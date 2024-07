La ligne 14 coûte plus cher pour tous ces voyageurs, voici comment éviter l'amende

L'accès au terminus au sud de la ligne 14 n'est pas si simple que l'on croit, il faut être muni d'un ticket spécial.

La prolongation de la ligne 14 depuis le mois de juin apporte son lot de réjouissements mais aussi de désillusions. Si les voyageurs profitent de cette nouvelle desserte automatique et ultra-véloce reliant Saint-Denis Pleyel au nord à l'aéroport d'Orly au sud de Paris en 40 minutes à peine, nombreux sont ceux qui se retrouvent piégés une fois arrivés à l'aéroport, son terminus. En effet, son accès est soumis à une tarification spéciale, et les touristes ne sont pas forcément au courant...

Pour se rendre à l'aéroport d'Orly via la ligne 14 depuis le mois de juin, les usagers doivent s'acquitter non pas d'un ticket de métro ordinaire à 2,15 euros, mais bel et bien d'un ticket à 10,30 euros en plein tarif ou à 9,40 euros en tarif réduit (enfants de 4 ans à moins de 10 ans et autres bénéficiaires). Heureusement, ce tarif exceptionnel ne concerne pas les autres stations de la ligne 14 qui traverse désormais 10 communes de 3 départements. Et bonne nouvelle : les titulaires d’un pass Navigo zones 1 à 4 sont épargnés : la liaison est incluse dans leur abonnement. Mais pour les autres, notamment les touristes qui emprunteront la ligne pendant les Jeux Olympiques de Paris, avec 700 000 voyageurs attendus chaque jour pendant la compétition, c'est un véritable casse-tête.

Le Ticket Aéroport Orly est requis pour tous les usagers, hors détenteurs du Pass Navigo zones 1 à 4, qui souhaitent se rendre à l'aéroport d'Orly via la ligne 14 ou qui souhaitent partir de l'aéroport d'Orly via la ligne 14. Ce ticket permet de se rendre partout à Paris comme en Île-de-France via le RER ou le métro dans les zones 1 à 5. Par exemple, il est possible, avec ce ticket, de rejoindre Disneyland Paris via Marne-la-Vallée – Chessy depuis l'aéroport d'Orly. Avec ce Ticket Aéroport Orly, il n'est juste pas possible de rejoindre l'aéroport via le RER B et la ligne de l'Orlyval, un trajet soumis lui aussi à une tarification spéciale. On vous explique ci-dessous comment se procurer ce ticket spécial.

Le ticket est disponible à l'achat numérique via les applications Île-de-France Mobilités ou Bonjour RATP, ou via les automates ou points de vente en gares et stations. Deux possibilités s'offrent à vous : soit en le chargeant sur un pass Navigo Easy acheté au préalable à 2 euros en gare ou en station ou via l'application Île-de-France Mobilités, soit en le téléchargeant directement sur votre smartphone via l'une des deux applications. Avec cette seconde option, vous utilisez votre téléphone pour valider votre trajet aux portiques. Attention toutefois, vous ne pourrez pas acheter un ticket Aéroport Orly si un ticket t+ est déjà valable sur votre pass Navigo Easy ou votre smartphone. Il vous faudra alors vous procurer un autre smartphone ou un autre pass Navigo Easy.

Depuis son prolongement, la ligne 14 est devenue la première ligne de métro à relier un aéroport, mais aussi l'unique ligne du réseau de transport parisien à déroger à la règle de la tarification unique. Cette nouvelle exception fait craindre une multiplication des "dérogations" dans le cadre du Grand Paris Express, qui permet de relier de nombreuses banlieues par les futures lignes de métro 15, 16, 17 et 18. "Cette mesure est une première entaille dans la tarification unique qui était la raison même du Grand Paris Express : rompre par le métro, la barrière avec les banlieues" a réagit Céline Malaisé, la présidente du groupe de Gauche au conseil régional, auprès de 20 Minutes.