de très bons résultats pour nettoyer le mobilier de jardin en plastique - un seul produit suffit

Un seul produit suffit pour nettoyer efficacement les chaises et table de jardin en plastique.

L'été est là et c'est le moment de passer du temps dans votre jardin ou sur votre terrasse. Pour en profiter pleinement, rien de mieux que du joli mobilier de jardin. Celui en plastique a toujours la cote ! Pour la bonne raison qu'il est accessible niveau prix, mais aussi plus facile à entretenir que du mobilier en bois. Le problème, vous l'avez ressorti du garage ou de la cave et il est jauni ou noirci, plein de poussière, de saletés et de moisissure ? C'est le moment de passer au grand nettoyage !

Si le mobilier en plastique blanc est facile d'entretien, il est lui aussi soumis aux intempéries, au soleil et aux saletés l'été, et exposé à la poussière quand il est rangé l'hiver. Le résultat : une table et des chaises plus vraiment blanches. Heureusement, il existe un produit magique qui va vous permettre de garder votre mobilier en plastique blanc d'un blanc éclatant, comme au premier jour ou presque.

Ce produit, c'est la pierre d'argile, également connue sous le nom de pierre blanche ou pierre d'argent. C'est un produit de nettoyage écologique qui fait des merveilles à la maison pour nettoyer la cuisine ou la salle de bains, mais aussi pour redonner de l'éclat à vos meubles de jardin en plastique blanc.

© helenedevun - stock.adobe.com

Il est composé principalement d'argile blanche, de savon et parfois d'huile essentielle de citron pour un parfum agréable. Sa texture légèrement abrasive permet de nettoyer en profondeur sans rayer les surfaces, ce qui la rend idéale pour le plastique, mais aussi pour l'inox, la céramique, le verre et bien d'autres matériaux.

Voici comment bien utiliser la pierre d'argile pour nettoyer votre mobilier de jardin en plastique. Humidifiez une éponge, elle doit être humide mais pas trop mouillée. Frottez l'éponge sur la pierre d'argile pour récupérer une petite quantité de produit. Avec des mouvements circulaires, frottez doucement l'éponge ou le chiffon sur le mobilier en plastique. Insistez sur les zones particulièrement sales ou tachées. Une fois le nettoyage terminé, rincez l'éponge ou le chiffon à l'eau claire. Passez ensuite l'éponge rincée sur le mobilier pour éliminer tout résidu de pierre d'argile. Enfin, utilisez un chiffon sec pour essuyer et sécher le mobilier, évitant ainsi toute trace d'eau qui pourrait rester.