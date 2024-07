Cette astuce bon marché garantit que vos toilettes sentent toujours bon

Avec cette technique, vos toilettes seront toujours propres, et sentiront toujours bons. Voici comment faire. Seuls quelques ingrédients suffisent.

Si vous voulez des toilettes qui sentent toujours bons, oubliez les blocs WC parfumés et désinfectants. Certes ils sont très efficaces, mais pas très écologiques, ils s'usent rapidement et finissent par coûter cher ! Nous avons une solution très économique et efficace, qui garantit que vos toilettes sentent toujours bon, transformant ainsi votre quotidien. Il s'agit tout simplement de fabriquer ces blocs vous même avec des ingrédients que vous avez certainement déjà à la maison.

Il est en effet possible de réaliser ces blocs avec l'odeur que vous souhaitez, en quelques minutes seulement. L'avantage, c'est que c'est plus abordable que de les acheter au supermarché.

Pour cette recette, vous aurez besoin de 4gr d'agar-agar pour donner la texture aux blocs, de 200ml d'eau, de 150 ml de vinaigre blanc, d'huile essentielle (citron, lavande, tea tree ou menthe), et d'une cuillère à soupe de savon noir liquide (en option), d'un moule à glaçons en silicone et d'un ancien bloc WC en plastique. Certaines recettes utilisent également de l'acide citrique à la place du vinaigre blanc.

Commencez par mélanger l'agar-agar dans l'eau bouillante. Retirez la casserole du feu et joutez le vinaigre blanc et le savon noir. Laissez refroidir 15 minutes avant d'ajouter 20 gouttes d'huile essentielle de votre choix. Mélangez bien et répartissez la préparation dans un bac à glaçons en silicone.

Il ne vous reste plus qu'à attendre que les blocs se solidifient, à température ambiante. Vous pouvez aussi les mettre au congélateur, le démoulage sera alors plus facile. Ensuite, démoulez les blocs. Glissez-en un dans l'ancien bloc WC et placez-le dans la cuvette de vos toilettes. Conservez le reste dans un bocal hermétique, à l'abri de la chaleur et de la lumière.

Vous pouvez aussi utiliser vos blocs WC pour l'entretien hebdomadaire de vos toilettes. Pour cela, rien de plus simple. Placez un bloc dans le fond de la cuvette. Laissez-le se dissoudre et agir quelques heures. Frottez avec la brosse et tirez la chasse d'eau. Cela permet à la fois de nettoyer et d'avoir un effet désodorisant.