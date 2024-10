Météo : un phénomène inédit depuis un an survient cette semaine (et il va faire des heureux)

Le temps se calme cette semaine, avec un événement qui n'est pas survenu depuis des mois en France.

Alors qu'un épisode orageux a traversé le sud-est ce week-end, les vacanciers espèrent une météo plus favorable cette semaine, qui sera en plus marquée par le week-end prolongé du 1er novembre. Si du brouillard a été perceptible dès ce lundi matin, le temps devrait se calmer cette semaine grâce à un anticyclone des Açores. Le ciel restera couvert notamment de la Manche à la Lorraine et des averses sont encore possibles près de la Méditerranée ce lundi. Un anticyclone, notamment en automne, ne sonne pas forcément avec grand soleil.

La suite de la semaine s'annonce calme grâce à la situation particulière dans laquelle se trouve actuellement la France : le pays "se situera entre un solide anticyclone à 1030 hPa positionné en mer du Nord et des dépressions évoluant entre les Baléares, l'Espagne et le Maroc", un positionnement qui "est favorable au maintien d'un temps calme sur 95 % du territoire", explique La Chainé Météo. Cette absence prolongée de perturbation est un événement assez exceptionnel : la Chaine Météo précise qu'il faut remonter à octobre 2023 pour retrouver une période d'une semaine sans pluie à l'échelle du pays. Vous avez bien lu : la France va donc vivre un phénomène inédit depuis un an : pas de pluie sur le territoire pendant 7 jours ! Voilà qui devrait faire des heureux !

© La chaine météo

Selon les prévisions de Météo France, de belles éclaircies devraient arriver mardi sur une bonne partie du territoire, même si la grisaille sera tenace dans le Nord et sur la Bretagne. C'est mercredi et surtout jeudi qui s'annoncent comme de très belles journées, avec du soleil quasiment partout l'après-midi après le passage du brouillard matinal. Pour la Toussaint, le brouillard sera de mise au nord et à l'est, alors qu'un beau soleil persistera à l'ouest.

Côté températures, elles seront toujours au-dessus des normales de saison, avec tout de même une petite baisse qui sera perceptible en fin de semaine avec un week-end légèrement plus frais. Autre bonne nouvelle : ce temps calme pourrait durer un petit moment. Dans ses tendances, Météo France prévoit, en effet, pour début novembre, que "le temps reste anticyclonique donc calme et globalement sec. Les températures devraient être supérieures aux normales de saison".