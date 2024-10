Beaucoup utilisent ce programme sur la machine à laver - pourtant, il peut abîmer les vêtements

Pour faire des économies, beaucoup de personnes optent pour un programme spécial pour laver leur linge. Attention, l'utilisation trop fréquente entraîne une série d'inconvénients et peut abîmer vos vêtements.

L'augmentation du prix de l'électricité et de l'eau a contraint de nombreux ménages à modifier considérablement leurs habitudes de consommation énergétique. Que cela concerne le chauffage, la douche ou l'utilisation d'appareils électroménagers, chacun y va de son petit geste pour faire un maximum d'économies. Mais toutes les nouvelles habitudes sont-elles bonnes à prendre ?

En ce qui concerne le lavage du linge, cela a conduit à des changements dans la manière d'utiliser la machine à laver, plus remplir la machine par exemple, ou encore l'utilisation de nouveaux programmes. De plus en plus de ménages privilégient les programmes courts sur leurs machines à laver, séduits par la promesse d'un lavage rapide, économique et écoresponsable. Ces cycles express, souvent d'une durée de 15 à 30 minutes, sont en effet présentés comme une solution pour gagner du temps, économiser de l'eau et réduire la consommation d'électricité.

Cependant, ce cycle de lavage n'est pas forcément le meilleur pour votre porte-monnaie ou votre linge. Son utilisation fréquente peut avoir des effets néfastes sur les vêtements, entraînant un vieillissement prématuré des textiles et une dégradation de leur qualité, mais aussi endommager votre appareil.

© 123RF - serezniy

Les programmes courts sont principalement conçus pour rafraîchir des vêtements légèrement sales ou peu portés. Ils utilisent moins d'eau et fonctionnent à des températures relativement basses, souvent entre 30 et 40°C. Cependant, ces cycles peuvent ne pas être adaptés à un linge qui nécessite un nettoyage plus profond. Les vêtements portés toute la journée, les textiles tachés ou encore les tissus plus lourds, comme le coton ou le lin, peuvent ne pas être correctement nettoyés et rincés en si peu de temps.

En outre, le frottement plus intense dû à la vitesse du cycle court, associé à une durée de lavage plus réduite, peut engendrer une usure prématurée des fibres. Les vêtements en ressortent certes propres en apparence, mais les tissus peuvent progressivement perdre leur éclat, leur forme ou même leur douceur. De même, si vous mettez trop de lessive, celle-ci sera moins bien rincée. Cela peut abîmer vos vêtements.

Si les programmes courts semblent être plus économes en énergie, ils ne sont pas toujours aussi avantageux qu'on pourrait le croire. Dans certains cas, la machine doit compenser le temps réduit par des mouvements de tambour plus rapides ou une utilisation plus intensive de l'eau et du détergent, ce qui peut paradoxalement consommer plus d'énergie à long terme. De plus, un lavage inefficace peut nécessiter des lavages répétés, annulant les économies d'eau ou d'énergie espérées.