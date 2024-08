L'été n'est pas tout à fait terminé, voici la date à laquelle la chaleur revient

Bien que pour beaucoup l'été semble avoir été particulièrement court cette année, entre la pluie et les orages, il semble vouloir se prolonger au-delà du mois d'août.

Après un été en dents de scie, nombreux sont ceux à avoir le sentiment que l'été n'est jamais vraiment arrivé. Mais bonne nouvelle, le soleil et la chaleur devraient réussir à chasser ce sentiment, en prolongeant la saison estivale un peu plus longtemps sur l'Hexagone. Bien que la semaine suivant les Jeux olympiques ait aussi été marquée par un début de moins bien météorologique, celle qui ouvre les épreuves paralympiques devrait au contraire donner lieu au retour de l'anticyclone sur une très large partie du pays. Sur la moitié nord du pays, les températures devraient remonter à partir du 27 août et elles pourraient se maintenir quelque temps, selon les météorologues. Elles devraient même être accompagnées d'un parfait soleil.

Pour le moment rien n'indique que le retour de l'anticyclone des Açores encore stationnaire dans le bassin méditerranéen sera synonyme des fortes chaleurs que le pays a connues pendant la première quinzaine d'août. Ce qui est certain, c'est qu'il devrait chasser les intempéries encore présentes des Hauts-de-France à la Nouvelle-Aquitaine. Cela pourrait conduire à un nouvel épisode de chaleurs semblable à celui de l'an dernier à la même période. Même si à cet instant, l'intensité et la durée de ces fortes températures sont revues à la baisse par rapport à septembre 2023.

Pour cette dernière semaine d'août, il ne faudra donc pas s'attendre à subir à nouveau des pics de chaleurs autour des 40°C localement, même si le thermomètre va grimper de 5 à 6 degrés. Les températures les plus élevées ne devraient pas dépasser les 36°C dans le pourtour méditerranéen. Au nord le mercure pourrait plafonner autour des 30°C, notamment à Paris et Auxerre ainsi qu'à la frontière nord-est. La fraîcheur devrait toutefois subsister sur le littoral atlantique, au moins en matinée, malgré des températures qui grimpent pour passer de 11 à 17°C. Météo France n'exclut pas l'arrivée de passages pluvieux notamment à la frontière italienne.

Pour la première semaine de septembre, même son de cloche. "La majorité des scénarios présentés par les modèles météo opte pour la persistance d'un temps anticyclonique", indique La Chaîne Météo qui prévoit le maintien du temps estival jusqu'au 5 septembre. La rentrée scolaire du 2 septembre sera elle aussi marquée par le beau temps, avec des minimales comprises autour de 13 le matin tandis que dans l'après-midi, on attendra jusqu'à 35°C aux endroits les plus chauds. Pour les spectateurs des Jeux Paralympiques et les athlètes, qui ont rendez-vous sur les lieux d'épreuves du 28 août au 8 septembre, le soleil devrait être au rendez-vous au moins les 3/4 du temps, comme lors des Jeux olympiques. Signe qu'il s'est peut-être calé sur les événements sportifs de l'été.